El futuro de la donación de órganos podría estar en los cerdos: cómo funcionan los xenotrasplantes y por qué en España no es una realidad

Un par de cerdos (Magnific)

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Denise Darvall es el nombre de la persona que donó su corazón para realizar el primer trasplante exitoso del mundo. Tenía 25 cuando su madre y ella fueron atropelladas en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La madre murió inmediatamente. El accidente le provocó a Denise una fractura de cráneo y graves heridas que la sumieron en una muerte cerebral, a pesar de los intentos del equipo médico del Hospital Groote Schuur por revivirla.

Esa noche, los médicos informaron a su padre, Edward Darvall, que no había nada más que pudieran hacer por su hija, pero que Denise sí podía ayudar a otro paciente del hospital: Louis Washkansky, un hombre de 53 años con una insuficiencia cardiaca terminal asociada a una diabetes. Tras unos minutos de duda, Edward terminó accediendo y el 3 de diciembre de 1967 se realizó el primer trasplante de corazón exitoso de la historia.

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Esta hazaña médica sería solo el principio. Aunque Louis acabó falleciendo 18 después por una neumonía causada por su debilitado sistema inmune, el corazón de Denis y la generosidad de su padre abrieron la puerta a una práctica que hoy en día salva la vida a miles de personas. Según el informe del Registro Mundial, gestionado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en 2025 se realizaron 183.896 trasplantes de órganos en los 96 países participantes, siendo España la líder indiscutible desde hace 34 años.

Mucho ha avanzado la investigación científica desde aquel hito en Ciudad del Cabo que llevó a cabo el doctor Christiaan Barnard. En la actualidad trasplantamos diversos órganos, desde corazones a pulmones, córneas o estómagos. Otros como el cerebro o el bazo no son posibles debido a la complejidad que en sí mismo encierran.

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Sin embargo, si hay algo que todavía se resiste a los avances científicos y que capta la atención del gran público son los xenotrasplantes, los trasplantes realizados de animales a humanos. Mediante este procedimiento, se trasplantan órganos, tejidos o células de un individuo de una especie a otro individuo de una especie diferente, por ejemplo, de un cerdo a una persona.

Imagen de archivo de una cirugía (Shutterstock)

El cerdo, el gran animal donante

Hablar de xenotrasplantes significa, en un contexto médico, hablar de trasplante de órganos de cerdo genéticamente modificado a seres humanos. Esta medida pretende dar solución al problema de la falta crónica de donantes humanos, que sufren todos los países del mundo en mayor o menor medida. En países como Chile, solamente 141 personas fueron donantes efectivas en 2020, según datos del Sistema Integrado de Donación y Trasplante.

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Ante este escenario, la comunidad científica miró hacia el reino animal. Pero el cerdo no siempre fue el donante seleccionado. En los primeros momentos se pensó que los primates no humanos serían los más adecuados, teniendo en cuenta que compartimos entre un 96 % y un 98,8 % con gorilas y chimpancés. No obstante, esta vía se descartó por “dificultades éticas, logísticas y de bioseguridad”, recoge la Clínica Universidad de Navarra.

Una vez descartados nuestros primos lejanos, el cerdo fue la opción preferida por varias razones: “Sus órganos tienen un tamaño y una fisiología comparables a los humanos, la especie tiene una capacidad reproductiva alta, y su genoma es accesible a las técnicas de edición genética”.

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El cerdo donante, sin embargo, no es el cochino de corral. Se tratan de animales criados en laboratorios y modificados genéticamente para aumentar la compatibilidad inmunológica con el cuerpo humano, como “la eliminación del gen que codifica el epítopo α-1,3-galactosa (α-Gal), el principal antígeno responsable del rechazo hiperagudo, y la inserción de genes humanos que regulan la respuesta del complemento y la coagulación”.

Unos riesgos todavía desconocidos

Pese al innegable paso adelante que suponen los xenotrasplantes, entidades como la ONT recuerdan que sus riesgos todavía son desconocidos y que aún están lejos de convertirse en una alternativa a los trasplantes entre personas en el corto plazo. Hasta octubre del pasado año, se habían realizado 20 xenotrasplantes: 15 de riñón, dos de corazón, uno de pulmón y uno de hígado. De todos los pacientes que recibieron un órgano de cerdo, ninguno sigue vivo en la actualidad.

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Uno de los principales obstáculos del xenotrasplante es la respuesta inmunitaria del receptor frente al órgano trasplantado, explica la Clínica Universidad de Navarra. En los trasplantes convencionales entre personas, el rechazo se debe principalmente a la acción de los linfocitos T, que identifican los antígenos del donante como elementos extraños.

En el xenotrasplante, esta barrera inmunológica es más compleja y puede manifestarse de forma mucho más rápida. Esto se debe a que el organismo humano posee anticuerpos naturales preformados contra el epítopo α-Gal, presente en la superficie de las células porcinas. La unión de estos anticuerpos activa el sistema del complemento, lo que provoca daños en el endotelio vascular del órgano trasplantado y puede desencadenar su destrucción en cuestión de minutos u horas, cuyo fenómeno se conoce como rechazo hiperagudo.

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El hermano de José Luis, Óscar González, explica cómo recordaron su deseo de ser donante y cómo este acto de generosidad, aunque no borra el duelo, le da un nuevo significado a su partida.

¿Es posible el trasplante de órganos de cerdo en España?

La carrera por la innovación en los trasplantes de órganos de cerdos modificados genéticamente está liderada por Estados Unidos y China, mientras que Europa apenas acaba de comenzar su andadura. Según contó en una entrevista con Infobae la directora de la ONT, la doctora Beatriz Domínguez-Gil, la Unión Europea aún no ha desarrollado modelos propios o sus iniciativas no están tan avanzadas.

Lo que más preocupa a la ONT no es tanto que España se quede atrás en la investigación de xenotrasplantes, sino la propia definición de los criterios que hacen que un paciente sea potencialmente incluible en un estudio experimental de este tipo, más aún “con todas las incógnitas que hay a su alrededor, ya que aún existen muchas dudas de la eficacia y la seguridad a corto, medio y largo plazo de estos procedimientos”.

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Los “cuestionamientos éticos” que le suscitan a Domínguez-Gil estos trasplantes de órganos de cerdo radican más en los criterios a cumplir. En el caso de necesidad de un órgano vital, como el corazón, se puede “entender que un paciente que está en una situación clínica muy deteriorada, para el que no se espera recibir un órgano a tiempo, pueda ser planteable”. No obstante, para el trasplante renal siempre se tiene una alternativa terapéutica, la diálisis, que ofrece la posibilidad al paciente de esperar a que el órgano adecuado esté disponible a tiempo.

Pese a que en España no se están realizando trasplante con órganos de cerdo, nuestro país sigue liderando desde hace más de tres décadas la donación de órganos. El año pasado, se registró una tasa de 53,2 donantes fallecidos por cada millón de habitantes, mientras que la media en la Unión Europa apenas llega a los 23.

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