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La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

El futbolista español habla sobre la vivienda y los problemas para comprar una

El futbolista español Borja Iglesias (Reuters/Jessie Alcheh)
El futbolista español Borja Iglesias (Reuters/Jessie Alcheh)
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Borja Iglesias ha puesto sobre la mesa las dificultades para comprar una vivienda en Madrid a raíz de una polémica surgida en redes sociales. El delantero del Celta de Vigo salió en defensa de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar su casa tras ser desahuciada, y terminó explicando por qué comparte al 50% la propiedad de un piso con su pareja, María Valero. Una respuesta a las críticas que también sirvió para aclarar el sentido de su reflexión sobre el mercado inmobiliario.

Todo comenzó cuando el futbolista mostró públicamente su apoyo a la mujer y defendió que el problema de la vivienda no afecta únicamente a quienes atraviesan una situación económica complicada. Iglesias quiso trasladar la idea de que se trata de una cuestión que concierne a toda la sociedad, también a quienes disfrutan de una posición económica más favorable. “Me siento afortunado por la vida que tengo, pero esto es cosa de todos; luchemos juntos”, escribió el jugador. Sin embargo, su intervención no tardó en generar respuestas. Un usuario de X cuestionó su postura y lo acusó de haber comprado un inmueble en Madrid para especular, lo que llevó al delantero a dar detalles sobre su situación particular.

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Lejos de dejar la acusación sin respuesta, Iglesias explicó que la vivienda a la que se refería no era un inmueble adquirido con el propósito de especular, sino una propiedad compartida con su pareja. Además, precisó que es ella quien vive y trabaja en Madrid. “Tengo un piso en Madrid. Concretamente, el 50% del piso. El otro 50 es de María, quien vive allí y trabaja allí”, escribió el pasado 24 de septiembre.

El delantero del Celta de Vigo Borja Iglesias (REUTERS/Miguel Vidal)
El delantero del Celta de Vigo Borja Iglesias (REUTERS/Miguel Vidal)

La explicación no se quedó en el reparto de la propiedad. El futbolista aprovechó la conversación para exponer su visión sobre los obstáculos que existen a la hora de comprar una casa en la capital. Su mensaje puso el acento en la distancia entre tener unos ingresos por encima de la media y poder asumir el coste de adquirir una vivienda. “Tengo el 50% porque, por desgracia, comprarte un piso en Madrid, aunque seas una persona que ingresa por encima de la media es más que imposible. De eso se queja la gente, de eso me quejo yo y de eso deberíamos quejarnos todos”.

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Sus palabras abrieron un nuevo frente de debate. Parte de las respuestas interpretaron que el delantero estaba asegurando que su salario como futbolista profesional no le permitía comprar un piso completo. Esa interpretación, sin embargo, no se correspondía con lo que pretendía explicar, según aclaró posteriormente el propio jugador.

Borja Iglesias y la vivienda en Madrid

Ante las reacciones, el futbolista volvió a pronunciarse en redes sociales para concretar a quién se refería cuando hablaba de las dificultades para comprar una vivienda con unos ingresos superiores a la media. En esta segunda publicación, explicó que el ejemplo era el de María Valero, que quería adquirir el inmueble en su totalidad. “Como está visto que no me expliqué (porque soy tonto y confío en la intención de querer entender): cuando hablaba de lo difícil que es comprarse un piso en Madrid cobrando por encima de la media, hablaba de María. Ella quería comprar el 100%, por eso yo tengo el otro 50%”, señaló.

El futbolista Borja Iglesias cambia el césped por los platos de DJ para animar la fiesta de celebración del Mundial 2026.

Con esta aclaración, Iglesias quiso poner fin a la confusión sobre el alcance de su mensaje. La cuestión, según su explicación, no era que sus ingresos como jugador del Celta resultaran insuficientes para comprar una vivienda, sino que su pareja se había encontrado con dificultades para adquirir por sí sola el 100% del piso. La propiedad quedó finalmente repartida entre ambos, con la mitad para cada uno. A partir de esa experiencia, el delantero defendió una reflexión más amplia sobre el acceso a la vivienda en Madrid y las dificultades que puede encontrar incluso una persona que gana más que la media.

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