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Cuál es el deporte que aumenta casi 10 años la longevidad: más que ir al gimnasio, el fútbol o la natación

Este deporte no solo combina beneficios físicos, sino que también requiere la interacción con otros jugadores y favorece la creación de vínculos

Natación
Un grupo de nadadores practicando en una piscina (Freepik)
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Moverse con regularidad es una de las mejores inversiones para la salud, aunque no todas las disciplinas parecen ofrecer los mismos beneficios para la longevidad. La ciencia ha encontrado diferencias llamativas entre deportes y apunta a un factor que va más allá del esfuerzo físico: la conexión con los demás.

¿Cuántos años podríamos ganar por cambiar el sofá por una pista, una piscina o un campo de juego? La pregunta no tiene una respuesta universal, pero la investigación científica empieza a dibujar un mapa de la longevidad en el que importa tanto la actividad que elegimos como la manera de practicarla. Y sus resultados invitan a mirar el ejercicio desde una perspectiva diferente: no se trata únicamente de quemar calorías o mejorar la resistencia, sino de encontrar una rutina capaz de acompañarnos durante décadas.

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Un estudio publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings, basado en datos del Copenhagen City Heart Study, ha analizadola relación entre distintas disciplinas deportivas y la esperanza de vida. Los investigadores siguieron durante un máximo de 25 años a 8.577 participantes, cuyos hábitos de actividad física y ocio habían sido registrados entre 1991 y 1994.

El deporte que más aumenta la esperanza de vida

Tras ajustar los resultados por diferentes factores que podían influir en la mortalidad, los científicos observaron diferencias considerables entre las personas sedentarias y quienes practicaban determinados deportes. La actividad asociada con una mayor ganancia estimada de esperanza de vida fue el tenis, con 9,7 años adicionales frente al grupo sedentario.

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Un hombre jugando al tenis (Magnific)
Un hombre jugando al tenis (Magnific)

El bádminton ocupó el segundo puesto, con 6,2 años, seguido del fútbol, con 4,7. El ciclismo se asoció con 3,7 años más; la natación, con 3,4; el jogging, con 3,2; la calistenia, con 3,1; y las actividades realizadas en gimnasios y centros deportivos, con 1,5 años.

Las cifras resultan sugerentes, pero conviene interpretarlas correctamente porque el estudio es observacional, es decir, identifica asociaciones entre los deportes y la longevidad, pero no demuestra que practicar una disciplina concreta sea la causa directa de vivir más. Tampoco garantiza que una persona vaya a sumar esos años a su vida por empezar a jugar al tenis.

El valor añadido de hacer deporte en compañía

¿Qué explica entonces que unas actividades aparezcan mejor situadas que otras? Una de las hipótesis más interesantes tiene que ver con la naturaleza social de determinados deportes. El tenis y el bádminton requieren interacción con otros jugadores, generan compromisos regulares y favorecen la creación de vínculos. Esa dimensión social podría contribuir a los resultados observados, aunque los investigadores advierten de que hacen falta más estudios para aclarar su influencia.

La compañía importa porque la salud no depende exclusivamente de la condición física. Mantener relaciones sociales, sentirse parte de un grupo y tener motivos para salir de casa también forman parte del bienestar. Quedar para jugar puede convertirse, además, en una forma de incorporar el ejercicio a la agenda sin vivirlo como una obligación.

Aun así, sería precipitado atribuir toda la diferencia a este factor. Los hábitos alimentarios, el nivel socioeconómico, el acceso a instalaciones deportivas y otras características personales pueden influir en los resultados, incluso después de realizar ajustes estadísticos.

Mitos Sobre El Ejercicio Físico - Bienestar

La mejor rutina es la que permanece

La investigación danesa deja una conclusión tan interesante como prudente: el tipo de deporte practicado podría estar relacionado con diferencias relevantes en la esperanza de vida, pero todavía no permite establecer una clasificación definitiva de actividades que garanticen vivir más.

Por eso, antes de cambiar de disciplina para perseguir una cifra, merece la pena plantearse otra pregunta: ¿qué ejercicio podemos mantener durante años sin que se convierta en una carga?

Caminar, nadar, montar en bicicleta, entrenar fuerza o jugar al tenis pueden formar parte de una vida activa. Si, además, la actividad nos divierte y nos permite compartir tiempo con otras personas, será más fácil mantenerla.

Quizá la fórmula para envejecer mejor no consista en encontrar un deporte milagroso, sino en combinar movimiento, constancia y relaciones humanas. Porque sumar años importa, pero también importa llegar a ellos con autonomía, salud y ganas de seguir jugando.

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