El ‘misterio’ del patrimonio de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: el piso en el que pasaron la pandemia y que alquilaron por una elevada suma

Cristina Pedroche, en la terraza de su piso de Madrid, en una imagen de redes sociales. (Instagram @cristipedroche)

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Cristina Pedroche vuelve a situarse en el centro de la actualidad televisiva. La presentadora y su marido, Dabiz Muñoz, visitarán el plató de El Hormiguero este miércoles, 14 de octubre, para hablar de cómo fue el debut de la presentadora como DJ en la fiesta de cierre de temporada de StreetXO Ibiza.

Sin embargo, también habrá tiempo para hablar sobre su vuelta a Zapeando tras su segunda maternidad, de la que desvela algunas pinceladas en sus redes sociales. Si bien esta faceta de su vida privada despierta una gran curiosidad, también lo hacen otros aspectos que prefieren mantener en el anonimato como, por ejemplo, su patrimonio.

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Discretos en este sentido, lo único que se sabe es que en la actualidad viven con sus dos hijos en un chalet ubicado en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Un poco más desconocido es el primer inmueble que se compraron juntos, un piso en el que vivieron durante años y donde vivieron momentos clave de su relación.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, en una fotografía de archivo (Instagram/@dabizdiverxo)

Aquella casa no fue una vivienda cualquiera para la Cristina Pedroche. Además de convertirse en su refugio durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, el inmueble fue escenario de un momento fundamental en su relación con el cocinero: fue allí donde se dieron el ‘sí, quiero’, concretamente en el vestidor de la vivienda. Y aunque allí fueron felices, todo apunta a que tras la pandemia se dieron cuenta de que necesitaban más espacio y optaron por colgar el cartel de ‘se alquila’.

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Así era el piso de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en Madrid

La cocina del primer piso de Cristina Pedroche (Idealista)

La cocina profesional del piso de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (Idealista)

Situada en la zona madrileña de Embajadores y Legazpi, la vivienda cuenta con aproximadamente 157 metros cuadrados y una distribución que combina amplitud, luminosidad y espacios abiertos. Durante el confinamiento, Pedroche compartió en sus redes sociales diferentes rincones de la casa, permitiendo descubrir una decoración de líneas modernas, con predominio de los tonos claros y una apuesta por la funcionalidad.

Uno de los elementos más llamativos se encuentra nada más entrar. El recibidor, decorado con una estética serena, transmite una sensación de orden gracias a los muebles de almacenaje, las estanterías y un gran espejo. Un espacio práctico que mantiene la misma línea minimalista que caracteriza al resto de la vivienda.

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El salón del piso de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (Idealista)

Desde ese sofá Cristina Pedroche subió muchas imágenes a sus redes sociales. (Idealista)

Desde el salón se puede ver tanto la cocina como el patio interior de la urbanización. (Idealista)

El salón constituye otra de las estancias principales. Amplio y luminoso, tiene acceso directo a la terraza y está organizado en torno a un sofá esquinero y una gran mesa de centro blanca. La decoración apuesta por la sencillez, sin renunciar a la comodidad, mientras que la conexión con el exterior permite aprovechar al máximo la luz natural.

La estancia comparte espacio con la cocina, separada visualmente mediante una gran isla central que también funciona como zona para comer. Esta distribución diáfana permite integrar ambos ambientes y facilita la convivencia entre quienes cocinan y quienes disfrutan del salón.

La cocina, además, tiene una importancia especial teniendo en cuenta la profesión de Dabiz Muñoz, uno de los chefs españoles más reconocidos. El espacio combina el blanco y el mármol con una distribución pensada para aprovechar cada rincón. Entre sus elementos destacan una amplia campana extractora, una vinoteca y numerosos armarios para guardar utensilios y alimentos.

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Una habitación en suite con un vestidor de grandes dimensiones

El dormitorio principal es, sin duda, uno de los espacios más singulares de la vivienda. Antes de trasladarse al chalet que la pareja tiene en La Finca, Pedroche disfrutaba de una habitación de grandes dimensiones con baño integrado y un vestidor especialmente amplio.

El cuarto de baño destacaba por su diseño acristalado, que permitía contemplar la bañera tanto desde la cama como desde otras zonas del dormitorio. Una solución estética que aportaba personalidad al conjunto y reforzaba la sensación de amplitud.

El único dormitorio de la vivienda contaba con amplios ventanales. (Idealista)

Dormitorio en suite del piso de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (Idealista)

Precisamente, el vestidor guarda un recuerdo especialmente importante para la pareja. Fue en este rincón de la casa donde Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz celebraron su boda, un enlace íntimo que marcó un antes y un después en su historia de amor. De esta manera, una estancia concebida para organizar la ropa y los complementos terminó convirtiéndose en el escenario de uno de los momentos más significativos de sus vidas.

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La vivienda dispone, además, de un balcón con vistas a la zona interior de la comunidad. El edificio cuenta con distintas instalaciones comunes que añaden atractivo al inmueble, entre ellas jardines, gimnasio y piscinas, tanto exterior para la temporada de verano como cubierta.

Imagen del baño del piso de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (Idealista)

Imagen del baño del piso de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. (Idealista)

¿Cuánto cuesta alquilar el antiguo piso de Cristina Pedroche?

Tras abandonar la vivienda para instalarse en una casa de mayores dimensiones, la presentadora puso el piso en alquiler. El gran misterio es si este apartamento sigue siendo parte de su patrimonio o si, por el contrario, lo han vendido. Según la información publicada en su momento en un anuncio inmobiliario de Idealista, el precio inicial rondaba los 2.000 euros mensuales, aunque finalmente se habría arrendado por unos 1.700 euros al mes.

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La cifra permite hacerse una idea del valor que podía alcanzar una vivienda de estas características en Madrid, especialmente por sus dimensiones, su distribución y los servicios de la urbanización. No obstante, conviene distinguir entre el precio anunciado inicialmente, el importe por el que se cerró el alquiler y la cantidad que podría solicitarse actualmente.

El apartamento también cuenta con un balcón con vistas al interior de la urbanización. (Idealista)

Una eventual actualización dependería de las condiciones del contrato, de la normativa aplicable y de la evolución del mercado. Por ello, no puede darse por confirmado que el alquiler haya subido hasta los 1.900 o 2.000 euros mensuales sin disponer de información actualizada sobre el inmueble.

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