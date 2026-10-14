Miles de profesores y alumnos se manifiestan en Sol por una educación de calidad y la Comunidad de Madrid responde: “Si no quieren paz: ¿qué buscan?"

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La Puerta del Sol de Madrid ha acogido esta tarde una protesta de miles de docentes y estudiantes en la primera jornada de la huelga indefinida contra las políticas educativas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La concentración reunió a integrantes de la comunidad educativa de todos los niveles no universitarios, aunque también participaron plataformas de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos. Comisiones Obreras (CC.OO.), Confederación General del Trabajo (CGT), Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP impulsaron la protesta.

Aunque en imágenes queda constatada la asistencia multitudinaria, las cifras de las personas presentes varían: mientras la Delegación del Gobierno ha cuantificado la asistencia en 7.000 personas, los organizadores elevan la convocatoria a 150.000. La movilización reclama una educación pública “digna” y “de calidad”, con mayor financiación, mejores condiciones laborales, reducción de alumnos por aula, menos carga burocrática y un aumento salarial de 600 euros mensuales.

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Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 octubre de 2026. (Eduardo Parra / Europa Press)

Entre los asistentes se escucharon pitidos, aplausos, caceroladas y consignas como “Educación pública de calidad”, “La lucha es el único camino” y “Un bote, dos botes, Ayuso el que no bote”. Además, los participantes han desplegado pancartas y pizarras con mensajes como “Cuando luchamos también enseñamos”, “Más recursos, la vocación no hace milagros”, “Hoy la clase la damos en las calles” y “Si en clase somos un montón, no hay sitio para la atención”. La manifestación ha tenido un cierre temporal en Sol, debido al riesgo de aglomeraciones por las personas acampadas.

“El fin de un modelo de planificación de construcción por fases”

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Aída San Millán, ha pedido “salarios dignos o un administrativo por centro educativo” porque los docentes soportan “mucha carga de trabajo”, según ha declarado a Europa Press. Las organizaciones plantean recuperar un máximo de 17 períodos lectivos semanales para Secundaria y Formación Profesional, y de 22 para Primaria. El cómputo total debería incorporar las horas de tutoría, jefaturas de departamento y coordinaciones.

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Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 octubre de 2026. (Eduardo Parra / Europa Press)

También han reclamado límites de 13 alumnos en Infantil, 15 en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato y 15 en Formación Profesional. La propuesta incorpora una adecuación de las ratios para estudiantes con necesidades educativas especiales o necesidades específicas de apoyo educativo. Por su parte, Bibi Rivas, integrante de la Agrupación Estudiantil Contracorriente, ha exigido “centros dignos y centros inclusivos que estén correctamente climatizados”. La representante estudiantil también ha solicitado “el fin de un modelo de planificación de construcción por fases”.

“Dar respuesta a las necesidades reales de los docentes y no inventarse negociaciones absurdas”

La protesta ha contado con el respaldo de representantes de Más Madrid y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha instado a Ayuso a que “se siente a negociar” y ha defendido la reducción de ratios desde Infantil hasta la universidad. “En esta huelga nos lo estamos jugando todo como sociedad”, afirma.

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Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 octubre de 2026. (Eduardo Parra / Europa Press)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado las ratios elevadas “en la comunidad más rica de España” y cuestiona lo que define como una intención del Partido Popular de “acabar con la educación pública”. Por el PSOE, Mar Espinar ha señalado que los salarios del profesorado madrileño son “los más bajos de toda España” pese al elevado coste de vida de la región. Reyes Maroto ha sostenido, por su parte, que hay “dinero para eventos privados”, pero no para “mejorar la dignidad” de los educadores. “Parece que la calle se le está atragantando al PP”, ha añadido.

Tras la concentración en Sol, la marea verde ha avanzado hacia la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en la calle Alcalá. Los participantes pretendían llegar hasta Cibeles, aunque el dispositivo policial ha impedido que continuaran el recorrido. Frente a la sede de la Consejería, el responsable de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha afirmado que “esta comunidad necesita ya dar respuesta a las necesidades reales de los docentes y no inventarse negociaciones absurdas como la carrera profesional”.

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Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 octubre de 2026. (Eduardo Parra / Europa Press)

La Policía Nacional ha cargado “salvaje e indiscriminadamente” contra los manifestantes

La jornada ha comenzado con otro foco de tensión en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Un grupo de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, ha cortado el tráfico en varias calles. Inmediatamente, la Policía Nacional ha desplegado un cordón de seguridad que algunos asistentes han intentado superar para acercarse a los agentes. Uno de ellos ha sufrido lesiones leves.

La intervención policial ha dejado heridos y al menos cinco detenidos por atentado contra agente de la autoridad. UCM por la Pública ha denunciado, por su parte, que los agentes han cargado “salvaje e indiscriminadamente” contra una concentración pacífica. Un estudiante de Derecho calificó la actuación de “sobreproporcionada y de fuerza excesiva”. Ante esto, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado una “investigación de urgencia” al jefe superior de Policía de Madrid tras la difusión de “imágenes muy duras que nos duelen a todos”.

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Amenazaron a los madrileños con el “No habrá paz en las calles de Madrid”. Con la complicidad del Gobierno, hoy comienza la primera huelga política que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo. Si no quieren paz: ¿qué buscan? https://t.co/4thaPoyehs — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 14, 2026

Isabel Díaz Ayuso: “La primera huelga política que no respeta el derecho de los niños”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que “con la complicidad del Gobierno, hoy comienza la primera huelga política que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo”. La regidora autonómica ha reprochado, además, la amenaza de los madrileños con el lema “No habrá paz en las calles de Madrid”. Finalmente, se pregunta: “Si no quieren paz: ¿qué buscan?”.

Por otro lado, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha afirmado que su departamento mantiene reuniones quincenales con los sindicatos. También ha considerado que las últimas exigencias están “fuera de toda lógica y de todo sentido común”. Por este motivo, considera que “lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo el acuerdo pactado, negociado y publicado y que está en vigor hasta el 2028 y seguir avanzando en esa carrera profesional que nos han demandado los docentes y que queremos cumplir antes de que acabe el próximo”, sostiene Zarzalejo.

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(Con información de Europa Press)