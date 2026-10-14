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Este árbol frutal es perfecto para jardines pequeños, pero debes tener cuidado con sus raíces

Es la opción estrella para conseguir sombra y fruta en poco espacio, pero requiere ciertos trucos en el riego

Árbol ornamental
Ciruelo. (El Nou Garden)
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A la hora de diseñar un jardín en viviendas unifamiliares o adosados, los metros suelen estar contados. Por ello, la elección de la vegetación resulta determinante para no recargar el entorno. Buscar un ejemplar que aporte sombra en los meses más calurosos, regale una floración espectacular al inicio de la primavera y además brinde fruta fresca cada año parece una misión casi imposible sin saturar el terreno disponible.

Entre las distintas alternativas que ofrece el mercado de la jardinería y el paisajismo actual, existe una especie que se ha posicionado como la favorita indispensable para los patios reducidos. Se trata del ciruelo, un frutal de tamaño bastante manejable y raíces que, por norma general, no suelen generar grandes complicaciones si se toman las precauciones adecuadas desde el primer momento.

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Sin embargo, dar por hecho que sus raíces son inofensivas en cualquier circunstancia es uno de los errores más comunes cometidos por los aficionados. Con la llegada del otoño, momento idóneo para la planificación e implantación de nuevas especies de cara a la próxima temporada, los expertos recuerdan la importancia crucial de evaluar detenidamente las condiciones del suelo antes de realizar cualquier tipo de excavación.

Primer plano de múltiples ciruelas moradas maduras colgando de ramas marrones en un árbol, con hojas verdes y más frutas borrosas al fondo
Racimos de ciruelas moradas maduras cuelgan de las ramas de un árbol frutal. (Freepik)

El riesgo oculto bajo el suelo

Aunque el ciruelo no posee el potencial destructivo ni agresivo de especies de gran envergadura como las higueras, los sauces o los chopos, sus raíces pueden propagarse bastante más allá del diámetro de la propia copa. Investigaciones desarrolladas por la Universidad Estatal de Pensilvania advierten que, si se ubica demasiado cerca de calzadas, baldosas, muros o construcciones, el sistema radicular puede terminar levantando el terreno o resquebrajando pisos en su constante búsqueda de oxígeno, nutrientes y humedad.

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Para evitar desperfectos en el pavimento o en la red de tuberías, resulta imprescindible respetar siempre una distancia de seguridad mínima respecto a las estructuras. Otra gran alternativa consiste en apostar por ejemplares injertados directamente sobre portainjertos. Si el espacio en tierra firme es realmente escaso o se trata de una terraza urbana, cultivarlo en macetas o recipientes de gran volumen se convierte en la mejor estrategia para mantener su desarrollo bajo absoluto control.

Presentan una variedad de ciruela de alta calidad, Silvana INTA, ideal para el consumo fresco y con gran potencial comercial (inta)
Una variedad de ciruela, imagen de arhivo.

A la evidente limitación del espacio físico se le suma el reto vital del aporte hídrico. Existe el falso mito de que los frutales de hueso toleran sequías severas y prolongadas sin resentirse. Si bien un ejemplar adulto y bien consolidado resiste periodos breves sin agua, la falta de riego continuo en los meses cálidos provoca la caída prematura de los frutos, reduce considerablemente su tamaño y frena en seco el crecimiento vegetal de la planta.

Según datos técnicos de la Universidad de Georgia, el riego constante y moderado resulta determinante para garantizar una cosecha próspera y sana. Además, los especialistas subrayan que es esencial asegurar un terreno con un excelente drenaje para evitar el encharcamiento que pudre el sistema radicular, garantizar que el árbol reciba las horas de frío necesarias durante el inverno para reactivar su floración, y prever la necesidad de plantar una segunda variedad cercana y compatible si la especie elegida no es autofértil.

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