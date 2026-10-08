Jardín desde cero: los cinco conceptos clave antes de empezar, según una paisajista

Un paisajista experto presenta 5 consejos que tener en cuenta antes de decorar un jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Invertir en un jardín desde cero implica mucho más que elegir plantas bonitas. Según Charles Vallotton, paisajista de Terrenna Paisajismo & Jardinería, empresa con sede en Huelva y más de 20 años de trayectoria en el sector, existen cinco elementos esenciales en los que conviene priorizar el presupuesto antes de comenzar cualquier proyecto. La elección, explicó en un video difundido en TikTok por la cuenta @terrennapaisajismo, determina tanto el resultado estético como la durabilidad del espacio verde.

El primer punto que destacó Vallotton tiene que ver con la estructura a largo plazo del jardín. “Invertiría en árboles. Nos van a aportar sombra en el jardín, frescor, nos van a estructurar y nos van a acompañar durante treinta, cuarenta, cincuenta años en el jardín”, señaló el paisajista. Esta inversión inicial, según se plantee, condiciona la evolución de la parcela y de cómo se organiza el jardín.

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El segundo y tercer concepto remiten a aspectos que no siempre resultan visibles a simple vista, pero que resultan determinantes para la supervivencia de las plantas.

Los cinco conceptos que recomienda la paisajista para no cometer errores

El paisajista aconseja invertir en árboles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de repartir el presupuesto entre plantas, mobiliario o elementos decorativos, Vallotton propone un orden de prioridades basado en la experiencia acumulada en distintos tipos de proyectos. A continuación, el detalle de cada uno de ellos.

Árboles, la estructura que perdura durante décadas

El primer punto que destacó Vallotton tiene que ver con la estructura a largo plazo del jardín. “Invertiría en árboles. Nos van a aportar sombra en el jardín, frescor, nos van a estructurar y nos van a acompañar durante treinta, cuarenta, cincuenta años en el jardín”, señaló el paisajista.

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Un sistema de riego zonificado según las necesidades de cada planta

Un riego mal diseñado puede derivar en la pérdida de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema de riego adecuado ocupa el segundo lugar en la lista de prioridades. “Esto es fundamental. No todas las plantas requieren la misma cantidad de agua. Hay que zonificar por zonas, por necesidades”, explicó Vallotton. El especialista advirtió que un riego mal diseñado puede derivar en la pérdida de las plantas, independientemente de la calidad de la selección vegetal realizada previamente.

La preparación del terreno, el factor que no se ve pero condiciona todo

La preparación del terreno constituye el tercer punto, y según el paisajista, es uno de los más postergados por quienes encargan un jardín. “Esto, como no se ve, la gente, pues se lo suele ahorrar. Una buena tierra que drene, que tenga textura, que tenga materia orgánica, va a ser básico para el crecimiento de las plantas”, afirmó. La calidad del suelo, al no ser un elemento visible una vez finalizada la obra, suele quedar fuera del presupuesto inicial, lo que después repercute en el desarrollo de la vegetación.

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Elementos de sombra y confort para habitar el espacio

El otoño es un tiempo perfecto para recolectar los últimos alimentos del huerto y repensar los cuidados del jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarto concepto se vincula con la experiencia del usuario dentro del espacio verde. Vallotton mencionó la incorporación de elementos de sombra y de confort, pensados para que el jardín se convierta en un lugar donde las personas quieran permanecer, y no solo en un espacio de paso o decoración.

El paisajista, la figura que evita errores y costes innecesarios

El quinto y último elemento señalado por el especialista de Terrenna Paisajismo & Jardinería es la figura del paisajista como profesional a cargo del proyecto. “Es la persona que no solo va a diseñar el jardín y configurar todos los elementos, sino es la persona que nos puede evitar cometer errores y tener un coste innecesario”, indicó. Según su planteo, contar con asesoramiento profesional desde el inicio reduce la posibilidad de gastos adicionales derivados de decisiones erróneas en etapas tempranas del proyecto.

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