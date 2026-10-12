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El liquen escleroso, la “enfermedad que no existe”: causas, síntomas y tratamiento de esta dolencia que afecta a las mujeres tras la menopausia

Esta patología puede provocar cicatrices y alterar la anatomía de la vulva

Consulta de ginecología (Magnific)
Consulta de ginecología. (Magnific)
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Para muchas personas, el liquen escleroso es una enfermedad que parece no existir. Y no porque no sea real, sino porque afecta con frecuencia a zonas íntimas del cuerpo y quienes la padecen pueden sentir vergüenza o incomodidad al hablar de sus síntomas, lo que retrasa la consulta médica y dificulta su visibilidad. Se trata de una afección inflamatoria crónica de la piel que provoca manchas blanquecinas, picor, molestias y, en ocasiones, dolor en la región genital y anal. Aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente en mujeres después de la menopausia.

A pesar de que sus síntomas pueden causar molestias importantes, existen tratamientos que ayudan a controlar la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones. Por ello, reconocer sus señales y consultar con un profesional sanitario es fundamental para obtener un diagnóstico adecuado y evitar que las lesiones evolucionen sin tratamiento.

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Una de las cuestiones más importantes es que el liquen escleroso no es contagioso ni se transmite mediante las relaciones sexuales. Sin embargo, puede reaparecer incluso después de que las molestias hayan desaparecido, por lo que suele requerir seguimiento médico a largo plazo.

La causa exacta de esta enfermedad todavía se desconoce. La Clínica Mayo señala que probablemente intervienen varios factores, entre ellos una posible alteración del sistema inmunitario, la predisposición genética y los daños o irritaciones previos de la piel.

Picor, manchas blancas y piel frágil

Las manifestaciones del liquen escleroso varían de una persona a otra. En algunos casos, la enfermedad apenas produce síntomas; en otros, las molestias pueden interferir en las actividades cotidianas y en las relaciones sexuales.

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Entre las señales más habituales figuran las manchas de piel más clara, lisa o arrugada, el picor, la sensación de ardor y la aparición de pequeños hematomas con facilidad. La piel afectada puede volverse frágil y sufrir pequeñas heridas, ampollas o sangrados.

Cuando afecta a los genitales, también puede provocar dolor durante las relaciones sexuales. En los hombres, las cicatrices pueden dificultar la retracción del prepucio o alterar el flujo de orina. En las mujeres, la formación de cicatrices puede modificar la anatomía de la vulva.

Ante la aparición de estas lesiones, conviene acudir al médico. El diagnóstico suele basarse en la exploración de la piel, aunque en determinados casos puede ser necesaria una biopsia para descartar otras enfermedades, incluido el cáncer.

Una paciente en consulta con la ginecóloga. (Shutterstock)
Una paciente en consulta con la ginecóloga. (Shutterstock)

Tratamientos del liquen escleroso

El tratamiento más habitual consiste en aplicar una pomada con corticoides de alta potencia, como el clobetasol, siempre bajo prescripción y supervisión médica. Según la Clínica Mayo, este medicamento ayuda a reducir la inflamación, aliviar el picor y disminuir el riesgo de cicatrices. La pauta suele comenzar con aplicaciones frecuentes y reducirse posteriormente según la respuesta al tratamiento.

En algunos pacientes pueden utilizarse alternativas, como los inhibidores de la calcineurina, entre ellos el tacrolimus tópico. Si el liquen escleroso provoca un estrechamiento importante del prepucio que dificulta la salida de la orina, puede plantearse la circuncisión. Además, se recomienda evitar los productos perfumados y otros irritantes, utilizar limpiadores suaves y proteger la zona afectada con vaselina si así lo aconseja el profesional sanitario.

Por qué es importante el seguimiento

Aunque el tratamiento suele mejorar los síntomas, la enfermedad puede reaparecer y requerir cuidados prolongados. Por ello, la Clínica Mayo recomienda revisiones periódicas, generalmente cada seis a doce meses, para comprobar la evolución de la piel y vigilar posibles complicaciones.

El liquen escleroso vulvar se asocia a un mayor riesgo de carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer de piel. Esto no significa que la enfermedad vaya a evolucionar necesariamente hacia un tumor, pero sí hace especialmente importante el seguimiento médico y la valoración de cualquier lesión nueva, persistente o cambiante. La detección temprana, el tratamiento adecuado y las revisiones regulares son las principales herramientas para controlar esta enfermedad y preservar la calidad de vida.

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