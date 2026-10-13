Doce concejales del PP dimiten del gobierno de Algeciras tras dos denuncias por presuntas agresiones sexuales contra el alcalde

El senador del PP José Ignacio Landaluce. (Carlos Luján - Europa Press)

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El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha quedado este martes aislado tras la salida de doce concejales del PP de su equipo de gobierno, una decisión vinculada a las dos denuncias por presuntas agresiones sexuales presentadas por mujeres de la formación y a su negativa a dimitir.

Los 12 concejales que han dejado sus responsabilidades municipales conservan sus actas como ediles, pero Landaluce ha pasado de gobernar con una mayoría absoluta de 16 representantes a contar únicamente con cuatro votos: el suyo y los de Patricia Bueno, Yéssica Rodríguez y Vicente Palomares.

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Los ediles han registrado su decisión después de que el PP de Cádiz les trasladara el lunes que debían abandonar el gobierno local si el alcalde no renunciaba al cargo. La dirección provincial ha asegurado que adoptará las medidas necesarias para preservar la estabilidad del municipio.

Landaluce llevaba 15 años y cuatro meses al frente de la Alcaldía cuando se ha abierto esta crisis, sin precedentes recientes en el Ayuntamiento. El regidor ha acudido a primera hora al Consistorio, se ha encerrado en su despacho y ha participado después en la presentación de la Oferta Educativa Municipal.

Las dos denuncias contra Landaluce

La primera denunciante presentó su escrito a principios de septiembre ante el Tribunal Supremo. La mujer denuncia dos episodios: uno durante una visita a un consultorio médico gestionado por Landaluce, donde asegura que sufrió tocamientos, y otro meses después en el despacho de Alcaldía, donde afirma que el alcalde llevó su mano hacia sus genitales.

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El Supremo espera un informe de la Fiscalía antes de resolver si admite la denuncia a trámite. En esa decisión puede influir la pérdida del aforamiento de Landaluce como senador tras la convocatoria electoral del 29N.

La segunda denunciante, una afiliada del PP que trabajaba como cargo de confianza en el Ayuntamiento, sostiene que el alcalde le tocó los senos en su despacho el 10 de julio con el pretexto de revisar un lunar. La mujer se dio de baja y presentó su denuncia ante un Tribunal de Instancia de Algeciras después de la disolución del Senado, el 5 de octubre.

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Bruno García: "Si Landaluce no abandona la Alcaldía de Algeciras hoy, será el PP el que abandone el gobierno"

El presidente del PP de Cádiz y alcalde de la capital, Bruno García, ha confirmado que atendió a esta segunda mujer el viernes y que se reunió el lunes con la primera denunciante. El partido no ha concretado la situación procesal de la segunda causa ni ha aclarado si la organización local desoyó una alerta de la mujer, como ella afirma en su denuncia.

García ha defendido que el PP respeta la presunción de inocencia, aunque ha sostenido que las dos denuncias obligan a asumir responsabilidades. “Hemos elegido creer a estas dos mujeres”, ha afirmado. Los tres ediles que no reclamaron la dimisión de Landaluce se exponen a un expediente disciplinario, según El País. Por su parte, Bueno y Rodríguez han acompañado al alcalde en un acto municipal.

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(En ampliación)