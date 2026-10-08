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Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 9 de octubre: Alejo propondrá a Luisa adelantar su boda y Rosalía se romperá ante su hermana

Manuela no verá salida tras la dura reacción de su padre en el próximo capítulo de ‘Valle Salvaje’

Matilde le hace una pregunta comprometida a Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Matilde le hace una pregunta comprometida a Genaro en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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El capítulo 452 de Valle Salvaje, emitido este jueves 8 de octubre, mostró un giro en la actitud de Enriqueta ante la propuesta de matrimonio con José Luis. Lo que en un principio la mujer había descartado como una idea descabellada comenzó a resultarle una opción cada vez más tentadora, al punto de compartir sus reflexiones con Braulio.

La posible unión entre Enriqueta y José Luis no solo afecta a una de las grandes protagonistas de Valle Salvaje. Victoria y Mercedes observan en este matrimonio una vía para resolver el conflicto que las tres arrastran desde hace tiempo. El acuerdo, que en un inicio parecía inviable, se perfila ahora como una solución que podría modificar por completo la posición de las tres mujeres dentro de la trama.

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Por otro lado, Manuela recurrió a Braulio en busca de respaldo después de quedar al descubierto. La joven le reconoció que no se atreve a contarle la verdad a Hernando, consciente de que la reacción de su padre puede resultar especialmente severa. El personaje, que ya carga con varias tensiones acumuladas en capítulos anteriores de Valle Salvaje, encuentra en Braulio un confidente ante una situación que ella misma admite no saber cómo resolver.

Qué ha pasado en ‘Valle Salvaje’

El capítulo de Valle Salvaje también incluyó un enfrentamiento entre Rosalía y José Luis. El episodio fue suficiente para que Rafael volviera a mostrarse en guardia frente a la actitud de su padre hacia la joven, un patrón que se repite y que mantiene la tensión entre ambos personajes.

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En paralelo, en la Casa Pequeña, Atanasio prosigue con sus intentos de descubrir la verdadera naturaleza del vínculo entre Genaro y Bárbara. La pareja se ve obligada a extremar las precauciones ante la insistencia del personaje, que no abandona sus pesquisas pese a la falta de pruebas concretas.

Genaro y Bárbara se esconden para que Atanasio no los descubra en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Genaro y Bárbara se esconden para que Atanasio no los descubra en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Qué pasará el viernes en ‘Valle Salvaje’

El avance del capítulo 453 de Valle Salvaje, previsto para este viernes, apunta a un desenlace decisivo para Manuela. La reacción de Hernando ante lo ocurrido la dejará prácticamente sin margen de maniobra y la obligará a asumir las consecuencias de sus propias decisiones. En un tono distinto, Alejo y Luisa vivirán un momento de mayor esperanza. Pese a los obstáculos que atravesó la pareja, Alejo planteará adelantar la fecha de la boda, una decisión con la que ambos buscarían cerrar una etapa marcada por las interferencias de Manuela en su relación.

El conflicto central del viernes recaerá en Rosalía. Tras varios capítulos en los que sus sentimientos hacia el duque fueron en aumento, la joven terminará desbordada y se romperá frente a su hermana Leonor, quien ya había advertido que Rosalía comenzaba a enamorarse de Rafael. La pregunta que atraviesa la trama es qué hará Rosalía con unos sentimientos que amenazan con transformar por completo su relación con el duque.

El adelanto del capítulo 453 de Valle Salvaje no revela todavía la decisión final de la joven, que deberá enfrentarse a un dilema que lleva semanas evitando. La ficción continúa su emisión diaria con el cruce de estas tres líneas narrativas: el futuro matrimonial de Enriqueta, la crisis de Manuela con su padre y el conflicto sentimental de Rosalía.

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