Martina Colombari: “Caminar o practicar yoga no basta con la menopausia, hay que ir al gimnasio y entrenar los músculos con pesas”

Una mujer realiza un ejercicio de remo en polea para fortalecer la espalda en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proceso de envejecer y con ello la llegada de la menopausia ya no son temas tabú entre las mujeres. Cuidar la salud física y mental al cumplir años requiere ir más allá de las recomendaciones tradicionales de ejercicio moderado. Para mantener el bienestar y aumentar la longevidad, la rutina diaria exige un compromiso basado en la nutrición consciente, el descanso, la gestión del estrés y, de forma muy relevante, el entrenamiento de fuerza.

“Con la menopausia no basta caminar o hacer yoga. Hay que ir al gimnasio y entrenar los músculos con pesas”, señala la modelo y presentadora italiana Martina Colombari en declaraciones a La Stampa con motivo de la publicación de su libro El cambio eres tú. La autora defiende que el cuidado personal es un acto de responsabilidad hacia uno mismo y un verdadero ejercicio de prevención que abarca desde la mesa hasta la salud emocional.

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En su obra, la modelo estructura su estrategia de bienestar a través de pilares fundamentales como la nutrición ajustada a cada organismo, el sueño reparador y el equilibrio psicológico. “Empecé a ocuparme de mi longevidad hace unos diez años. Cambié mi alimentación, el deporte se convirtió en una disciplina y la suplementación en algo fundamental”, indica Colombari.

Una mujer realiza un ejercicio con mancuernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la presentadora cuenta con la ayuda de profesionales especializados, entre ellos un psicoanalista y un entrenador personal que la acompaña desde hace 22 años. Además, ha recurrido a la medicina preventiva avanzada mediante tests de ADN, epigenética y análisis del microbiota intestinal para entender cómo asimila su cuerpo cada nutriente.

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Prevenir como estrategia frente al paso del tiempo

Este enfoque preventivo responde a la presión social y biológica que suele irrumpir al cruzar la barrera de los 40. Lejos de esperar a que el paso del tiempo le pase factura, la italiana prefirió tomar la iniciativa. Según explicó al diario, la decisión nació para frenar la espiral de alarmismo que rodea a la madurez femenina: “Todos te meten ansiedad: ‘Ya verás después de los 40 años’. Por no hablar de los 50, que es pánico total. Así que me dije: ‘Vale, trabajemos en la prevención’”.

Una mujer realiza un ejercicio de elevación con mancuernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender el propio cuerpo requiere consultar lo que Colombari denomina su “libro de instrucciones”. Eso implica desde seleccionar con criterio la cesta de la compra y cuidar la forma de cocinar, hasta reconocer qué alimentos favorecen verdaderamente al organismo. La presentadora insiste en que la salud va mucho más allá de la simple ausencia de patologías: se trata de una búsqueda activa del bienestar integral donde el cuerpo y la mente caminan de la mano.

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Para la modelo, este estilo de vida no responde a una cuestión de vanidad ni a una obsesión estética, sino a lo que ella misma define como un gesto de autocuidado. Por otro lado, la italiana no limita esta búsqueda de bienestar al plano individual, sino que la traslada también al ámbito familiar. Sin rodeos, la modelo ha aprovechado la presentación de su obra para visibilizar la salud mental y la neurodiversidad en casa, mostrando el enorme orgullo que siente por su hijo, diagnosticado de TDAH.