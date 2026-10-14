La confesión de José Mourinho sobre su familia y la convivencia: “En casa soy un inútil; no ayudo, pero tampoco molesto”

El técnico del Real Madrid José Mourinho. (AP Foto/Manu Fernández)

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‘The Special One’ está acostumbrado a tomar decisiones, dirigir al grupo y controlar cada detalle de su trabajo. Así lo demuestra en su documental, Mourinho, estrenado el 11 de agosto de 2026 en Netflix. En casa, sin embargo, es completamente lo contrario. A pesar de no ser especialmente amigable con la prensa, el técnico portugués ha dejado en varias entrevistas una imagen más cotidiana de sí mismo, alejada de la tensión de los banquillos.

“Soy un inútil en lo referente a casa”, admitió en The Big Issue en 2015, cuando entrenaba al Chelsea. Y siguió: “¡No puedo hacer nada! Soy muy organizado con mis cosas, así que no molesto a los demás. Mi despacho está siempre muy bien ordenado y mi ropa. Aunque no ayudo, tampoco soy un estorbo".

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Llama la atención, ya que ‘Mou’ suele llevar con discreción su vida privada. Durante su etapa en Inglaterra, entre 2015 y 2021, cuando pasó por Chelsea, Manchester United y Tottenham, llegó a vivir lejos de su mujer e hijos en un hotel.

El técnico del Benfica se enojó ante la pregunta de un cronista en la sala de prensa

Su mujer y sus hijos, los jefes

En aquella conversación con el medio británico, el técnico portugués habló de su esposa, Matilde Faria, a quine llama Tami o Tita indistintamente, y de sus dos hijos: Matilde y José Mario, aunque para él Zuca. “Mi mujer y mis hijos son quienes más influencia tienen en mi vida, definitivamente. ¿Y por qué? Porque ellos son los jefes y lo controlan todo en casa", explicó.

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Eso sí, no se meten en su trabajo, pero sí tienen mucho que decir en las grandes decisiones. “Cuando se trata de tomar decisiones importantes como a dónde ir, dónde trabajar, cuándo hay que cambiar... En ese tipo de cosas tienen gran influencia en mí”.

Su carrera, que le ha llevado por clubes de Inglaterra, Italia, España y Portugal, ha exigido adaptar la vida familiar a cada destino. De ahí su ambición fuera del campo: “Trato de ser el mejor hombre de familia. Quiero ser el mejor padre y esposo. Quiero ser el mejor hijo, primo, tío y el mejor amigo. Esa es mi cualidad más fuerte”. Así, su familia le da ese “equilibrio” que necesita después de la “presión” que le da el fútbol.

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José Mourinho. (Europa Press)

Dos años y medio en un hotel de Manchester

Esa torpeza con las tareas domésticas explica una decisión que le valió críticas en la prensa inglesa. En 2016 se mudó a Manchester para dirigir al United mientras su familia seguía en Londres, y en lugar de comprar una casa se instaló en el hotel The Lowry, donde vivió dos años y medio.

“Habría sido infeliz si hubiera vivido solo en una casa. Tenía que limpiar y no quería; tenía que planchar y no sé cómo; si hubiera tenido que cocinar, habría hecho solo huevos fritos con salchichas porque es lo único que sé hacer”, justificó después.

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Del hotel guarda un buen recuerdo: “Era un piso, pero con un ‘tráeme un café con leche, por favor’, o ‘no quiero bajar a cenar, tráeme la cena’. Lo tenía todo y, si hubiera estado solo en un apartamento, habría resultado todo más difícil. Estaba bien”. Además, viajaba a Londres con frecuencia para reencontrarse con los suyos.

José Mourinho. (Europa Press)

De Setúbal a La Finca

Su vida ha pasado por varias casas. Durante su etapa en el Benfica, su residencia habitual estaba en Setúbal, su tierra natal. Los fines de semana libres, y las últimas semanas de vacaciones antes de viajar a Madrid, los pasaba en otra finca en el Alentejo, en la zona costera de Tróia y Comporta, para desconectar por completo.

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Ahora, en su segunda etapa en el Real Madrid, ha vuelto a un lugar que conoce bien: La Finca, en Pozuelo de Alarcón, donde ya vivió cuando dirigió al club entre 2010 y 2013. Reside en un chalet de 1.400 metros cuadrados construidos en una parcela de más de 5.000, con grandes ventanales, techos altos, jardines y una piscina de grandes dimensiones. El alquiler rondaría los 20.000 euros mensuales, y entre sus vecinos figuran Kylian Mbappé o Tchouaméni.