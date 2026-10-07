José Carbonell, psiquiatra: “Este tipo de personas son infieles por naturaleza. Crees que contigo va a ser diferente, pero probablemente repetirá el patrón”

Montaje Infobae en el que aparece José Carbonell.

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Las relaciones de pareja no siempre son fáciles. Con el paso del tiempo, pueden aparecer diferencias, problemas de confianza o situaciones que ponen a prueba el vínculo entre dos personas. Sin embargo, hay comportamientos que pueden dejar una huella especialmente difícil de borrar, como ocurre cuando se produce una infidelidad.

Descubrir que nuestra pareja ha mantenido una relación con otra persona puede romper el vínculo y la confianza construida durante la relación, pero también lleva a preguntarnos por las causas que han provocado esa situación. Y es que, cuando alguien ha sido infiel a una pareja anterior, es habitual preguntarse si ese comportamiento puede volver a repetirse. En ocasiones, incluso podemos pensar que con nosotros será diferente y que la nueva relación hará que la persona cambie su manera de actuar.

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Sobre esta cuestión se ha pronunciado el psiquiatra José Carbonell, que ha advertido en su cuenta de TikTok (@drjcarbonell) de un patrón que puede repetirse en algunas personas y explica por qué confiar en que una nueva relación vaya a cambiar determinados comportamientos no siempre es suficiente.

Qué pasa si ha sido infiel de manera recurrente

Según explica el psiquiatra, uno de los aspectos que más se deben tener en cuenta es la información que la propia persona ofrece sobre sus experiencias anteriores. Si alguien reconoce que ha sido infiel a diferentes parejas, no se trata de un comportamiento aislado, sino de un antecedente que conviene valorar antes de comenzar una relación.

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El doctor señala que, en estos casos, es frecuente pensar que la situación será diferente con una nueva pareja. Sin embargo, el especialista considera que ese comportamiento puede volver a aparecer si no existe un cambio en la manera de relacionarse. Esto no significa que una persona no pueda modificar sus conductas, pero sí que ese cambio requiere un proceso y no debería darse por hecho simplemente porque empiece una relación.

Pareja agarrada de la mano. (Magnific)

Por ello, recomienda afrontar este tipo de situaciones con cierta distancia y no dejarse llevar únicamente por el enamoramiento. Cuando existe una fuerte implicación emocional, puede resultar más difícil valorar determinadas señales de alerta y reconocer aquellos comportamientos que podrían terminar provocando una decepción.

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En este sentido, el psiquiatra anima a no ignorar las llamadas red flags cuando aparecen desde el principio de una relación. Conocer la historia de la otra persona, observar cómo actúa y valorar si existe una verdadera voluntad de cambiar puede ser importante antes de depositar toda la confianza en que esta vez será diferente.

Qué debe ocurrir para que una persona cambie

Reconocer que existe un problema es uno de los primeros pasos para modificar una conducta que se ha repetido en el tiempo. En el caso de una persona que ha sido infiel en varias relaciones, no basta con comenzar una nueva y prometer que esta vez será diferente. El cambio requiere identificar qué hay detrás de ese comportamiento y asumir la responsabilidad sobre las decisiones tomadas.

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Carbonell señala la posibilidad de recurrir a terapia como una de las vías que pueden ayudar a trabajar estos patrones. También puede ser necesario que la persona pase por un proceso de reflexión y que, con el tiempo, desarrolle una forma diferente de entender las relaciones y el compromiso.

Para la nueva pareja, esto implica observar los hechos más allá de las palabras. Una promesa de cambio puede ser un punto de partida, pero lo importante es comprobar si existe una evolución real en la manera de actuar. El pasado no determina necesariamente el futuro, pero tampoco debería ignorarse cuando existen antecedentes que se han repetido.

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