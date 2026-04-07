Espana agencias

Jorge Blass asegura que la magia se está haciendo un hueco entre las artes escénicas

Guardar

Santander, 7 abr (EFE).- El ilusionista Jorge Blass ha opinado que la magia se está haciendo un hueco poco a poco entre las artes escénicas y ha confiado en que este verano sea declarada como especialidad escénica de forma oficial.

"Es cierto que durante muchos años no ha sido reconocida como un arte escénico, pero también es verdad que los magos no teníamos propuestas escénicas", ha reconocido Blass en la presentación en Santander de su espectáculo 'Flipar', que llevará el próximo 3 de mayo al Palacio de Festivales de Cantabria.

El mago madrileño, que forma parte de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España, ha explicado que los académicos votarán este verano para que la magia y la distribución se conviertan en especialidad, como ya lo son la música escénica, el circo, la danza o la interpretación, entre otras.

Blass ha defendido que se está dando un "match" para que la magia sea arte escénica.

"Por un lado, hay producciones de magia aptas para un teatro de la categoría del Palacio de Festivales y, por otro, público que viene a verlo, a disfrutarlo, y que las instituciones poco a poco van incluyendo la magia en su programa", ha subrayado.

Y ha destacado, además, el nivel de la magia española. "Está dando de qué hablar en otras partes del mundo", ha afirmado.

Según ha señalado, España ha llamado la atención de maestros de la disciplina como el dúo estadounidense Penn y Teller, que han reconocido la creatividad de los magos españoles.

En el caso de Jorge Blass, David Copperfield le llamó por teléfono para poder hacer uno de sus trucos en un show en Las Vegas.

"Podemos estar muy orgullosos del nivel de magia que tenemos", ha afirmado el ilusionista madrileño, cuya trayectoria se remonta más de 30 años atrás.

Jorge Blass ha recordado que él se introdujo con doce años en el mundo del ilusionismo con una serie de fascículos que se llamaban 'El mundo mágico de Tamariz', que incluían juegos de magia, historias de magos antiguos y psicología de la magia.

Esa colección "creó muchísimos Ilusionistas", entre ellos el cántabro Raúl Alegría, que produce el espectáculo 'Flipar' junto a Blass.

"Juan (Tamariz) hizo una labor increíble de divulgar la magia y de conseguir atrapar a una serie de niños adolescentes que esperábamos cada semana para comprar ese fascículo", ha apuntado Blass.

Y ha recordado que los caminos de muchos ilusionistas actuales, como Jandro, Luis Piedrahita, Yunke, o el propio Blass, se vieron influenciados por el programa televisivo 'Chan Tatachán', también de Juan Tamariz. EFE

(Foto)

Últimas Noticias

Cambia el tiempo por una borrasca: Tormentas, lluvia y viento en el oeste peninsular

Infobae

La visita del papa a España tendrá un coste de al menos 15 millones de euros

Infobae

El Gobierno vasco, a la espera de respuesta a su petición sobre el traslado del 'Guernica'

Infobae

Juanma Moreno cree que su mayoría absoluta el 17M puede depender de 15.000 votos

Infobae

Vox acusa a PP y PSOE de "edificar" un sistema de corrupción para "aprovecharse del poder"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El buque ‘Furor’ de la Armada simula un abordaje y realiza maniobras con Portugal en el golfo de Guinea

El viaje del papa León XIV a España costará al menos 15 millones de euros y tendrá un impacto de 100: el lema de la visita será ‘Alzad la mirada’

“Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”: el hijo de Ábalos defiende que nunca habló en clave con Koldo García

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

ECONOMÍA

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

Francia endurece el control sobre las bajas laborales para frenar el aumento del gasto

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”