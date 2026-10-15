Estos son los 10 vehículos SUV más vendidos en lo que va del año: precios y modelos

Los SUV ya representan el 45% del mercado automotor argentino de 0 km

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De los 410.000 autos que se vendieron en la Argentina durante los primeros 9 meses del año, 185.000 son SUV, tanto compactas como medianas y grandes, las que clasifican técnicamente como de segmentos B, C y D. Esto representa nada menos que el 45,1% del total de patentamientos de 2026.

Los SUV representan el nuevo auto de moda en el mundo entero, aunque su origen se remonta a 1963, cuando McKinley Thompson Jr., primer diseñador afroamericano de Ford Motor Company, presentó el Package Proposal #5, el proyecto conceptual que dio vida tres años después a la primera Ford Bronco, la primera camioneta extrema y confortable del mercado.

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Hoy los SUV no son mayormente camionetas carrozadas como aquella, y aunque todavía quedan modelos con esa concepción como Toyota SW4, Ford Everest o Chevrolet Trailblazer, el común denominador de este tipo de vehículos es el de una carrocería monocasco, basada en un sedán o una rural “anabolizada”, es decir con mayor altura del piso y mayor volumen general, que también suele ir acompañada de ruedas de una medida más grande.

Tener el 45% del mercado es algo que no tiene muchos antecedentes en la Argentina, porque aun en los tiempos de camionetas vs autos, ninguna de ambas categorías llegaba a semejantes cifras. Lo curioso del mercado argentino, completamente diferente del brasileño, es que los SUV de mayor demanda no son necesariamente los más accesibles y los más pequeños, sino que hay un reparto más heterogéneo entre compactos y medianos.

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Los 10 SUV más vendidos

Ford Territory, el SUV más vendido del mercado y el auto importado de mayor demanda en Argentina.

1. Ford Territory: 3,9% del mercado

Es el SUV que lidera las ventas con un margen de diferencia notorio pese a no ser de los más económicos. Entre enero y febrero se vendieron 15.832 unidades, de las cuales 7.650 corresponden a la versión híbrida que entra con la exención de pagar arancel de importación extrazona. Viene de China, y se vende en cuatro versiones en total, ya que además hay tres nafteras con la de acceso a la gama denominadas SEL, y las de mayor equipamiento, Titanium y Platinum. Los precios van desde los $48.861.930 hasta los $61.458.500.

Volkswagen Tera, viene de Brasil y es el B-SUV más vendido del mercado.

2. Volkswagen Tera: 2,9% del mercado

Este es el reflejo de la polarización de SUV que hay en el mercado, porque es uno de los modelos más accesibles y pertenece al segmento B, el de las SUV compactas. El Tera se fabrica en Brasil y se vende en Argentina con 6 versiones (se sumaron 2 desde octubre). Tiene dos motores disponibles, el 1.6 aspirado para la entrada a la gama y el 170 TSI turbo de 3 cilindros para las restantes. Los precios van desde los $38.433.250 hasta los $48.881.950. Se llevan vendidos 11.784 unidades este año.

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Chevrolet Tracker, mejor SUV de fabricación nacional.

3. Chevrolet Tracker: 2,7% del mercado

“La Tracker” es el primer vehículo de fabricación nacional del ranking de ventas argentino 2027. Se fabrica paralelamente en Argentina y Brasil, aunque en diferentes versiones, lo que permite que se intercambien modelos entre ambos mercados. Las versiones de mayor equipamiento son las de producción nacional. Tracker pertenece al segmento B, ya vendió 10.616 autos este año y se comercializa en cuatro versiones, todas con el mismo motor turbo 1.2 litros de 4 cilindros y caja automática. Los precios comienzan en $41.436.900 y llegan hasta los $51.914.900.

Toyota Yaris Cross, la sorpresa del año con dos meses menos en el mercado y un cuarto puesto sólido entre los SUV. (Toyota Argentina)

4. Toyota Yaris Cross: 2,6% del mercado

Este vehículo representa la entrada de Toyota al segmento de los SUV compactos. Ocurrió este año, a fines de febrero, por lo que su cuota de mercado adquiere más valor por tener siete meses completos de ventas y no los nueve de sus competidores. Como todos los Toyota regionales, tiene versiones híbridas y nafteras. Se fabrica en Brasil y entre marzo y septiembre alcanzó los 9.032 patentamientos. Se vende en cinco versiones, dos de ellas híbridas. Los precios empiezan en $41.464.000 y llegan hasta los 54.020.000.

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Peugeot 2008, el otro SUV argentino del mercado.

5. Peugeot 2008: 2,1% del mercado

El 2008 es el segundo y último SUV fabricado en Argentina desde 2024. También pertenece a los B-SUV y tiene sólo 3 versiones, todas ellas equipadas con el motor T200 de Stellantis, un impulsor turbo de tres cilindros y 1.0 litros. También todas las versiones tienen caja automática como equipo de serie. En lo que va del año se vendieron 8.656 unidades con precios que arrancan en $50.050.000 y llegan a la versión más equipada hasta los $57.820.000.

Toyota Corolla Cross, el precursor en SUV en ofrecer una versión híbrida en Argentina.

6. Toyota Corolla Cross: 2,1% del mercado

El Corolla Cross fue el SUV más vendido del año pasado incluso a pesar de no producir autos en el último trimestre del año por la destrucción de la fábrica de motores de Brasil. Este año, con la llegada de muchos modelos de ambos segmentos de SUV y especialmente de la Ford Territory, que también es un C-SUV, perdió ese lugar de privilegio, pero se mantiene segunda en su categoría. Se hace en Brasil, tiene seis versiones, dos híbridas y cuatro nafteras, y en 9 meses facturó 8.643 unidades. Sus precios van desde los $51.918.000 y sube hasta $64.083.000.

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La nueva Volkswagen Taos viene de México y está padeciendo la cancelación del acuerdo de libre comercio. Aún así se mantiene en el Top 10 de una categoría de autos que sigue incorporando modelos.

7. Volkswagen Taos: 1,8% del mercado

La VW Taos es uno de los vehículos que está siendo más perjudicado, sino el que más, por la cancelación del acuerdo de libre comercio entre Argentina y México ocurrido en marzo pasado. El vehículo ya no se fabrica en Argentina y se importa desde ese país, por lo cuál hoy prácticamente no tiene flujo de unidades y se están vendiendo las que ya habían ingresado al país. Es un C-SUV que se vende en tres versiones con la misma mecánica y con precios que inician en $60.137.550 y llegan hasta los $69.346.850. En lo que va del año se llevan vendidas 7.325 unidades.

Renault Kardian, B-SUV que representa la nueva generación de modelos de la marca en la región.

8. Renault Kardian: 1,4% del mercado

Este es el primer modelo de la “nueva Renault” que ya está produciendo modelos en Sudamérica, iniciando por Brasil con Kardian y Boreal. Es un B-SUV que se ofrece con dos mecánicas, una aspirada 1.6 litros y una turbo 1.0 tres cilindros, con alternativas de caja manual y automática doble embrague, lo que es una ventaja tecnológica frente a sus rivales. El Kardian facturó 5.872 unidades en los primeros 9 meses y se vende en cinco versiones, que parten de un precio de $40.430.000 y llegan a los $49.910.000.

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El Jeep Compass viene de Brasil y se mantiene en el Top 10 pese a su precio.

9. Jeep Compass: 1,4% del mercado

Prácticamente en los mismos números del Kardian, el Jeep Compass es en cambio el cuarto C-SUV de mayor venta en el mercado, incluso a pesar de no ser de los más accesibles sino todo lo contrario. Se fabrica en Brasil con cuatro versiones, una de ellas 4x4 con un motor 2.0 turbo, y lleva patentados 5.660 unidades este año. Su versión de entrada a la gama cuesta $65.770.000 y la más equipada sube hasta los $84.260.000.

Baic BJ30, el mejor auto de una marca china en el mercado, sigue entre los diez SUV más vendidos.

10. Baic BJ30: 1,3% del mercado

El Baic BJ30 también es un C-SUV que logró entrar en el mercado argentino gracias al cupo de híbridos y eléctricos exentos de arancel de importación extrazona en 2025 y se mantiene sólidamente instalado entre los 10 SUV más vendidos en Argentina. Se vende en dos versiones, ambas híbridas pero una con tracción simple, la que está alcanzada por el beneficio arancelario, y otra con tracción integral. Entre enero y febrero se vendieron 5.357 unidades en total, y sus precios son de USD 35.800 y USD 39.500.

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