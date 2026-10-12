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Qué uniforme lleva la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de octubre: se estrena como oficial tras tres años como cadete

Después de su debut como cadete en 2023, la princesa Leonor ha llegado al Día de la Hispanidad como toda una heredera

La princesa Leonor durante el desfile del 12 de octubre (Casa Real)
La princesa Leonor durante el desfile del 12 de octubre (Casa Real)
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Los reyes Felipe VI y Letizia presiden este lunes, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional en Madrid, un acto que marca el primer regreso de la heredera a la tribuna con su formación militar ya concluida. El buen tiempo en la capital ha favorecido la afluencia de público a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, por donde transcurre el recorrido hasta su llegada a la Plaza de Colón.

La cita reúne cada año a las principales autoridades del Estado en homenaje a las Fuerzas Armadas, pero la edición de 2026 incorpora una variación de fondo. Desde 2023, la princesa de Asturias había desfilado con el uniforme correspondiente a la academia en la que se encontraba en ese momento: primero el de la Academia General Militar de Zaragoza, después el de la Escuela Naval de Marín y, el año pasado, el del Ejército del Aire y del Espacio en San Javier. Ese ciclo formativo se cerró el 10 de julio pasado, cuando Felipe VI le impuso la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico al término de su etapa en la base murciana.

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Casa Real ya fijó con antelación los uniformes que lucirían el monarca y su hija mayor en la tribuna de autoridades, según consta en la agenda oficial de la institución. A diferencia de los tres años anteriores, cuando la prenda indicaba en qué academia se encontraba formándose, la princesa Leonor llega este lunes como una oficial con la instrucción castrense cerrada.

La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia, Pedro Sánchez y Margarita Robles. (EFE/Ballesteros)
La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia, Pedro Sánchez y Margarita Robles. (EFE/Ballesteros)

El uniforme de la princesa Leonor el 12 de octubre

El rey Felipe VI se ha decantado por el uniforme del Ejército del Aire, mientras que la princesa Leonor ha optado por el del Ejército de Tierra, tras haber lucido los de las tres academias por las que ha pasado durante estos últimos años. La princesa estudia actualmente Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y combina esa etapa universitaria con los compromisos institucionales de la Corona.

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Los reales despachos que acreditarán formalmente a la princesa Leonor como teniente del Ejército de Tierra, alférez de navío de la Armada y teniente del Aire no se entregarán hasta 2027, pese a que ya ejerce de forma simbólica esos empleos militares en virtud del real decreto que regula su carrera. Un antecedente reciente refuerza el cambio de estatus.

En mayo de 2026, la princesa Leonor participó por primera vez en el Día de las Fuerzas Armadas todavía como alumna en formación. Cinco meses después, vuelve a presentarse ante los mismos ejércitos desde una posición distinta, ya con su etapa académica concluida. El desfile de este lunes concluye en la Plaza de Colón tras recorrer el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos, en el mismo punto donde Leonor debutó públicamente como cadete en 2023.

Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de Octubre. (Eduardo Parra/Europa Press)
Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de Octubre. (Eduardo Parra/Europa Press)

La princesa Leonor como oficial

Durante el periodo 2023-2025, el vestuario de Leonor funcionó como una narrativa paralela a la cobertura institucional de su carrera militar. Cada traje marcó una etapa reconocible para el público: la cadete de Zaragoza, la guardiamarina de Marín y la alumna del Ejército del Aire en San Javier. La Casa Real construyó durante tres años una secuencia de preparación que este desfile cierra ante la opinión pública, sin anuncios adicionales y apoyada únicamente en el propio calendario de formación castrense.

El rey Felipe VI se refirió a su hija, la princesa Leonor, durante un discurso, destacando el inicio de su 'vida universitaria civil'. El monarca recordó la formación militar de la heredera y compartió los sentimientos de orgullo e incertidumbre que él y la reina Letizia sienten como padres en esta nueva etapa. (Universidad Politécnica de Cartagena)

Esa misma lógica alimenta ahora la incertidumbre sobre su imagen en los futuros actos de la princesa Leonor, que todavía no ha coincidido en ninguno con el mismo uniforme que su padre, el rey Felipe. Sin un uniforme académico que indique una etapa de aprendizaje, la heredera deberá sostener su perfil institucional con una agenda propia todavía por definir. Los despachos previstos para 2027 representarán el siguiente hito formal: el reconocimiento oficial de unos empleos militares que la princesa ya ostenta de manera simbólica desde julio pasado.

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