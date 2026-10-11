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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 12 al viernes 16 de octubre: Victoria le confiesa a Mercedes que fue ella quien mató a Pilara

La serie de época de RTVE paraliza su emisión este lunes 12 de octubre debido al festivo nacional del Día de la Hispanidad

Victoria confiesa a Mercedes el mayor de sus crímenes en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria confiesa a Mercedes el mayor de sus crímenes en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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La amistad entre Mercedes y Victoria podría romperse para siempre en los próximos capítulos de Valle Salvaje. Después de dejar atrás sus enfrentamientos y comenzar a confiar la una en la otra, la esposa de José Luis decidirá confesar el secreto que lleva tanto tiempo ocultando: fue ella quien acabó con la vida de su hermana Pilara. Una revelación que pondrá a la duquesa de Miramar ante una difícil tesitura.

Pero no será el único frente abierto en la serie de La 1. Mientras el misterioso baúl comienza a revelar su contenido, Bárbara descubrirá nuevas verdades sobre Genaro y la salud de Lucas empeorará hasta poner en peligro su vida. Además, Manuela y Alejo volverán a enfrentarse por su futuro y Rosalía estará a punto de sincerarse con Rafael. Tras un parón este lunes 12 de octubre con motivo del festivo nacional, estos son los avances de los capítulos del 13 al 16 de octubre.

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Capítulo 504 del lunes 13 de octubre

Genaro volverá a decepcionar a Bárbara después de sobrepasar los límites de su relación. La joven, que empieza a desconfiar de él tras las advertencias de Matilde, decidirá alejarse al sentirse engañada. Mientras tanto, Martín, Francisco y Leonor moverán el misterioso baúl y descubrirán que esconde una carta. Amadeo, por su parte, sospechará que las nuevas especias podrían estar perjudicando a la familia y trasladará sus inquietudes a Rafael.

En la Casa Grande, Rosalía se enfrentará de nuevo a José Luis, que pretende seguir tratándola como una criada. Después, buscará apoyo en Rafael y le preguntará cómo logró convivir con Adriana, la mujer a la que amaba sin poder estar con ella.

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La tensión aumentará cuando Enriqueta amenace a Mercedes con reanudar el chantaje relacionado con la muerte de su marido. Para evitarlo, propondrá a José Luis una solución inesperada: casarse con ella a cambio de perdonarle la deuda. El antiguo duque no sabrá cómo reaccionar.

Además, Luisa anunciará ilusionada sus planes de boda con Alejo, aunque la noticia no recibirá la acogida que esperaba. Por si fuera poco, Rosalía y Leonor descubrirán que Lucas tiene fiebre, lo que despertará una gran preocupación por su estado.

Bárbara descubre algo por parte de Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Bárbara descubre algo por parte de Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 505 del miércoles 14 de octubre

Las acusaciones de don Hernando provocarán un auténtico revuelo en la Casa Grande. Alejo, cada vez más comprometido por las maniobras de su padre, suplicará a Manuela que cuente la verdad para ayudarlo a salir de esa situación. Sin embargo, todavía no está claro si ella se atreverá a enfrentarse al marqués o volverá a respaldar sus intereses. Hernando también aprovechará para humillar a Enriqueta junto a José Luis, después de conocer su inesperada propuesta matrimonial.

En paralelo, Rosalía tendrá cada vez más dificultades para ocultar sus sentimientos por Rafael. La cercanía entre ambos ha hecho que la joven se plantee sincerarse de una vez por todas, aunque el recuerdo de Adriana y su complicada situación familiar siguen pesando sobre ella.

Por otro lado, Bárbara descubrirá una nueva verdad sobre Genaro. Después de los últimos desencuentros, el joven terminará confesándole que se ha enamorado de ella, una declaración que llega cuando la confianza entre ambos atraviesa uno de sus peores momentos.

Rosalía se preocupa al descubrir que Lucas tiene fiebre en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rosalía se preocupa al descubrir que Lucas tiene fiebre en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 506 del jueves 15 de octubre

Manuela perderá los nervios con Alejo y Luisa, incapaces de encontrar la manera de controlar la situación. Más tarde, buscará consuelo en Braulio, con quien terminará besándose. Un giro inesperado para una mujer que ha centrado buena parte de sus esfuerzos en conseguir casarse con Alejo.

Sin embargo, la gran revelación llegará de la mano de Victoria. Después de reconstruir su relación con Mercedes y convertirse en su aliada, decidirá que ya no puede seguir ocultándole la verdad. Victoria confesará a la duquesa de Miramar que fue ella quien mató a Pilara. La noticia caerá como una bomba, especialmente porque ambas habían conseguido recuperar una confianza que parecía imposible tiempo atrás. Mercedes tendrá que enfrentarse a la realidad y decidir qué hacer con semejante revelación.

La preocupación también se trasladará a la Casa Grande. El estado de Lucas empeorará y la visita del médico no traerá buenas noticias. La vida del pequeño correrá peligro, dejando a Rafael y a sus seres queridos pendientes de una evolución que podría tener consecuencias devastadoras.

Victoria confiesa a Mercedes que mató a Pilara en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria confiesa a Mercedes que mató a Pilara en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 507 del viernes 16 de octubre

Victoria profundizará en su confesión y explicará a Mercedes qué la llevó a cometer el asesinato de su hermana. La duquesa escuchará sus motivos, pero deberá decidir si puede comprender lo ocurrido o si la verdad pone fin definitivamente a su amistad.

Mientras tanto, don Hernando acelerará los preparativos de la boda de Manuela y Alejo, decidido a que el enlace se celebre pese a la oposición del joven. José Luis también intervendrá y le impondrá un destino humillante, obligándolo a elegir entre obedecer a su familia o enfrentarse abiertamente a ella.

Por último, Genaro intentará recuperar la confianza de Bárbara después de haberle confesado sus sentimientos. El joven dará un paso más y la besará, aunque queda por ver si ella está dispuesta a dejar atrás las mentiras que han marcado su relación.

Genaro besa a Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Genaro besa a Bárbara en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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