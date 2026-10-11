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La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

El expiloto español contó el momento en que dio sus primeros pasos en el mundo del motor

El piloto español Jorge Lorenzo (EFE/Manuel Bruque)
El expiloto español Jorge Lorenzo (EFE/Manuel Bruque)
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Cinco títulos mundiales, 68 victorias y una trayectoria que lo convirtió en uno de los referentes del motociclismo español. Jorge Lorenzo construyó un palmarés al alcance de muy pocos, pero su historia sobre las dos ruedas empezó mucho antes de que pudiera imaginar una carrera profesional. Con tan solo tres años, el mallorquín ya sabía pilotar una moto y llegó a participar en una competición sin tener la edad mínima para obtener la licencia. Un episodio que él mismo recordó en Decoded, el documental de DAZN en el que repasó sus orígenes y la influencia decisiva de su padre.

La relación de Lorenzo con el motociclismo nació en casa. Su padre, Chicho Lorenzo, sentía una gran pasión por las motos y la mecánica, una afición que había desarrollado desde joven y que acabaría transmitiendo a su hijo. Antes de convertirse en el responsable de impulsar los primeros pasos del futuro campeón, Chicho ya había recorrido su propio camino, marcado por la independencia y las carreras de motocross. “Mi padre era un poco la oveja negra de la familia, se independizó muy pronto en Galicia y siempre estaba en el monte haciendo carreras de motocross. Le encantaba la mecánica, empezó como mecánico y luego se fue a Mallorca, donde conoció a mi madre”, relató el expiloto.

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Aquella pasión terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera deportiva excepcional. Sin grandes medios económicos, Chicho encontró la manera de que su hijo pudiera empezar a rodar. En lugar de recurrir a una motocicleta nueva, construyó una con piezas que tenía a su alcance, demostrando que el camino de Lorenzo hacia la competición comenzó con recursos modestos y mucho ingenio. “Él cogió cuatro hierros oxidados, dos ruedas y un motor Puig, y poco a poco me fabricó mi primera moto”, explicó el mallorquín.

El expiloto español Jorge Lorenzo (REUTERS/Heino Kalis)
El expiloto español Jorge Lorenzo (REUTERS/Heino Kalis)

Con la moto preparada, Jorge empezó a aprender a pilotar cuando apenas tenía tres años. Su entrada en las carreras llegó casi por casualidad, durante un fin de semana en el que acompañó a su padre a una competición. Allí, el organizador se fijó en el pequeño y le permitió participar, pese a que todavía no cumplía los requisitos de edad establecidos. El propio Lorenzo recordó aquella experiencia con una frase que resume lo precoz que fue su contacto con las carreras: “Me enseñó a ir en moto con 3 años, y un fin de semana, de casualidad, fuimos a una carrera. Le caí en gracia al organizador y me dejó participar de forma ilegal, porque hasta los cinco años no te daban la licencia. Mi primera carrera fue exactamente con 3 años”.

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Cinco títulos mundiales y una retirada a los 32 años

El salto al campeonato del mundo llegó en 2002, cuando Lorenzo debutó en 125cc con 15 años. Su progresión continuó en 250cc, categoría a la que ascendió en 2005. Un año después consiguió su primer título mundial con Aprilia y en 2007 volvió a proclamarse campeón, resultados que le abrieron las puertas de MotoGP. En 2008 aterrizó en la categoría reina con Yamaha. Después de una primera etapa de adaptación y de terminar segundo en el campeonato de 2009, conquistó su primer Mundial de MotoGP en 2010, superando a Valentino Rossi y Casey Stoner. Dos años después volvió a ganar el título y en 2015 alcanzó su tercer campeonato de la máxima categoría tras una intensa batalla con Rossi.

El español perdió el control de su Ducati y tuvo una grave lesión en el GP de Francia

Su palmarés se completó con cinco coronas mundiales, 68 triunfos, 152 podios y 69 poles. Tras su etapa en Yamaha, también compitió con Ducati y Honda, aunque las lesiones y los problemas para adaptarse marcaron sus últimas temporadas. En noviembre de 2019, con 32 años, anunció su retirada. Su trayectoria terminó muy lejos de aquella primera carrera disputada a los tres años, pero el recuerdo de sus comienzos mantiene un elemento común: la pasión por las motos que su padre le transmitió y que convirtió una primera experiencia casi improvisada en el inicio de una carrera histórica.

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