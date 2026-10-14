Georgina Rodríguez enseña el ramo sin flores con el que se casó con Cristiano Ronaldo: el significado detrás de las austeras hojas de olivo que eligió

El ramo de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (Instagram)

Guardar

Georgina Rodríguez ha mostrado, dos meses después de su boda con Cristiano Ronaldo, el ramo y la figura de la Virgen de Fátima que estuvieron presentes en la ceremonia civil privada celebrada el 11 de agosto de 2026 en su residencia de Cascais, Portugal. La pareja ha reservado la mayoría de los detalles del enlace para el ámbito familiar, junto a sus cinco hijos, aunque pudimos conocer varias pinceladas gracias al reportaje que concedieron a Vogue.

La imagen difundida por Georgina Rodríguez muestra el ramo de novia, una composición de ramas de olivo en un jarrón claro, junto a una figura blanca de la Virgen de Fátima sobre una mesa de piedra. La empresaria ha fechado el recuerdo el 11 de julio y ha escrito junto a un corazón: “El ramo de nuestra boda y la virgen que nos acompañó aquel mágico día, 11/8”.

PUBLICIDAD

La publicación aporta dos de los pocos recuerdos que los recién casados han compartido de su enlace. Frente a las imágenes de lujo habituales en las redes de la empresaria, la fotografía se limita a los elementos florales y religiosos que acompañaron la celebración.

El ramo de la boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo (Instagram)

El significado del ramo de Georgina Rodríguez

Llevar un ramo de ramas de olivo, sin flores, simboliza un amor que va más allá de lo superficial, un amor auténtico, sencillo y fuerte, capaz de perdurar a través del tiempo. Un mensaje que cobra fuerza para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo por la manera íntima en la que se casaron, pese los lujos que le suelen rodear y lo mediática que es su relación. El olivo representa la paz, la sabiduría, la esperanza y la resistencia, pero también las raíces profundas que permiten crecer.

PUBLICIDAD

Elegir sus ramas en lugar de flores es una manera de celebrar la belleza de lo natural, de lo esencial y de aquello que no necesita adornos para tener valor. La simbología griega y romana que acompaña al ramo de Georgina Rodríguez explica que como el olivo, el amor más verdadero no necesita florecer constantemente para seguir vivo.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Según ha contado Rodríguez a Vogue, la pareja eligió el salón de su propia casa para celebrar la ceremonia. “Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas”, explicó la empresaria. La elección respondía al deseo de crear un recuerdo ligado a la rutina familiar y destinado a perdurar para sus hijos. La boda se celebró con ellos presentes, después de meses de especulaciones sobre un posible enlace y de una falsa alarma que llegó a congregar a 2.000 personas en Madeira.

PUBLICIDAD

El futbolista comunicó el matrimonio mediante una imagen en primer plano de las manos de ambos entrelazadas. En la fotografía se apreciaban las alianzas de oro amarillo a juego, con sus iniciales separadas por un corazón, y el anillo de compromiso de Rodríguez en la otra mano. Las alianzas sobrias contrastaban con la joya que Ronaldo entregó a Rodríguez al anunciar su compromiso en agosto de 2025. El diseño del anillo responde a un modelo clásico de tres piedras: un diamante central de corte ovalado, dos piedras laterales de menor tamaño y una montura de platino u oro blanco.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con su anillo de prometida (Instagram)

Posteriormente se conoció que los dos habían escogido trajes a medida de Gucci, una firma vinculada a su historia como pareja. Rodríguez y Ronaldo se conocieron hace una década en una tienda de la marca en Madrid. La empresaria recordó que la ceremonia había respondido a sus expectativas y que sus hijos tuvieron un papel central. “No pude contener las lágrimas”, reconoció.

PUBLICIDAD