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La merluza, el pescado rico en proteínas que protege el sistema nervioso y cuida los huesos y los músculos

Este pescado blanco es una opción ideal para numerosos menús familiares

Imagen recurso de una pescadería (Magnific)
Imagen recurso de una pescadería (Magnific)
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Entre los pescados blancos más habituales en la gastronomía española, además de ser una opción interesante para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor, se encuentra la merluza. Su bajo contenido en grasa, su aporte de proteínas de alta calidad y su riqueza en vitaminas y minerales la convierten en un alimento de gran valor nutricional.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), una de las principales características nutricionales de la merluza es su reducido porcentaje de grasa, inferior al 3%, que permite clasificarla dentro del grupo de los pescados blancos o magros. Esta composición la convierte en una alternativa adecuada para incluir pescado en una dieta equilibrada sin elevar significativamente el aporte de grasas.

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Sin embargo, su bajo contenido lipídico no significa que carezca de grasas beneficiosas. Entre las que contiene destacan los ácidos grasos poliinsaturados omega-3, conocidos por su papel en el mantenimiento de la salud cardiovascular. Estos nutrientes participan en diferentes funciones del organismo y forman parte de una alimentación saludable, especialmente cuando se combinan con otros hábitos beneficiosos, como realizar actividad física y mantener una dieta variada.

Por su composición, la merluza puede incorporarse con facilidad a las comidas habituales, tanto en preparaciones sencillas como al horno, a la plancha o al vapor, como en recetas tradicionales acompañadas de verduras, patatas o legumbres.

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filete de merluza
Filete de merluza (Freepik)

Proteínas de alta calidad

Otro de sus principales beneficios es su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, recoge la FEN. Estas proteínas aportan los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para desarrollar y reparar tejidos, mantener la masa muscular y producir sustancias indispensables para su funcionamiento, como determinadas enzimas y hormonas.

El aporte proteico convierte a la merluza en un alimento interesante para personas de diferentes edades. Así, puede formar parte de la alimentación de quienes practican deporte, de los adultos que desean conservar su masa muscular y de las personas mayores, para quienes resulta especialmente importante asegurar una ingesta suficiente de proteínas.

Además, su textura suave y su sabor delicado facilitan su incorporación a numerosos menús familiares. Si se prepara con técnicas culinarias que no requieran grandes cantidades de aceite, permite elaborar platos nutritivos sin añadir un exceso de grasa.

Rica en vitamina B12

Entre las vitaminas presentes en la merluza, la B12 ocupa un lugar destacado. De acuerdo con la FEN, una ración de este pescado cubre aproximadamente el 80% de las ingestas recomendadas de esta vitamina para hombres y mujeres de entre 20 y 39 años que realizan actividad física moderada.

La vitamina B12 resulta esencial para la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento normal del sistema nervioso y la síntesis del ADN. Por ello, consumir alimentos que la aporten contribuye a cubrir las necesidades del organismo y a prevenir las consecuencias de una ingesta insuficiente.

La merluza también aporta vitamina B3, conocida como niacina, que interviene en el metabolismo energético y ayuda al organismo a aprovechar los nutrientes procedentes de los alimentos.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Minerales esenciales para la salud

El perfil nutricional de este pescado se completa con minerales como el selenio, el fósforo y el potasio. El selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y protege las células frente al daño oxidativo, mientras que el fósforo participa en el mantenimiento de los huesos y los dientes, además de intervenir en la producción de energía. Por su parte, el potasio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, así como al mantenimiento de una presión arterial normal.

Estos nutrientes explican por qué la merluza merece un lugar habitual en una alimentación variada y equilibrada. Aunque ningún alimento por sí solo garantiza una buena salud, consumir pescado con regularidad, alternando distintas especies y formas de preparación, puede ayudar a mejorar la calidad nutricional de la dieta. Ligera, versátil y rica en nutrientes esenciales, la merluza es mucho más que un ingrediente tradicional: es una opción práctica para cuidar la alimentación cotidiana.

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