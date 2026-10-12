Magic Jano, el futbolista que se convirtió en mago: “La primera vez que me escribió ‘America’s Got Talent’ pensé que era una broma y ni contesté”

Magic Jano. (Cedida)

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La vida de Magic Jano (Alejandro Velasco) ha dado más vueltas de las que habría imaginado. Estudió Económicas, se dedicó al fútbol profesional durante años y tuvo que abandonar el deporte tras sufrir una lesión de rodilla que le obligó a pasar tres veces por el quirófano en apenas seis meses. Lo que parecía el final de una etapa terminó convirtiéndose en el comienzo de otra: la magia, una afición de infancia que acabó transformándose en su profesión.

Su talento le llevó hasta el escenario de America’s Got Talent, donde consiguió tres síes del jurado, y también hasta la décima edición de Got Talent España, en la que alcanzó las semifinales. Ahora compagina sus actuaciones con otros proyectos y prepara una nueva cita con el público madrileño en la sala Galileo Galilei. En esta entrevista, repasa cómo se reinventó después de dejar el fútbol, cuenta la anécdota que casi le hizo perder su oportunidad en Estados Unidos y explica qué se encontrará el público en su espectáculo.

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-Pregunta: Tu historia parece sacada de una película: futbolista profesional, una lesión que te obliga a retirarte y una caja de magia que termina cambiándote la vida. ¿Te lo parece cuando echas la vista atrás?

-Respuesta: La verdad es que he tenido la suerte de que mi familia siempre nos ha dejado a mis hermanos y a mí hacer lo que queríamos. Estudié Económicas y empecé a jugar al fútbol con 18 o 19 años, cuando salí del colegio. Tampoco era algo que tuviera planeado al cien por cien. Con la magia pasó algo parecido. Cuando dejé el fútbol, intenté reinventarme y una persona me propuso hacer magia en su restaurante. Empecé a probar y, poco a poco, la bola de nieve fue creciendo. Al final, todo se ha ido dando de una forma muy natural.

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-P: ¿Cómo viviste la lesión que acabó con tu carrera futbolística?

-R: Estaba jugando en Segunda División con el Fuenlabrada. Era mi segundo año y estaba muy ilusionado porque el entrenador iba a contar conmigo. En el primer partido de Liga, contra el Tenerife, me lesioné. No fue ninguna acción extraña: me levanté del suelo y ya no podía correr. Era el 14 de agosto de 2021, una fecha que tengo grabada. Se me desprendió el cartílago de una parte de la rodilla. Me operaron en septiembre, volví a entrenar, se volvió a desprender y tuvieron que operarme otra vez. Me pasó lo mismo tres veces en seis meses. Lo intenté hasta que vi que no había solución y que era demasiado desgaste para el cuerpo.

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-P: ¿Fue una etapa complicada?

-R: Sí, porque se juntó con que mis restaurantes tampoco iban muy bien. Coincidieron varias cosas malas y fue una época difícil. Dejé el fútbol en mayo de 2022 y, unos meses después, surgió la oportunidad de hacer magia en un restaurante de Madrid. Una de las personas interesadas en un local que yo tenía conocía varios restaurantes en la ciudad y me propuso ir los lunes a hacer magia y pinchar música. Empecé allí en enero o febrero de 2023 y estuve un año entero. La gente te iba viendo, subías vídeos a las redes sociales y empezabas a moverte. Así arrancó todo.

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Magic Jano. (Cedida)

-P: ¿Echas de menos el fútbol?

-R: Muchísimo. A veces veo vídeos antiguos de mis partidos y me resulta rarísimo. Como ahora mismo no puedo hacer deporte, veo a esa persona jugando y pienso que parece una película, como si no lo hubiera hecho yo. Es una mezcla de ilusión y tristeza. Echo mucho de menos esa etapa, aunque intento seguir vinculado al fútbol. Me saqué los dos primeros cursos de entrenador y sigo como segundo de un amigo que tiene una escuela con unos 500 niños. Voy cuando puedo, porque el trabajo con la magia me ocupa muchísimo tiempo.

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-P: ¿Cómo llegó la oportunidad de participar en ‘America’s Got Talent’?

-R: Me escribieron durante tres o cuatro años seguidos. La primera vez, un chico me contactó por Instagram y no le contesté porque pensaba que era una broma. Tenía un perfil privado y yo decía: “¿Cómo se van a fijar en mí?“. Después me escribió por correo electrónico y ahí sí empezamos a hablar. En aquel momento todavía jugaba al fútbol y les dije que no podía ir. Pensé que había perdido la oportunidad, pero volvieron a contactar conmigo. Al final coincidió con la lesión y decidí probar.

-P: ¿Te costó creerte que ibas a participar en un programa de ese nivel?

-R: ¡Hasta que llegué al hotel no me lo creía! Ya con los contratos y todo el papeleo lo vas viendo, pero me parecía increíble que se hubieran puesto en contacto conmigo directamente. Éramos unas 200 personas entre 200.000, según nos explicaron, y a mí me habían llamado sin pasar por las pruebas habituales. Fue una experiencia brutal.

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Magic Jano. (Cedida)

-P: Conseguistes tres síes, pero te quedaste fuera en la última criba. ¿Te quedó la espinita?

-R: Sí, porque con tres síes te quedas muy contento. Después hicieron una selección: de los 70 que pasamos a esa fase, eligieron a 50 y yo me quedé fuera. Me dio pena, claro, pero me llevo los tres síes y una experiencia increíble. En España también participé en la décima edición de Got Talent, después de que Jaime, que estaba detrás del programa, llevara tiempo siguiendo mi trabajo. Llegué a las semifinales y me lo pasé genial.

-P: ¿Estos concursos se traducen en un gran salto de popularidad?

-R: No tanto como la gente puede imaginar. Hay quien te reconoce, pero creo que la repercusión se nota más a la hora de contratarte, porque puedes incluirlo en tu trayectoria profesional. Si ganas o llegas a la final, seguramente tienes más impacto. En mi caso, lo utilizo como parte de mi experiencia y de mi trabajo, y estoy encantado.

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-P: Has hecho magia para famosos como Tamara Falcó o Ilia Topuria. ¿Es más difícil sorprender a una persona conocida?

-R: Para mí son personas normales. Lo único que puede cambiar es que tú te pongas nervioso por tener delante a alguien famoso. Si no te pasa, da igual quién sea: va a sorprenderse igual. Otra cosa es acercarte a alguien por la calle para grabar un vídeo, porque hoy existe cierta desconfianza con las redes sociales y la gente quiere saber para qué se va a utilizar. Pero, en general, he tenido muy buenas experiencias con los famosos.

Magic Jano e Ilia Tupuria. (Cedida)

-P: ¿Qué prejuicios siguen existiendo sobre la magia?

-R: Creo que todavía hay gente que, cuando escucha la palabra “mago”, piensa en la típica chistera, la capa y los colores llamativos. Las redes sociales están ayudando a cambiar esa percepción. Me ha pasado que alguien me contrata sin estar muy convencido y, cuando termina el evento, me dice que ha sido lo mejor de la fiesta. Eso es lo que más me gusta: demostrar lo que se puede hacer y sorprender a la gente.

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-P: ¿Cómo aprendiste a hacer magia?

-R: Soy autodidacta. Empecé con la típica caja de magia Borrás y después mis abuelos me llevaron a una tienda especializada de Madrid. Aprendí con libros y vídeos. Cuando empecé ni siquiera había internet como ahora. En su momento pensé en apuntarme a la escuela de Juan Tamariz, pero ya conocía parte de lo que iban a enseñar y decidí continuar por mi cuenta.

-P: Actúas el próximo 29 de noviembre en la sala Galileo Galilei, justo el día de las elecciones. ¿Te preocupa que la cita electoral pueda restarte público?

-R: (Risas). No sé si habrá que hacer mucha magia ese día, pero sí. La hora creo que es buena, porque el espectáculo empieza a las ocho y media de la tarde y espero que para entonces todo el mundo haya votado ya. Además, como los resultados suelen salir más tarde, espero que no influya demasiado. ¡A ver qué tal!

Magic Jano. (Cedida)

-P: ¿Qué se encontrará quien vaya a verte a la sala Galileo Galilei el próximo 29 de noviembre?

-R: Me gusta hacer una magia muy participativa, pero también quiero que la gente se divierta y se ría. Mi show es cercano, cómico y tiene cosas muy espectaculares. Para mí, no basta con que el público diga “¡guau, qué magia!“. Me encanta que, al salir, también me digan que se han reído muchísimo y que se lo han pasado genial. Esa combinación es lo que busco.