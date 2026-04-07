Jorge Blass asegura que la magia se está haciendo un hueco entre las artes escénicas

Santander, 7 abr (EFE).- El ilusionista Jorge Blass ha opinado que la magia se está haciendo un hueco poco a poco entre las artes escénicas y ha confiado en que este verano sea declarada como especialidad escénica de forma oficial.

"Es cierto que durante muchos años no ha sido reconocida como un arte escénico, pero también es verdad que los magos no teníamos propuestas escénicas", ha reconocido Blass en la presentación en Santander de su espectáculo 'Flipar', que llevará el próximo 3 de mayo al Palacio de Festivales de Cantabria.

El mago madrileño, que forma parte de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España, ha explicado que los académicos votarán este verano para que la magia y la distribución se conviertan en especialidad, como ya lo son la música escénica, el circo, la danza o la interpretación, entre otras.

Blass ha defendido que se está dando un "match" para que la magia sea arte escénica.

"Por un lado, hay producciones de magia aptas para un teatro de la categoría del Palacio de Festivales y, por otro, público que viene a verlo, a disfrutarlo, y que las instituciones poco a poco van incluyendo la magia en su programa", ha subrayado.

Y ha destacado, además, el nivel de la magia española. "Está dando de qué hablar en otras partes del mundo", ha afirmado.

Según ha señalado, España ha llamado la atención de maestros de la disciplina como el dúo estadounidense Penn y Teller, que han reconocido la creatividad de los magos españoles.

En el caso de Jorge Blass, David Copperfield le llamó por teléfono para poder hacer uno de sus trucos en un show en Las Vegas.

"Podemos estar muy orgullosos del nivel de magia que tenemos", ha afirmado el ilusionista madrileño, cuya trayectoria se remonta más de 30 años atrás.

Jorge Blass ha recordado que él se introdujo con doce años en el mundo del ilusionismo con una serie de fascículos que se llamaban 'El mundo mágico de Tamariz', que incluían juegos de magia, historias de magos antiguos y psicología de la magia.

Esa colección "creó muchísimos Ilusionistas", entre ellos el cántabro Raúl Alegría, que produce el espectáculo 'Flipar' junto a Blass.

"Juan (Tamariz) hizo una labor increíble de divulgar la magia y de conseguir atrapar a una serie de niños adolescentes que esperábamos cada semana para comprar ese fascículo", ha apuntado Blass.

Y ha recordado que los caminos de muchos ilusionistas actuales, como Jandro, Luis Piedrahita, Yunke, o el propio Blass, se vieron influenciados por el programa televisivo 'Chan Tatachán', también de Juan Tamariz. EFE

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