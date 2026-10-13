En qué choca cada país y lo divide: Alemania por la migración, Italia es un ejemplo y en España aún resuena el órdago de Puigdemont

Imágenes de los chalecos amarillos de Francia, de manifestaciones en Alemania y en el centro Carles Puigdemont. (Montaje Infobae)

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Que la sociedad está más polarizada que nunca, lo sabemos. Cada uno se aferra a sus ideas y no hay forma de llegar a puntos comunes. Llevamos años viéndolo tanto en nuestras vidas privadas como en el Congreso de los Diputados, donde el bloqueo legislativo no nos permite avanzar como sociedad. Sin ir más lejos, con los decretos de vivienda que impulsó Maricarmen, todo un símbolo de lucha en España. Esta situación no ocurre solo en nuestro país, sino que es frecuente en Europa e incluso en Estados Unidos es mayor que aquí. Pero ¿qué es lo que tanto nos divide y nos hace chocar?

Un equipo de investigadores del Banco de España ha desarrollado dos indicadores de alta frecuencia que rastrean, mes a mes desde finales de los años noventa, el grado de polarización política y de bloqueo parlamentario en siete democracias: España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. El trabajo, recién publicado bajo el título Polarización política y bloqueo legislativo: un enfoque comparativo de alta frecuencia, identifica el tema concreto que, en cada país, concentra la mayor carga de conflicto ideológico: la inmigración en Alemania, las reformas laborales en Francia, la fragmentación territorial en España, la relación con Europa en el Reino Unido y los enfrentamientos fiscales en Estados Unidos.

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Los autores, Marina Diakonova, Julia Estefanía-Flores, Corinna Ghirelli, Ana Peñalosa, Javier J. Pérez y Aitana Simó, construyeron los índices a partir del análisis de miles de artículos de prensa nacional de cada país, recogidos en la base de datos Factiva. El método consiste en rastrear, mes a mes, qué proporción de las noticias políticas contiene términos vinculados a la división partidista o al estancamiento legislativo, lo que permite comparar los siete casos bajo una misma metodología.

Alemania, el país donde la inmigración marca el pulso político

En el caso alemán, el estudio documenta cómo el debate migratorio ha sido el detonante recurrente de los picos de polarización desde mediados de la década de 2010. Las manifestaciones del movimiento antiislamista Pegida en Dresde, a comienzos de 2015, abrieron una grieta entre los partidos tradicionales que se profundizó tras los ataques de Nochevieja en Colonia, en enero de 2016, un episodio que el documento describe como desencadenante de “intensos debates sobre política de refugiados, seguridad pública e inmigración” y que coincidió con el ascenso de Alternativa para Alemania (AfD).

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Simpatizantes del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), el 6 de septiembre de 2026. (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Ese mismo eje volvió a activarse en las elecciones federales de septiembre de 2017, cuando la AfD se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento tras un retroceso histórico de los bloques de centroderecha y centroizquierda. El informe también vincula los disturbios antiinmigrantes de Chemnitz, en septiembre de 2018, con una crisis interna en la coalición de gobierno de Angela Merkel, después de que el jefe de los servicios de inteligencia pusiera en duda públicamente la versión oficial de los hechos. Y ahora, el grupo ultraderechista va a para presidir por primera vez un parlamento regional.

En el plano legislativo, el bloqueo alemán tiene un patrón distinto: suele originarse en las disputas dentro de las coaliciones de gobierno más que en el enfrentamiento con la oposición. El intento fallido de formar una coalición “Jamaica” entre democristianos, verdes y liberales, en noviembre de 2017, dejó al país “en una crisis política” que abrió la puerta a nuevas elecciones, según el documento. Episodios similares se repitieron en 2022 y 2024 en torno a la política energética tras la invasión rusa a Ucrania y a la reforma de prestaciones para solicitantes de asilo.

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Francia, entre la protesta social y el uso del artículo 49.3

El informe sitúa el eje de la polarización francesa en las reformas laborales y de pensiones que, de forma recurrente, chocaron con movilizaciones masivas. La reforma laboral de El Khomri, en mayo de 2016, y el movimiento de los chalecos amarillos, a finales de 2018, aparecen como los dos hitos que marcaron la última década de conflicto social en el país.

El bloqueo legislativo francés, sin embargo, tiene una causa institucional muy concreta: el uso del artículo 49.3 de la Constitución, que permite al Gobierno aprobar leyes sin votación parlamentaria. El estudio documenta tres episodios consecutivos de esta naturaleza: la primera ministra Élisabeth Borne lo invocó en octubre de 2022 para el presupuesto y en marzo de 2023 para la reforma de pensiones que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años, lo que derivó en dos mociones de censura fallidas. En diciembre de 2024, el primer ministro Michel Barnier recurrió al mismo mecanismo para el presupuesto de la seguridad social, y esta vez la moción de censura sí prosperó, lo que forzó su salida del cargo.

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Imagen de archivo de una movilización de los "chalecos amarillos". (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

El episodio más reciente que recoge el documento data de septiembre de 2025, cuando una moción de confianza al entonces primer ministro François Bayrou coincidió con movilizaciones sindicales bajo el lema “Bloquons tout” (bloqueo total) y con un repunte en la rentabilidad de la deuda francesa a largo plazo, lo que, según los autores, refleja cómo los inversores reajustaron su percepción de riesgo ante la inestabilidad política.

España, atravesada por la cuestión territorial

El trabajo identifica la crisis catalana y la fragmentación del sistema de partidos como el eje central de la polarización española en las últimas dos décadas. Los investigadores marcan como momentos de mayor intensidad las elecciones catalanas de septiembre de 2015, planteadas como un plebiscito sobre la independencia, y la campaña electoral de abril de 2019, cuando la ruptura del bipartidismo tradicional entre el PP y el PSOE dio paso a bloques ideológicos más fragmentados.

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MADRID, 02/10/2026.- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/JJ Guillén

Hay una diferencia distingue al caso español del resto de los países europeos del estudio: mientras que en Francia y Alemania la polarización y el bloqueo legislativo evolucionan de forma conjunta desde el inicio de la serie, en España ambos fenómenos comienzan a moverse en paralelo recién a partir de 2016, tras el 15M y la llegada de nuevos partidos. Antes de esa fecha, según el documento, un aumento de la polarización no se traducía de forma automática en mayor parálisis parlamentaria.

El debate sobre la ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán, en diciembre de 2023, figura como el episodio más reciente marcado como pico de polarización en la serie española. No obstante, hoy en día parece que la cuestión territorial se ha relajado. De hecho, justo esta semana el Tribunal Constitucional ha despejado el camino para la vuelta a España de Carles Puigdemont, el expresident huido que ha pasado su exilio en un casoplón de Bélgica.

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Reino Unido, con el Brexit como línea divisoria permanente

En el Reino Unido, el estudio sitúa el referéndum de junio de 2016 sobre la permanencia en la Unión Europea como el punto de inflexión que reconfiguró el mapa político del país. El resultado, con un 51,9% de los votos a favor de la salida, provocó una crisis de liderazgo inmediata en el Partido Laborista y abrió seis años de disputas parlamentarias sobre los términos de la ruptura. Ahora, diez años después, este asunto sigue dividiendo a la población.

El bloqueo legislativo alcanzó su punto más alto en enero de 2019, cuando la Cámara de los Comunes rechazó por amplio margen el acuerdo de salida negociado por la entonces primera ministra Theresa May, sin que las negociaciones posteriores lograran destrabar el estancamiento. El episodio más reciente que registra el índice data de septiembre de 2025, cuando las manifestaciones “Unite the Kingdom”, convocadas por el activista Tommy Robinson con el respaldo de Reform UK, reunieron a más de 110.000 personas en Londres y derivaron en enfrentamientos con la policía.

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Estados Unidos, con el ritmo de polarización más acelerado del grupo

El estudio concluye que la polarización crece en Norteamérica al doble de velocidad que en Europa, con Estados Unidos como el caso más extremo. El documento recorre desde las primarias demócratas de 2008 entre Hillary Clinton y Barack Obama hasta el envío de artefactos explosivos a críticos del entonces presidente Donald Trump, en octubre de 2018, pasando por el impeachment de diciembre de 2019 y las disputas sobre la legitimidad electoral de 2020.

A diferencia de los casos europeos, el bloqueo legislativo estadounidense está directamente vinculado a los enfrentamientos fiscales entre el Congreso y la Casa Blanca. Los autores explican que incluyeron de forma deliberada términos relacionados con procesos de destitución en su índice de bloqueo, una decisión metodológica que eleva la correlación con el Índice de Conflicto Partidista de la Reserva Federal de Filadelfia de 0,24 a 0,60 cuando se excluyen esos términos, lo que indica que los episodios de impeachment forman parte integral de la narrativa de parálisis institucional en el país.

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Colectivos extremistas han acudido a la Puerta del Sol para intentar provocar a los acampados por el movimiento de la vivienda. El altercado ha ocurrido tras el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Fiesta Nacional.

El dato que distingue a Italia del resto

El informe destaca a Italia como la única excepción al patrón general: pese a registrar niveles de polarización comparables a los de otros países europeos, el bloqueo legislativo se mantuvo contenido gracias a reformas electorales que facilitaron mayorías de gobierno más amplias. Los autores sostienen que este hallazgo confirma que un control unificado del Gobierno debilita la transmisión entre polarización y parálisis parlamentaria, un mecanismo que no depende solo del grado de conflicto ideológico, sino del diseño institucional de cada país.

El estudio también muestra que la inversión responde de forma negativa a ambos índices, aunque de manera más rápida y precisa ante el bloqueo legislativo que ante la polarización en sí, lo que los autores interpretan como evidencia de que la parálisis en la toma de decisiones tiene un efecto económico más inmediato que la mera división ideológica.