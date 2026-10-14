José Carbonell, psiquiatra: “Tenemos normalizado que las relaciones de pareja duren poco. Solemos acomodarnos y no valorar a la otra persona”

Toda relación de pareja pasa por distintas etapas. Al principio, cada detalle cuenta, las ganas de compartir tiempo juntos parecen no acabarse nunca y los pequeños gestos surgen de forma natural. Sin embargo, con el paso del tiempo, la rutina puede ganar terreno y hacer que dejemos de prestar atención a esos detalles que antes nos parecían tan importantes.
En una sociedad acostumbrada a la inmediatez, cada vez parece más difícil construir relaciones duraderas. A veces, nos acostumbramos tanto a tener a alguien a nuestro lado que dejamos de valorar lo que aporta a nuestra vida. Y cuando aparecen los problemas, las diferencias o el desgaste del día a día, la relación no depende únicamente del amor.
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En este punto, algunas personas recurren a la infidelidad para rellenar las carencias con una persona externa, buscando rellenar ese vacío con terceros. Sobre esta cuestión ha profundizado José Carbonell en un vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok (@drjcarbonell).
“Se ha normalizado que las relaciones duren poco y se ha normalizado muchas veces el dejarse llevar por ese impacto inicial”, afirma el experto. “Muchas veces tenemos tendencia a acomodarnos y no valorar en su justa medida a la persona que está a nuestro lado con el paso del tiempo”.
Por qué una infidelidad puede causar tanto sufrimiento
El psiquiatra considera que, cuando una persona siente que ya no quiere continuar con su pareja, debe plantearse dos opciones antes de iniciar una relación con alguien externo: intentar recuperar el vínculo o poner fin a la relación. Aunque ninguna de las dos decisiones es sencilla, considera que afrontar la situación con honestidad ayuda a evitar un sufrimiento que, en el caso de una infidelidad, puede afectar a muchas más personas de las que imaginamos.
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Y es que las consecuencias no se limitan a la pareja. El psiquiatra explica que una infidelidad puede alejarnos de algunas amistades que tenemos en común y dejar una profunda huella emocional tanto en quien la sufre como en quien la comete. En el caso de tener hijos en común, puede influir también en su bienestar, o incluso en nuestra relación con ellos, por lo que es importante no actuar de forma impulsiva ante esta situación.
Cómo actuar cuando aparece una tercera persona
Por eso, el experto insiste en la importancia de actuar con determinación cuando aparece alguien que despierta un interés especial. En ocasiones, esas relaciones comienzan con acercamientos aparentemente inocentes que, poco a poco, van ganando terreno hasta cruzar límites que antes parecían claros. Reconocer esas señales y actuar a tiempo puede evitar mucho sufrimiento, tanto propio como ajeno.
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José Carbonell también recuerda que, si una persona siente que no tiene la fuerza suficiente para gestionar esa situación, acudir a un terapeuta puede ayudarla a valorar las consecuencias de sus decisiones. Su mensaje final es claro: antes de dejarse llevar por una atracción momentánea, conviene pensar en el daño que puede causar y recordar que no debemos hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros.
Cuando dejamos de valorar a nuestra pareja
Con el paso del tiempo, es fácil acostumbrarse a la presencia de la otra persona y dejar de apreciar algunos de los detalles que hacen especial la relación. Sin embargo, aquello que damos por sentado puede ser precisamente lo que más valoremos cuando sentimos que podemos perderlo. A veces, la novedad de conocer a alguien nos hace idealizar esa conexión y olvidar todo lo que hemos construido con nuestra pareja.
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Por eso, antes de dejarse llevar por una atracción pasajera, conviene reflexionar sobre lo que tenemos al lado y preguntarnos si estamos valorando de verdad a esa persona o si hemos dejado que la rutina nos impida reconocer su importancia en nuestra vida.
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