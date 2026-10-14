Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 15 de octubre: el caos se desata en la Casa Grande con las acusaciones de don Hernando

Don Hernando y José Luis en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Guardar

Las tensiones en Valle Salvaje alcanzan un punto de no retorno en la entrega de este jueves 15 de octubre. Tras unos días marcados por alianzas inesperadas y decisiones desesperadas en el entorno señorial, el capítulo 505 promete sacudir los cimientos de la ficción diaria de La 1 con una cadena de enfrentamientos directos que cambiará el equilibrio de fuerzas entre las principales familias de la comarca.

El epicentro del conflicto se traslada de lleno a la Casa Grande, un escenario que se sumirá en el desconcierto más absoluto tras una serie de graves acusaciones vertidas por don Hernando. Su implacable arremetida no dejará a nadie indiferente y colocará a Alejo en una situación límite, arrinconado y sin opciones visibles para defenderse, dependiendo por completo de la lealtad y el testimonio de Manuela.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, los frentes abiertos en el terreno sentimental y estratégico no darán tregua a los habitantes de la finca. Mientras Enriqueta tendrá que hacer frente a un durísimo agravio personal en presencia de José Luis justo cuando intentaba salvar su pellejo, Rosalía vivirá un auténtico dilema moral al encontrarse a un solo paso de confesarle a Rafael una verdad que podría alterarlo todo para siempre.

Qué ha pasado en ‘Valle Salvaje’

Para comprender el terremoto que sacude ahora a los protagonistas, es necesario remontarse a lo acontecido en la entrega del martes 13 de octubre. En el capítulo 504, las tiranteces llegaron a un extremo insostenible cuando Genaro fue demasiado lejos en sus acciones, una imprudencia que colmó la paciencia de Bárbara y la llevó a tomar la drástica determinación de marcar distancias y alejarse de él de forma tajante.

PUBLICIDAD

¡Ya está aquí el avance semanal de #ValleSalvaje! En los próximos capítulos, a partir del martes:



▶ Victoria le confiesa a Mercedes que mató a Pilara

▶ Enriqueta pide matrimonio a don José Luis

▶ La vida de Lucas puede estar en peligrohttps://t.co/mEwrJFlqld pic.twitter.com/nMaBzV5Nv7 — Valle Salvaje (@ValleSalvajeTVE) October 11, 2026

En paralelo, los movimientos estratégicos de supervivencia marcaron la pauta en las tramas señoriales. Enriqueta sorprendió a propios y extraños al acudir a José Luis, quien hasta este momento había sido su gran enemigo, con una inesperada propuesta matrimonial sobre la mesa. La mujer planteó este enlace de conveniencia como la única fórmula posible para saldar la deuda económica y moral que los une, dejando en el aire la respuesta de un José Luis descolocado ante semejante jugada.

Por si fuera poco, los preparativos de la boda entre Alejo y Manuela se enredaron todavía más. Lejos de ser un trámite sencillo, el enlace atravesó un nuevo revés con giros inesperados que dejaron abierto un mar de interrogantes sobre quién saldrá realmente perjudicado con este nuevo escollo: si el propio Alejo, Manuela o los intereses ocultos de quienes vigilan cada uno de sus pasos alrededor del palacio.

PUBLICIDAD

Qué pasará este jueves en ‘Valle Salvaje’

En el capítulo 505 de este jueves, la tormenta estalla definitivamente en la Casa Grande. Las contundentes acusaciones formuladas por don Hernando desatan un clima de caos ingobernable entre los presentes. El patriarca no dudará en señalar con el dedo, provocando un seísmo interno cuyas réplicas afectarán de lleno al destino de su entorno más cercano.

En medio de este torbellino, Alejo se descubre completamente acorralado y sin salida viable. Preso de la desesperación, el joven no tiene más remedio que recurrir a Manuela para implorarle que dé un paso al frente y revele toda la verdad. Sin embargo, la incertidumbre reina en el ambiente: nadie puede prever hacia qué lado se inclinará la balanza de Manuela ni a quién decidirá apoyar en un momento tan crítico, con su testimonio siendo la única llave capaz de salvar o condenar a Alejo.

PUBLICIDAD

Manuela en 'Valle Salvaje'. (RTVE)

La ira de don Hernando no se detendrá ahí. El personaje también arremeterá con dureza contra Enriqueta, a la que humillará públicamente y sin miramientos justo delante de los ojos de José Luis, asestando un golpe devastador a su orgullo en un instante en el que su futuro pendía de un hilo.

Por último, el drama personal volverá a atrapar a Rosalía. La joven se encontrará al borde del abismo, a un solo paso de desahogarse y contárselo absolutamente todo a Rafael. La duda, no obstante, se apoderará de ella en el último instante: debatiéndose entre el miedo y la necesidad de sincerarse, queda por ver si finalmente reunirá el valor suficiente para atreverse a romper su silencio.

PUBLICIDAD