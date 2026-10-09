España

Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios

Serán el 16, 23 y 26 de noviembre en Mediaset, Atresmedia, y RTVE: uno será un cara a cara entre Feijóo y Sánchez y en los otros dos participará también al resto de candidatos mayoritarios

Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios (Montaje Infobae)
Los tres debates de las elecciones generales del 29N ya tienen fecha y el último se celebrará tres días antes de los comicios (Montaje Infobae)
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Ya hay fecha para los debates electorales previos a las elecciones generales del 29 de noviembre. Tres fechas que incluyen dos debates entre los candidatos de los principales partidos con representación parlamentaria y un cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

En un comunicado, el Partido Popular ha confirmado su participación en las tres citas televisivas pactadas de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre. Cada debate tendrá un formato distinto y se emitirá en una cadena diferente, aunque el más esperado será el que enfrente directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

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El adelanto electoral mueve ya el tablero político. Los partidos encaran una campaña exprés con estrategias muy diferentes y apenas unas semanas por delante. (Fuente: Europa Press, PP, Sumar, Podemos, Vox, PNV, Junts)

Con esto, da el visto bueno a la propuesta de Mediaset para celebrar ese cara a cara el 16 de noviembre, el primer lunes de campaña, igual que ocurrió en las elecciones de 2023.

El PP también acudirá al debate a varias bandas que propone Atresmedia, pensado para reunir a los candidatos de los principales partidos con representación en todo el territorio nacional. La formación pide que ese encuentro se celebre el 26 de noviembre, lo más cerca posible de la jornada electoral.

A la lista se suma una tercera cita, organizada por RTVE para el 23 de noviembre, en la que participarán los portavoces de los grupos con representación parlamentaria. El Partido Popular ha confirmado que también estará presente en ese debate.

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Una encuesta de 40dB. para ‘El País’ y La Ser da mayoría absoluta a PP-Vox

Una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER sitúa a una hipotética coalición de PP y Vox por encima de la mayoría absoluta, con 198 escaños. El sondeo, realizado con 800 entrevistas entre el miércoles y el jueves, se llevó a cabo tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, cuyo desahucio motivó movilizaciones y la aprobación de dos decretos de vivienda rechazados por PP, Vox, Junts y UPN.

El Partido Popular lidera con el 31,9% de los votos, tres décimas más que en septiembre, aunque todavía por debajo de su resultado de 2023. Su horquilla de escaños va de 123 a 140. El PSOE, con Pedro Sánchez como candidato, sube siete décimas, hasta el 28,1%, su tercer mejor dato del año, aunque se quedaría entre 105 y 117 diputados, por debajo de los 121 actuales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026. La convocatoria activa el calendario previsto por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que, en caso de disolución anticipada, los comicios deben celebrarse 54 días después de la convocatoria. (Fuente: PSOE/Congreso/Europa Press)

Vox sube medio punto, hasta el 18,9%, y duplicaría su representación, con entre 63 y 74 escaños. El partido capta buena parte de antiguos votantes del PP y del abstencionismo. La suma de PP y Vox alcanza el 50,8% de los votos, suficiente para la mayoría absoluta en todos los escenarios que plantea la encuesta.

A la izquierda del PSOE, Sumar y Podemos caen por separado, aunque mejorarían si concurrieran juntos bajo el Frente Amplio, hasta un 9,5% conjunto. Movimiento Sumar ha confirmado este viernes que Verónica Barbero, portavoz del grupo en el Congreso, será la candidata de la formación para liderar el Frente Amplio.

Pese a la ventaja del PP en votos en esta encuesta de 40dB., Sánchez sigue siendo el candidato preferido para presidir el Gobierno, con el 32,2% frente al 29,3% de Alberto Núñez Feijóo. Restan un mes y veinte días para los comicios.

El CIS, en el Barómetro de Vivienda publicado este miércoles, que incluía también preguntas sobre intención de voto, coloca al PSOE en cabeza, aunque la suma de PP y Vox lo supera cuando se aplica el cálculo de voto más simpatía, con un 27,6% frente al 23,7% del partido de Pedro Sánchez, un dato que el propio organismo aclara que no debe leerse como una proyección de escaños.

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