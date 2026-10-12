Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas

Militares españoles desplegados en la misión de la ONU en Líbano. (Ministerio de Defensa)

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Las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en el exterior celebrarán el 12 de octubre de 2026 con actos militares, homenajes y actividades en al menos 12 países de Europa, África y Oriente Próximo. España cuenta con misiones permanentes y despliegues rotativos, lo que hace que siempre haya militares repartidos por todo el globo terráqueo. Cuando coincide con fechas señaladas como Navidad o el Día de la Fiesta Nacional, las bases organizan actos especiales.

Somalia, Líbano, Rumanía, Letonia, Turquía, Yibuti, Mozambique, República Centroafricana, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia e Italia completan la relación de destinos con actividades previstas. El programa incluye desde izados y arriados de bandera hasta paradas militares, homenajes a los caídos, carreras de campaña, torneos de fútbol, conciertos y recepciones con autoridades, embajadas y comunidades españolas. La mayoría de los actos se concentrarán este 12 de octubre, aunque algunas unidades han iniciado antes las celebraciones.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha indicado que los ataques contra la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano son "muy preocupantes".

Izados de bandera, homenajes y paradas militares

Somalia concentrará uno de los programas más amplios de la jornada. En Mogadiscio habrá un cross cívico-militar, con izado y arriado de bandera, homenaje a los caídos por España y un acto social. En Líbano, el contingente de Marjayoun rendirá homenaje a los caídos e impondrá medallas, tras varios días de competiciones deportivas. También habrá izados de bandera, paradas y actos de confraternización en Yibuti, República Centroafricana, Mozambique, Turquía, Letonia, Polonia, Estonia y Bosnia y Herzegovina.

Rumanía reunirá varias celebraciones. En Schitu y la base aérea de Mihail Kogălniceanu, se celebrarán actos de exaltación de las virtudes militares el 12 de octubre. La Armada también participará en Nigeria e Italia. En Lagos se organizará una recepción a bordo para el embajador, autoridades y la colonia española. En Tarento habrá una misa y una recepción a bordo.

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Rescate de la Armada de un ataque pirata (EMAD)

De proteger los mares a formación de militares

España mantiene presencia militar en varios países para contribuir a la seguridad internacional, reforzar la defensa de la OTAN y participar en operaciones de la ONU y la Unión Europea. En Somalia, los militares españoles asesoran, forman y adiestran a las Fuerzas Armadas locales para mejorar su capacidad de garantizar la seguridad y combatir el terrorismo. El cuerno de África es una de las zonas más tensionadas por la constante actuación de piratas contra buques comerciales. En Yibuti, mantiene un destacamento aéreo que apoya la operación Atalanta, también dedicada a combatir la piratería, pero en el océano Índico.

En Líbano, el contingente participa en la misión de Naciones Unidas para vigilar el cese de hostilidades en el sur del país. Los ataques cruzados entre Israel y Hezbolá pusieron al país de Oriente Medio en el foco internacional y forzaron a miles de personas a desplazarse. En Rumanía, Letonia y Eslovaquia, España contribuye a la defensa del flanco oriental de la OTAN mediante el despliegue de fuerzas terrestres. El repunte de ataques híbridos rusos, con muchas incursiones de drones en las últimas semanas, ha puesto a los pilotos del Ejército del Aire en primera línea.

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En Turquía, participa en tareas de refuerzo de la defensa frente a amenazas aéreas. En Mozambique, en una misión europea de asesoramiento militar, al igual que en la República Centroafricana y en Bosnia y Herzegovina. Por su parte, Nigeria e Italia no aparecen como destinos de misiones militares españolas independientes, sino que se unen a la lista de eventos del 12 de octubre como paradas de la Armada.