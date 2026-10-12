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El desliz de la princesa Leonor en el 12 de octubre que ha acabado en un tierno momento con el rey Felipe: pierde el Toisón de Oro y su padre se lo recoloca

La heredera vivió un momento de tensión antes del desfile y tuvo que buscar la comprensión del rey Felipe VI

Mientras se rendían los honores militares correspondientes y se ejecutaban los 21 cañonazos de ordenanza, con las tropas en posición de arma presentada, la insignia cayó al suelo desde la banda de la princesa Leonor.
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La princesa Leonor ha protagonizado un momento espontáneo durante los actos del Día de la Hispanidad en Madrid en el que el protocolo ha quedado a un lado y el rey Felipe ha podido sacar su lado más cercano y paternal. A la heredera al trono se le desprendió la insignia del Toisón de Oro de la banda celeste que lucía sobre el uniforme militar, un incidente que resolvió con la ayuda posterior de su padre, el rey Felipe VI.

El episodio se ha producido cerca de las 11:05 horas de este lunes, en el momento de la llegada de la Familia Real a la tribuna instalada en la plaza de Cánovas del Castillo, minutos antes de que comenzara el homenaje a la bandera nacional y justo tras bajar del coche oficial. Mientras se rendían los honores militares correspondientes y se ejecutaban los 21 cañonazos de ordenanza, con las tropas en posición de arma presentada, la insignia cayó al suelo desde la banda de la princesa Leonor.

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La heredera ha tenido un momento de tensión justo antes de que sonase el himno nacional al advertir de inmediato la caída del Toisón de Oro y, antes de actuar, dirigió la mirada hacia Felipe VI, en un gesto que pareció buscar su conformidad para abandonar por un instante la posición de firmes. El monarca ha asentido y la princesa Leonor, ya con el permiso de su padre, se ha inclinado para recoger la insignia del suelo, que después guardó en el bolsillo de la chaqueta de gala mientras continuaba el protocolo de llegada y el saludo a las autoridades presentes en la tribuna.

Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de Octubre. (Eduardo Parra/Europa Press)
Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de Octubre. (Eduardo Parra/Europa Press)

El tierno gesto del rey Felipe con la princesa Leonor

El contratiempo no alteró el desarrollo de la ceremonia, que prosiguió con normalidad. Minutos más tarde, ya en un momento de menor tensión protocolaria desde la tribuna, el rey Felipe ayudó a su hija a recolocar la insignia sobre la banda, en una escena que contrastó con la rigidez del resto del acto castrense y que circuló con rapidez entre las imágenes captadas por los medios acreditados.

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La anécdota se produjo durante una jornada en la que la propia elección de vestuario de la princesa tenía un significado particular. La princesa Leonor volvió a lucir el uniforme de gala del Ejército de Tierra, el mismo que había estrenado en 2023 cuando ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, pero esta vez como oficial con su formación militar ya concluida, tras pasar también por la Escuela Naval Militar de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.

La familia real en el desfile del 12 de octubre de 2026 (Europa Press)
La familia real en el desfile del 12 de octubre de 2026 (Europa Press)

El uniforme de la princesa Leonor

El conjunto, compuesto por chaqueta estructurada, pantalón verde caqui, camisa blanca y corbata negra, incorporaba los cordones y el ceñidor de gala junto a las insignias y condecoraciones correspondientes, entre ellas el Toisón de Oro que terminó protagonizando el momento. A diferencia de 2023, cuando llevaba la boina roja propia de su etapa como dama cadete, en esta ocasión optó por una gorra de plato, un detalle que marcó la diferencia con su primera aparición de uniforme en la Fiesta Nacional.

El periodo de instrucción de la princesa en las tres academias militares concluyó el 10 de julio pasado, cuando Felipe VI le impuso la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico al término de su etapa en la base murciana de San Javier. Los reales despachos que la acreditarán formalmente como teniente del Ejército de Tierra, alférez de navío de la Armada y teniente del Aire no se entregarán hasta 2027, aunque ya ejerce de forma simbólica esos empleos militares en virtud del real decreto que regula su carrera.

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