Ruslana, cantante: “A mucha gente le da miedo posicionarse por discrepar, por si te dicen que no tienes razón. Pero, ¿dónde queda la libertad de expresión?"

Ruslana para la promoción de 'Anomia'. (Universal)

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Madrid camina cabizbaja pensando en lo que ocurre al final de la calle Carretas, próxima a la Puerta del Sol. El kilómetro cero lleva, para entonces, 11 días siendo el epicentro de la lucha por la vivienda digna. La misma tarde que tiene lugar la entrevista, Maricarmen, la mujer de 87 años que propagó la indignación, fallece. En tanto, Ruslana (Ucrania, 2005) está de promoción a escasos 200 metros de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde, para sorpresa (o ya no) de los turistas, una ola de tiendas de campaña marca Quechua ocupa ya incluso más allá de la plaza.

Ruslana no tiene pelos en la lengua: su fama de rebelde la precede desde su participación en Operación Triunfo 2023. Unos días antes de que tenga lugar esta entrevista, durante la gala de los Forbes Best Content Creators 2026, criticó a los influencers que han guardado silencio ante la oleada de protestas que comenzó el pasado 23 de septiembre con el lanzamiento de la vivienda de la mujer. “Muchas de las personas que están hoy aquí deberían dar la cara; llamamos influyentes a personas que no pueden ni abrir la boca”, dijo en la alfombra. “La pregunta de los Forbes está muy bien porque se la hicieron a todo el mundo, pero un poco también hipócrita por mi parte y por la de todos contestarla estando ahí. Hay peña acampada y nosotras estábamos todas guapísimas”, reflexiona ahora en conversación con Infobae. “La música siempre ha sido política y siempre vas a contar algo en las canciones”, defiende. Con los influencers, sin embargo, es más crítica: “Es una persona que se pone delante de una cámara a hablar y a influenciar. Debería haber menos get ready with me, no sé”.

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Portada de 'Anomia'. (Universal)

“El ser una persona conocida te obliga a posicionarte. Creo que es importante hablar, pero no se debe hacerlo de las cosas que no sabes. Eso sí, si tú en algún punto discrepas con la mayoría, te señalan y dicen que no tienes razón, eres un marginado. Entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión? Por eso a mucha gente le puede llegar a dar miedo posicionarse”, dice. “Hay muchos temas y hay muchos extremos, pero si no apoyas exactamente el mismo discurso que el resto, ya no vale”.

La cantante salida de OT 2023 presenta su segundo disco, Anomia, dos años después de su debut, Génesis. También es su segundo proyecto del año tras el EP Catarsis, publicado en febrero, y una sucesión de sencillos que apenas le han dejado descanso. Ruslana está contenta y parlanchina, aunque, dice, tiene problemas para dormir. Antes de empezar la promoción del disco, se ha repasado su corte de pelo —un bob más pronunciado—, y se ha cortado el flequillo. “Todos los colores y todos los cambios de look vienen acompañados de crisis existenciales”, dice la joven de 21 años. La frase sirve también para entender el momento personal y artístico que atraviesa desde hace poco más de un año, con su debut como actriz incluido con la película A fuego, estrenada este verano. “Las letras del disco reflejan un momento doloroso de mi vida, porque creo que me encuentro en un momento de cambios. Me gustaría decirte que he plasmado todo ese dolor y que ahora estoy sanada. No es verdad, pero es parte del proceso”, afirma.

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“No quiero quedarme encajada en el personaje de niña rebelde. Ya no soy una niña”

Sin embargo, su proceso personal no le ha impedido disfrutar del camino. “La Ruslana a día de hoy es quien la Ruslana de antes de OT soñaba ser”. Amante del rock con influencias de Avril Lavigne, en su debut la cantante recibió críticas por “no ser lo suficientemente rockera”. Desde entonces, ha ido conjugando el pop, el rock y las baladas, y este álbum confirma que está cómoda con los tres. “Ahora mismo hay un sinfín de posibilidades de juntar géneros y que realmente salga un sonido propio nuevo. Yo no me quiero perder la oportunidad de participar en eso”, asegura. “Siento que es sonido como de más calidad, yo lo siento más concreto, más representativo. He ido probando con todo, pero no quiero quedarme encajada en el personaje de niña rebelde. Ya no soy una niña”, dice. ¿Faltan más referentes en el género? “Falta que se reconozca el trabajo de tías talentosísimas, no es que falten más referentes en sí”, apunta.

En el disco, Ruslana canta al desamor, a la manipulación, la soledad y a las contradicciones de las relaciones. En Aniquilado, uno de los temas más rabiosos del álbum, lanza un reproche directo: “Si esto fuera un campeonato, premio a la manipulación del año”. En Un rato aborda la contradicción de mantener una relación aun cuando se vuelve tóxica: “Sacas lo peor; siempre quisiste llevarme al extremo / No puedo ser amor si al final me sabe a veneno”.

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Ruslana para la promoción de 'Anomia'. (Universal)

La joven se declara furiosa —“Me han fastidiado muchísimo”—, pero no se arrepiente. “Yo vivo por y para amar, y ya está. Por cosas que puedan suceder en una relación, nunca me van a quitar las ganas de amar y nunca voy a ser el tipo de persona que siga: “Si me han hecho daño, ahora soy monja”, bromea. Aunque reconoce haber sufrido las consecuencias de esa entrega: “Quizás yo he sido también una persona a la que han tratado de ingenua, que ha sido manipulada. Y yo pensándome que era la tía más fuerte del mundo. Me la han jugado”.

Un disco sobre desamor e identidad

En el LP también habla sobre la identidad, como en Mi vocablo. “Hoy me quiero quedar / No me siento tan mal / Ser cada día una persona diferente / Lo puedo aguantar”. Se nota más madura, más mayor que cuando arrancó el talent de Prime Video, cuya edición fue una de las más relevantes de sus últimos años: “Está siendo un movidón, la verdad. Creo que estoy yendo bien, pero pasan tantas cosas en el mundo... No puedo no ser consciente de todo lo que está pasando”. Pese a su exposición pública y a la carrera musical que ha construido en apenas tres años, insiste en que sus preocupaciones no son tan distintas de las de cualquier otra chica de su edad. “Soy una chavala de 21 años que tiene que vivir exactamente lo mismo que una que está en la universidad. No veo el futuro tan claro, no por mí, sino por todo lo que está pasando”.

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Los intérpretes de ‘A fuego’ hablan sobre esta película en la que la música urbana juega un papel fundamental.

Tres años después de salir de OT, su relación con el éxito ha cambiado: “Tenía una idea muy tóxica. A los 16 años le habría vendido mi alma al diablo por ser alguien. Ahora lo que me llena es lo genuino de hacer música, que la gente me escuche, los conciertos... La conclusión es que el éxito es dormir tranquila con el trabajo que tú has hecho”, reflexiona.

¿Puede tener algo que ver la intensidad del fandom de OT, tan entregado como volátil? “Lo he sentido mucho, la verdad. Una cosa que te dificulta desprenderte de esa idea es el fan tóxico de OT”, añade. “Antes me daba rabia ver cómo salía lo de: ‘Pues esto no ha hecho los números que ha hecho lo anterior’. Y que si el debut y el predebut... ¿pero alguien me puede explicar qué coño es el predebut?”, afirma sobre el periodo de streams recibidos durante la primera hora del estreno de una canción en Spotify. “Ahora me da risa. Tengo mi casa, tengo mi perro, tengo mi vida. A veces veo alguna cosa y digo: ‘Para mí el éxito es esto’. Es estar tranquila”.

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Ruslana tampoco está dispuesta a adaptar su música a las expectativas ajenas. “No voy a intentar replicar un éxito, ser la música que se espera o ser de equis manera para agarrarme al último céntimo que quede. Prefiero centrarme en encontrar un sonido y ser completamente yo”. “Ahora es cuando realmente tengo los pies en la tierra y eso es lo que me puede permitir prepararme para algún día despegar”, concluye.