España

Embalses de agua: la reserva bajó este 13 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 58,32 % de su capacidad este martes 13 de octubre.

De acuerdo con esta información oficial, la capacidad hídrica en el país bajó en comparación con la última semana.

PUBLICIDAD

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Situación general del agua en España

Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

Capacidad: 56.049 hm3.

Total de agua embalsada: 32.687 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 58,32 %.

Variación de hace una semana: -517 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,92 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 30.340 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 54,13 %.

Situación del agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 58,32 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 58,32 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 69,66%.

Aragón: 44,55%.

Asturias: 56,76%.

C. Valenciana: 38,65%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 33,06%.

Castilla-La Mancha: 57,53%.

Cataluña: 64,25%.

Comunidad de Castilla y León: 49,32%.

Extremadura: 64,58%.

Galicia: 53,91%.

Murcia: 21,62%.

Navarra: 25,91%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

PUBLICIDAD

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La merluza, el pescado rico en proteínas que protege el sistema nervioso y cuida los huesos y los músculos

Este pescado blanco es una opción ideal para numerosos menús familiares

La merluza, el pescado rico en proteínas que protege el sistema nervioso y cuida los huesos y los músculos

‘MasterChef Celebrity Legends’ anuncia su sexto expulsado: “Una señora siempre sabe cuándo tiene que abandonar una fiesta”

La última emisión del concurso culinario de La 1 ha dejado muchas lágrimas y sudor entre las celebrities

‘MasterChef Celebrity Legends’ anuncia su sexto expulsado: “Una señora siempre sabe cuándo tiene que abandonar una fiesta”

La reflexión de Annie Ernaux, escritora francesa, sobre la memoria histórica: “El pasado nunca es pasado y menos cuando es violento y turbio”

La Nobel de Literatura 2022 ha convertido experiencias como la diferencia de clase, el aborto, el deseo o la violencia familiar en materia central de su obra

La reflexión de Annie Ernaux, escritora francesa, sobre la memoria histórica: “El pasado nunca es pasado y menos cuando es violento y turbio”

Muere el padre de Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años: jurista, hijo de represaliado y una relación muy estrecha con el expresidente

El expresidente y su padre pasaron este último verano juntos. Dirigió uno de los despachos de abogados más prestigiosos de León

Muere el padre de Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años: jurista, hijo de represaliado y una relación muy estrecha con el expresidente

Cómo está el euro frente al dólar este 13 de octubre

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cómo está el euro frente al dólar este 13 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el padre de Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años: jurista, hijo de represaliado y una relación muy estrecha con el expresidente

Muere el padre de Zapatero, Juan Rodríguez, a los 100 años: jurista, hijo de represaliado y una relación muy estrecha con el expresidente

En qué choca cada país y lo divide: Alemania por la migración, Italia es un ejemplo y en España aún resuena el órdago de Puigdemont

Los reyes comienzan una histórica visita a Ceuta y Melilla de imprevisibles consecuencias en las elecciones generales y en Marruecos

El último cartucho de Ábalos y Koldo: presionar al Supremo para que suspenda sus condenas a 24 y 19 años de prisión y abrir la vía del amparo ante el Constitucional

Última hora del 12 de octubre, en directo | La coalición Frente Amplio propone a Ada Colau como candidata a la presidencia para las elecciones del 29N y no le cierra la puerta a Podemos

ECONOMÍA

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

El mapa de la vivienda en España: dónde hay más primeras residencias, segundas casas y pisos turísticos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”