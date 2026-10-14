Lavar las sábanas a 30, 40 o 60 grados no es lo mismo: la ciencia explica qué temperatura ayuda a eliminar los ácaros

Una mujer selecciona el ciclo de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

¿Cada cuánto lavas las sábanas de tu cama? Para muchas personas, la norma es cambiarlas cada una o dos semanas, mientras que otras tardan incluso más por pura pereza o falta de tiempo. Sin embargo, la ciencia ha venido a zanjar esta constante discusión: el verdadero secreto para un descanso saludable no reside en la frecuencia con la que las llevas a la lavadora, sino en la temperatura a la que programas el agua.

Durante años se ha creído que cambiar las sábanas de forma regular era un requisito imprescindible. Sin embargo, no existen estudios que demuestren que realizar este cambio en un intervalo estricto suponga un impacto real en el bienestar de una persona sana. La famosa recomendación de los siete días es en realidad una pauta médica diseñada específicamente para personas con alergia severa a los ácaros del polvo, pero no una norma científica universal aplicable a todo el mundo.

PUBLICIDAD

Cada noche, el cuerpo humano desprende miles de células muertas de la piel, sudor y aceites naturales. Esta mezcla se convierte en el banquete perfecto para los ácaros del polvo y en el caldo de cultivo ideal para diversos tipos de hongos, como el Aspergillus fumigatus. Por mucho que airees la habitación o dejes la cama sin hacer al levantarte —una práctica muy extendida para intentar erradicarlos—, los ácaros son extraordinariamente resistentes y les basta con la humedad que generamos al acostarnos para seguir multiplicándose.

Una persona vierte detergente en polvo en el compartimento de una lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué 40 grados no son suficientes para desinfectar

Para romper de forma definitiva el ciclo vital de los ácaros, la única herramienta verdaderamente eficaz es la temperatura del agua. La evidencia científica demuestra que las diferencias son drásticas según el programa de la lavavora que selecciones.

PUBLICIDAD

Mientras que los lavados a 30 ºC únicamente logran eliminar un 6,5% de los ácaros presentes en los tejidos, los lavados a 40 ºC —que representan la opción más común en las coladas domésticas— solo consiguen acabar con el 9,6% de la población de estos microorganismos. El verdadero cambio se produce al alcanzar los 60 ºC o mediante un ciclo de vapor, donde se elimina el 100% de los ácaros de forma inmediata.

Una mujer cuelga una sábana recién lavada en un tendedero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar a temperaturas bajas puede mantener las telas suaves o ahorrar energía, pero no desinfecta. Si bien una temperatura de 40 ºC combinada con un buen detergente resulta aceptable para el mantenimiento cotidiano en personas sin patologías, los expertos coinciden en que subir el termostato a 60 ºC es imprescindible cuando hay enfermos en casa, si se padece alergia o si se duerme acompañado de mascotas como perros o gatos.

PUBLICIDAD

Además del ajuste térmico, los especialistas en cuidado textil y salud recomiendan no sobrecargar el tambor de la lavadora para permitir que el agua y el detergente circulen libremente. Gestos sencillos como añadir media taza de vinagre blanco en el enjuague final ayudan a eliminar restos de jabón y suavizar las fibras de forma natural, mientras que secar la ropa al aire libre bajo el sol aprovecha la radiación ultravioleta como un desinfectante extra.