La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Tyrone Siu)

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Una promesa entre compañeros, un título en Tokio y una nueva imagen para afrontar la siguiente parada del calendario. Carlos Alcaraz ha convertido el bigote en el protagonista inesperado de su estreno en Shanghái. El tenista español arrancó su participación en el torneo chino con una victoria ante Francisco Cerúndolo (6-3 y 6-3), en poco más de una hora de juego, pero fue su aspecto el que dejó una de las imágenes más curiosas de la jornada. El murciano no estaba solo en su apuesta estética: los miembros de su equipo también lucieron mostacho. Todos habían cumplido el trato que sellaron antes de viajar a Japón.

La firma que dejó Alcaraz en la cámara tras su triunfo en Shanghái sirvió para poner nombre a la iniciativa. “Moustache team”, escribió, en una referencia directa al grupo que le acompaña en el circuito. Una celebración compartida que va más allá de una cuestión de imagen y que refleja la buena sintonía entre el jugador y su entorno. La idea había surgido en Tokio, donde el español consiguió levantar un trofeo especialmente significativo después de atravesar meses complicados.

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El origen de esta historia está en una apuesta que parecía sencilla, aunque exigía cumplir una condición deportiva. Si Alcaraz ganaba el torneo japonés, todos los integrantes de su equipo tendrían que dejarse bigote. No había excepciones. La propuesta llegó de Juanjo Moreno, fisioterapeuta del tenista, en plena euforia tras conquistar el título. “¡Bigote para todos!“, exclamó en medio de los abrazos y las celebraciones. Lo que comenzó como una ocurrencia terminó convirtiéndose en un compromiso colectivo.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Tyrone Siu)

La victoria de Tokio dio sentido a la promesa. Para Alcaraz, aquel éxito representaba algo más que añadir otro trofeo a su palmarés. El murciano había pasado cinco meses alejado de la competición por una lesión, un periodo en el que tuvo que afrontar las dudas propias de una recuperación y trabajar para volver a sentirse competitivo. La conquista japonesa fue, por tanto, una recompensa que compartió con las personas que le habían acompañado durante ese proceso.

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El bigote como nuevo símbolo del equipo Alcaraz

Con el torneo de Shanghái como siguiente desafío, llegó el momento de cumplir lo acordado. El bigote apareció en el rostro del tenista y en el de los miembros de su equipo, que llevaron la apuesta hasta China. El propio Alcaraz explicó cómo se gestó la iniciativa y confirmó que la intención era mantenerla durante la competición, siempre que los resultados permitieran seguir avanzando: “Antes del torneo de Tokio quedamos con todo el equipo que, si ganaba el torneo, nos íbamos a dejar bigote. Todos. Y ha sido lo que ha sucedido. Es divertido llevar mostacho y vamos a estar así toda la semana del torneo si llegamos a las rondas finales”, comentó.

La elección tampoco desentona con la personalidad del español, que ha mostrado en distintas ocasiones su interés por la ropa, los peinados y la imagen con la que se presenta a los partidos. Para él, sentirse a gusto con su estilo forma parte de la preparación con la que afronta cada encuentro. Así lo explicó al hablar de las equipaciones que está probando y de la confianza que le transmiten.

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El español le dio indicaciones a su compañero de equipo en medio del partido ante el argentino

“Si te sientes bien con lo que llevas puesto, con tu ropa y tu estilo, todo es mucho mejor. Tienes más confianza y te sientes mejor cuando saltas a la pista. Ahora estoy cambiando un poco de estilo y probando para decidir qué equipación voy a llevar en la pista. Estoy muy contento con las nuevas prendas, me siento muy cómodo y tengo confianza en ellas. Ahora se trata de jugar un buen tenis y llegar lejos en el torneo para poder llevarlas el mayor número de veces posible”, expresó el murciano.

Con el primer partido resuelto y la promesa ya cumplida, Alcaraz mira hacia su siguiente objetivo en Shanghái: seguir sumando victorias y pelear por su noveno Masters 1000. Mientras tanto, el “moustache team” seguirá acompañándole en la gira asiática. Su próximo rival en el camino hacia el título es el tenista belga Zizou Bergs, a quien se enfrenta este lunes en los dieciseisavos del torneo.

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