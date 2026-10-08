Avance de ‘La Promesa’ del viernes 9 de octubre: Manuel se dirige a Lisboa tras una llamada de auxilio de Ángela y Martina confiesa su embarazo

Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)

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La semana en La Promesa llegará a su desenlace con nuevos secretos, decisiones que pueden cambiar el futuro de sus protagonistas y varias tramas abiertas. Mientras Curro y Ángela continúan en Lisboa, el extraño comportamiento del joven preocupará cada vez más a su esposa. En el palacio, las tensiones entre el servicio y Julio seguirán creciendo, mientras Martina se verá obligada a afrontar una verdad que ya no podrá ocultar.

Antes de llegar al capítulo 925, la ficción de La 1 ha dejado varias historias en una situación límite. La boda de Curro y Ángela dio paso a su viaje a Lisboa, donde ella empezó a notar que algo no iba bien con su marido. Al mismo tiempo, Martina tuvo que enfrentarse a su embarazo y María y Samuel continuaron luchando por su relación pese a las consecuencias que puede tener para Janita.

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Tras la boda, la pareja se trasladó a Lisboa para disfrutar de su luna de miel. Sin embargo, la felicidad del matrimonio quedó rápidamente empañada por la actitud del joven. Ángela empezó a notar que estaba distante y que ocultaba algo relacionado con lo ocurrido en La Promesa. Mientras tanto, Martina confesó a Adriano que estaba embarazada y que el bebé era suyo. Pese a ello, mantuvo su intención de casarse con Jacobo para evitar el escándalo que podría provocar su situación.

Avance semanal de 'La Promesa' del 5 al 9 de octubre (RTVE)

En el palacio, los problemas también se multiplicaron. Julio quedó cada vez más aislado por el resto del servicio después del sabotaje del banquete, mientras Máximo y Leocadia continuaron negociando las condiciones de su posible matrimonio. Por su parte, Manuel y Julieta reconocieron sus sentimientos, pero decidieron tomar distancia hasta resolver la cuestión del heredero.

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El jueves, la tensión aumentó todavía más. Ángela descubrió que Curro había actuado contra Pía y empezó a preocuparse todavía más por el comportamiento de su marido. En La Promesa, además, alguien entró durante la noche en la habitación de Julieta, dejando a la joven preparada para enfrentarse al supuesto intruso.

Capítulo 925 del viernes 9 de octubre

El misterio de Julieta tendrá una explicación mucho menos peligrosa de lo que ella esperaba. Cuando se prepare para enfrentarse al desconocido que ha entrado en su habitación, descubrirá que se trata de Ciro, que habrá regresado para pasar la noche con ella.

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La joven también continuará investigando el asunto de los manuales. Cuando intente obtener información sobre ellos, volverá a encontrarse con Lorenzo vigilándola. Finalmente, confirmará que fueron vendidos por el doble del precio, una irregularidad que aumentará sus sospechas y podría poner en peligro los planes que se están llevando a cabo a sus espaldas.

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En el servicio, Julio seguirá teniendo problemas para integrarse. Máximo le dará un ultimátum y le exigirá que se adapte al funcionamiento del palacio, como ha conseguido hacer Tomasa, o tendrá que prescindir de él. Sin embargo, el duque no permitirá que continúe el acoso de sus compañeros y se enfrentará al resto del servicio para defender a su ayuda de cámara.

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La situación entre Máximo y Leocadia tampoco avanzará como ella esperaba. Después de comprobar los continuos obstáculos que está poniendo el duque, Leocadia comprenderá que está boicoteando deliberadamente las negociaciones porque no quiere casarse con ella.

Mientras tanto, la preocupación de Ángela por Curro irá a más. La joven llamará a Manuel desde Lisboa para contarle que su marido continúa comportándose de una manera extraña y que no consigue averiguar qué le ocurre. Manuel reconocerá que él también había percibido algo diferente en su hermano la última vez que estuvieron juntos. Por eso, decidirá viajar hasta Lisboa para descubrir qué está pasando y hablar directamente con Curro.

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Pero antes de marcharse, el heredero del marquesado prometerá ayudar a María Fernández con su complicado amor. La joven le habrá contado sus problemas y Manuel se comprometerá a intervenir cuando regrese. Sin embargo, Carlo le hará ver a María una realidad mucho más difícil. Aunque Manuel quiera ayudarla, las habladurías sobre Janita no desaparecerán si ella y Samuel deciden continuar adelante con su relación. El padre de la joven seguirá preocupado por las consecuencias que ese romance pueda tener para su hija.

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En paralelo, Jacobo avisará a Martina de que su madre está a punto de llegar a La Promesa. La noticia terminará de desbordar a la joven, que ya no podrá seguir escondiendo su situación. Presionada por las circunstancias, confesará finalmente que está embarazada.

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Y mientras Manuel prepara su viaje para descubrir qué le ocurre a Curro, el propio joven dará un paso que puede cambiar por completo el futuro de su matrimonio. En Lisboa, Curro propondrá a Ángela quedarse a vivir allí.

La decisión llegará justo cuando su hermano está dispuesto a viajar hasta Portugal para descubrir el secreto que mantiene oculto. Una propuesta que podría alejar todavía más a Curro de La Promesa y que dejará a Ángela ante una difícil decisión sobre el futuro de su matrimonio.