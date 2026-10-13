España

Doce concejales del PP dimiten del gobierno de Algeciras tras dos denuncias por presuntas agresiones sexuales contra el alcalde

Los ediles conservarán sus actas, mientras José Ignacio Landaluce pasa de 16 apoyos a solo cuatro en el Ayuntamiento

El senador del PP José Ignacio Landaluce. (Carlos Luján - Europa Press)
El senador del PP José Ignacio Landaluce. (Carlos Luján - Europa Press)
Guardar

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha quedado este martes aislado tras la salida de doce concejales del PP de su equipo de gobierno, una decisión vinculada a las dos denuncias por presuntas agresiones sexuales presentadas por mujeres de la formación y a su negativa a dimitir.

Los 12 concejales que han dejado sus responsabilidades municipales conservan sus actas como ediles, pero Landaluce ha pasado de gobernar con una mayoría absoluta de 16 representantes a contar únicamente con cuatro votos: el suyo y los de Patricia Bueno, Yéssica Rodríguez y Vicente Palomares.

PUBLICIDAD

Los ediles han registrado su decisión después de que el PP de Cádiz les trasladara el lunes que debían abandonar el gobierno local si el alcalde no renunciaba al cargo. La dirección provincial ha asegurado que adoptará las medidas necesarias para preservar la estabilidad del municipio.

Landaluce llevaba 15 años y cuatro meses al frente de la Alcaldía cuando se ha abierto esta crisis, sin precedentes recientes en el Ayuntamiento. El regidor ha acudido a primera hora al Consistorio, se ha encerrado en su despacho y ha participado después en la presentación de la Oferta Educativa Municipal.

Las dos denuncias contra Landaluce

La primera denunciante presentó su escrito a principios de septiembre ante el Tribunal Supremo. La mujer denuncia dos episodios: uno durante una visita a un consultorio médico gestionado por Landaluce, donde asegura que sufrió tocamientos, y otro meses después en el despacho de Alcaldía, donde afirma que el alcalde llevó su mano hacia sus genitales.

PUBLICIDAD

El Supremo espera un informe de la Fiscalía antes de resolver si admite la denuncia a trámite. En esa decisión puede influir la pérdida del aforamiento de Landaluce como senador tras la convocatoria electoral del 29N.

La segunda denunciante, una afiliada del PP que trabajaba como cargo de confianza en el Ayuntamiento, sostiene que el alcalde le tocó los senos en su despacho el 10 de julio con el pretexto de revisar un lunar. La mujer se dio de baja y presentó su denuncia ante un Tribunal de Instancia de Algeciras después de la disolución del Senado, el 5 de octubre.

Bruno García: "Si Landaluce no abandona la Alcaldía de Algeciras hoy, será el PP el que abandone el gobierno"
Bruno García: "Si Landaluce no abandona la Alcaldía de Algeciras hoy, será el PP el que abandone el gobierno"

El presidente del PP de Cádiz y alcalde de la capital, Bruno García, ha confirmado que atendió a esta segunda mujer el viernes y que se reunió el lunes con la primera denunciante. El partido no ha concretado la situación procesal de la segunda causa ni ha aclarado si la organización local desoyó una alerta de la mujer, como ella afirma en su denuncia.

García ha defendido que el PP respeta la presunción de inocencia, aunque ha sostenido que las dos denuncias obligan a asumir responsabilidades. “Hemos elegido creer a estas dos mujeres”, ha afirmado. Los tres ediles que no reclamaron la dimisión de Landaluce se exponen a un expediente disciplinario, según El País. Por su parte, Bueno y Rodríguez han acompañado al alcalde en un acto municipal.

(En ampliación)

Temas Relacionados

PPDelitos SexualesPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Finge tener una relación con un hombre con discapacidad intelectual, le pide prestado el coche y lo vende en Rumanía: condenada a un año de prisión

La Audiencia Provincial de Burgos le suspende la pena de cárcel tras un acuerdo por el que deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros

Finge tener una relación con un hombre con discapacidad intelectual, le pide prestado el coche y lo vende en Rumanía: condenada a un año de prisión

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

La visita se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 70.000 personas que desencadenó una crisis aún sin cerrar, en vísperas de una cita electoral marcada por varios frentes abiertos para el Gobierno

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

El capitán rojiblanco tiene derecho a ausentarse de la Champions League para afrontar su duelo

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

Diego Díaz, veterinario, alerta sobre el enriquecimiento ambiental en gatos para evitar problemas de conducta futuros

La falta de estímulos puede causar estrés y cambios de conducta en los gatos que viven siempre dentro de casa

Diego Díaz, veterinario, alerta sobre el enriquecimiento ambiental en gatos para evitar problemas de conducta futuros

RTVE decide no emitir hoy ‘Valle Salvaje’: ‘La Promesa’ se mantiene y ‘Directo al grano’ se extiende por la visita de los reyes a Ceuta

La histórica presencia de los monarcas en Ceuta ha removido la parrilla de La 1 para la tarde de este martes 13 de octubre

RTVE decide no emitir hoy ‘Valle Salvaje’: ‘La Promesa’ se mantiene y ‘Directo al grano’ se extiende por la visita de los reyes a Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: los reyes aseguran que saldan “una deuda” con su visita a Ceuta y Feijóo critica que Sánchez no les acompañe

La Policía advierte: “Hacer un ‘simpa’ en una gasolinera te puede salir mucho más caro que llenar el depósito”

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

ECONOMÍA

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

Feijóo despeja la duda sobre qué hará con las pensiones si llega a La Moncloa: las subirá con el IPC

Invierte 140.000 euros en un inmueble en Cabo Verde, pierde el dinero y vuelve a trabajar con 69 años: “Ha sido una pesadilla. En un momento dado ni siquiera podía dormir”

Netflix adquiere los derechos del Mundial de fútbol 2030 para España y Andorra

El decreto de vivienda permite prorrogar dos años el alquiler en determinados casos: estos son los requisitos

DEPORTES

La reflexión de Cucurella sobre su infancia: “Mi madre se chupaba dos horas de coche para llevarme a entrenar y se quedaba allí tres horas pasando frío o calor”

La reflexión de Cucurella sobre su infancia: “Mi madre se chupaba dos horas de coche para llevarme a entrenar y se quedaba allí tres horas pasando frío o calor”

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Manchester United de la Champions League: Koke, baja de última hora por la muerte de su madre

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón