Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Un jefe regaña a un empleado con expresión afligida que está sentado en su escritorio dentro de un cubículo de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En ocasiones, los jefes derivan o encargan una instrucción que puede generar dudas al trabajador sobre si puede o no hacerse, y sobre cómo actuar sin perder el empleo. Ante esto, el abogado laboralista Juanma Lorente explica, en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@juanmalorentelaboralista), que nunca hay que incumplir una orden del jefe, ni siquiera cuando esta sea contraria a la ley, porque la reacción instintiva de negarse en el acto puede jugar en contra del trabajador.

Lorente aclara, en primer lugar, que no todo es defendible en estos casos. “No te estoy diciendo que lo odies, que llegues allí a tu empresa y le beses en los pies, que hagas a pies juntillas lo que él te diga porque es el más importante del mundo”, señala el letrado. Su recomendación está enfocada a una estrategia jurídica concreta ante órdenes ilegales en el trabajo, y sostiene que “aunque te mande algo ilegal, a nivel jurídico y de estrategia, es mucho mejor no negarse”.

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Ejecutar primero y reclamar después

El abogado traslada la lógica de su consejo a un principio reconocido en el ámbito legal. Según su planteamiento, la vía recomendable pasa por aceptar el encargo, cumplirlo y, al día siguiente, iniciar los trámites correspondientes para impugnarlo. “Lo ideal es aceptarlo, decir que vale, hacerlo; pero al día siguiente, por supuesto, presentar una reclamación en forma de escrito, de demanda o de inspección de trabajo, lo que toque”, explica.

Una trabajadora mantiene una conversación con su jefe (Montaje Infobae con imágenes de @juanmalorentelaboralista / TikTok y Canva)

El objetivo de este orden de pasos es que el trabajador documente y denuncie la irregularidad sin exponerse a perder antes su puesto. Lorente resume esta fórmula como que “hay un principio general en derecho que es ejecuta y después reclama”, apunta. Esta idea sintetiza el núcleo de su consejo: cumplir con la orden no implica renunciar a los derechos del trabajador, sino posponer la disputa legal a un momento en que la relación laboral ya no esté en juego.

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Negarse puede derivar en un despido sin indemnización

Así, Lorente advierte sobre las consecuencias de desobedecer directamente una orden del jefe, aunque esta sea ilegal. “Si te niegas y te pones chulo y le dices que se olvide, que no vas a hacer eso, al día siguiente puedes terminar en la calle”, afirma. El riesgo, según el abogado, no es solo perder el empleo, sino que el foco de la disputa legal cambie por completo.

“Ya la discusión no va a ser si tu jefe te ha dado una orden legal o ilegal; ya la discusión es si el despido es legal o no es legal”, explica Lorente. Esta diferencia resulta determinante en la práctica, porque el trabajador deja de discutir sobre la instrucción cuestionada y pasa a litigar sobre la validez de su despido, mientras permanece sin ingresos. “Mientras, tú estás en la calle sin indemnización”, agrega el abogado, que concluye con una valoración personal sobre este escenario: “Bajo mi punto de vista, oye, creo que no compensa”.

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La confianza en la vía judicial respalda su consejo

Lorente reconoce que su recomendación puede resultar incómoda para quien se encuentra ante la orden de un superior. “Sé que puede ser una faena decirle que sí a tu jefe cuando sabes que es ilegal”, admite el abogado. Sin embargo, sostiene que el sistema legal termina por corregir estas situaciones si el trabajador presenta la reclamación correspondiente. “No te preocupes, la justicia siempre llega”, afirma.

El letrado cierra su explicación con una comparación entre dos formas de enfrentar un conflicto laboral de este tipo. “Es mucho mejor ganar a la empresa desde dentro que desde fuera, sobre todo si tienes poca antigüedad”, concluye.

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