El duelo de estilo de Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz en el 12 de octubre: de la torera bordada de la presidenta madrileña a la capa gallega de la ministra

Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz en el desfile del 12 de octubre (EFE)

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El desfile militar de la Fiesta Nacional de España, celebrado este 12 de octubre en la plaza de Cánovas del Castillo de Madrid, dejó un capítulo adicional en la agenda política: un contraste de estilismos entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Los reyes Felipe y Letizia, acompañados de sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidieron el acto desde la Tribuna Real, con la presencia habitual de representantes de distintas formaciones políticas y presidentes autonómicos.

La presidenta madrileña volvió a apostar por el reciclaje de prendas, una práctica que repite año tras año en sus apariciones públicas. La base de su look fue un vestido de la diseñadora sevillana Rocío Osorno, el mismo que lució durante los actos organizados con motivo de la visita del papa León XIV a España el pasado junio. Se trata de un diseño de líneas depuradas y silueta femenina en azul royal, un tono intenso que ya entonces combinó con una torera a juego para crear un conjunto monocromático.

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El resto del estilismo acompañó esa estética otoñal. La presidenta madrileña completó el look con pendientes largos en cascada con acabado en oro envejecido y zapatos de salón en el mismo tono que el vestido. La combinación de azul royal, bordados florales y accesorios dorados definió una puesta en escena que mantuvo la elegancia exigida por el acto.

Palco de autoridades para asistir al desfile del 12 de Octubre. (EFE/Ballesteros)

El ‘look’ de Isabel Díaz Ayuso

En esta ocasión, con el otoño instalado, Isabel Díaz Ayuso modificó la propuesta original. En lugar de repetir la torera lisa, eligió una prenda de abrigo bordada con un estampado floral en relieve que contrasta con el azul del vestido. Los motivos florales aportaron textura y volumen al conjunto, lo cual rompió la uniformidad cromática de la primera versión sin restarle formalidad a la cita institucional.

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El color favorito de Yolanda Díaz

En un registro distinto, Yolanda Díaz optó por el color rojo para su aparición en el desfile. La vicepresidenta segunda lució el vestido Antonina, de la marca gallega Coosy, fundada por la diseñadora Virginia Pozo. Se trata de una pieza perteneciente a la colección primavera-verano del año pasado, de líneas depuradas y patrón minimalista, que destaca por una capa integrada que aporta movimiento a la silueta.

Yolanda Díaz en el desfile del 12 de octubre (EFE)

No es la primera vez que la ministra de Trabajo recurre a esta firma. El pasado viernes 9 de octubre, en el acto institucional por el Día Mundial de la Salud Mental junto a la reina Letizia, Yolanda Díaz ya había lucido otro diseño de Coosy también en rojo. La repetición de la firma y del color en apariciones consecutivas refleja una preferencia consolidada en el armario de la vicepresidenta.

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Yolanda Díaz ha mostrado en los últimos años una inclinación particular por las firmas españolas, con especial atención a las de origen gallego, coincidiendo con su propio origen. Su elección para la Fiesta Nacional se ha alineado con ese patrón: colores intensos, estructuras minimalistas y diseñadores nacionales, una fórmula que la vicepresidenta ha repetido en distintos compromisos públicos a lo largo del año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue recibido con un fuerte abucheo y gritos a su llegada al desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España.

Los estilismos de ambas políticas fueron, como de costumbre, los que más llamaron la atención. Las dos ocuparon un lugar destacado entre las autoridades presentes en las tribunas levantadas junto a la Tribuna Real, en una jornada marcada por el tradicional desfile militar que cada 12 de octubre reúne a representantes de la mayoría de formaciones políticas y a los presidentes de las comunidades autónomas.

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