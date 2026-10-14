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Lucía Martínez, enfermera en silla de ruedas: “Tuve que aparcar ocupando dos plazas ordinarias al estar todas las plazas PMR ocupadas”

La normativa vial exige que estas plazas tengan espacios de 5 metros de largo, 2,20 metros de ancho y una zona de transferencia

Lucía Martínez, enfermera en silla de ruedas, critica las plazas PMR ocupadas por personas sin acreditación (Montaje Infobae)
Lucía Martínez, enfermera en silla de ruedas, critica las plazas PMR ocupadas por personas sin acreditación (Montaje Infobae)
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Una plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR) está destinada a vehículos de personas con discapacidad que cuenten con la tarjeta oficial de estacionamiento. La normativa fija una proporción mínima de una plaza PMR por cada 40 plazas generales y exige espacios de 5 metros de largo, 2,20 metros de ancho y una zona de transferencia para facilitar el acceso autónomo al vehículo. Estas medidas, superiores a una plaza ordinaria, tienen una explicación según ha detallado la enfermera Lucía Martínez.

La sanitaria, que tiene una discapacidad que la obliga a estar en silla de ruedas, aclara esta cuestión a través de un video en sus redes sociales. Cuando quería aparcar cerca de su centro médico por una cita, “me encontré con todas las plazas PMR, las plazas para personas con movilidad reducida o discapacidad, que estaban ocupadas por vehículos que no tenían la correspondiente tarjeta”. Por este motivo, “tuve que aparcar ocupando dos plazas ordinarias al estar todas las plazas PMR ocupadas”, confiesa.

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Ante esta situación, lanza la pregunta que tal vez se hayan hecho muchas personas con esta historia: “¿Qué tanto derecho tenemos las personas con discapacidad o con movilidad reducida a ocupar dos plazas de aparcamiento ordinarias cuando no encontramos ninguna plaza PMR disponible porque están ocupadas por vehículos sin tarjeta?”. Según aclara, una plaza convencional no siempre permite completar el trayecto entre el automóvil y la silla de ruedas. “Yo no puedo aparcar en cualquier sitio y bajar del coche como lo haría otra persona. Necesito espacio para sacar y maniobrar con mi silla de ruedas para poder bajar del vehículo y después volver a subir”, afirma.

Lucía Martínez, enfermera en silla de ruedas, critica las plazas PMR ocupadas por personas sin acreditación.
Lucía Martínez, enfermera en silla de ruedas, critica las plazas PMR ocupadas por personas sin acreditación (Montaje Infobae)

Las plazas PMR están diseñadas para tener una zona de transferencia lateral o trasera, libre de obstáculos. “Necesito literalmente el espacio de dos plazas ordinarias para poder hacerlo con seguridad y con autonomía”, asegura. Así, de primeras, justifica que “no se trata de comodidad, no se trata de aparcar más cerca porque me venga mejor, sino que se trata de una necesidad real derivada de mi discapacidad, por desgracia”, sostiene Martínez.

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“Siempre procuro salir con más tiempo de lo normal”

Martínez señala que suele prever más tiempo para sus desplazamientos ante posibles dificultades de accesibilidad. “Yo siempre procuro salir con más tiempo de lo normal de mi casa, precisamente porque sé que pueden surgir imprevistos como este”, expone. Por eso, se frustró cuando las plazas estaban ocupadas por coches sin permiso. Si no hubiera tomado la decisión de ocupar dos plazas, la enfermera pregunta a sus seguidores si debería haber hecho algo diferente: “¿Aparcar en una sola plaza, aunque no pueda sacar la silla? ¿Dejar el coche y no poder salir de él con total seguridad? ¿Marcharme sin acudir, por ejemplo, a mi cita médica?”, preguntó.

También habla de las demoras que pueden existir cuando se solicita intervención para denunciar la ocupación indebida de una plaza reservada. “La realidad es que cuando llamas a la policía, la situación no siempre llega de inmediato”, explica la enfermera. Esto se acentúa sobre todo en estacionamientos privados de uso público, como los de centros comerciales, donde la actuación puede requerir además que el establecimiento contacte con las autoridades.

Símbolo de silla de ruedas pintado en el asfalto de una plaza de estacionamiento junto a una señal vertical y varios vehículos aparcados.
Una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida se ubica en una calle residencial de España con la señalización correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Está privando a otra persona de una plaza que puede necesitar”

Pese a ello, la enfermera admite que ocupar dos plazas ordinarias no supone, por sí mismo, un derecho automático para las personas con discapacidad. Aun así, reclama que se contemple la falta de alternativas cuando los espacios adaptados están ocupados de forma irregular. “Sé que ocupar dos plazas ordinarias no constituye automáticamente un derecho legal por tener una discapacidad o movilidad reducida, pero también sé que hay necesidades que no se pueden resolver aparcando en cualquier hueco”, manifiesta.

Asimismo, la enfermera sostiene que utilizar una plaza PMR sin autorización puede impedir actividades cotidianas. “Cuando alguien ocupa una plaza PMR sin tener derecho a utilizarla, no está ocupando simplemente un espacio de aparcamiento, sino que también está privando a otra persona de una plaza que puede necesitar para acceder a su destino en condiciones de igualdad”, enfatiza. Su reflexión concluye con una reflexión: “La accesibilidad no consiste únicamente en pintar una plaza en el suelo y colocar una señal, sino que consiste en garantizar que podamos utilizarla cuando la necesitamos y que, si alguien ocupa ilegalmente, exista una respuesta eficaz, rápida”, termina.

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