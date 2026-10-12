Carlos Cenalmor, psiquiatra: “Estas señales demuestran que una mujer está emocionalmente agotada, pero finge estar bien”

Una mujer espera triste en un banco (Magnific)

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La carga mental, las responsabilidades laborales y las exigencias del día a día pueden acabar pasando factura a la salud emocional. En el caso de muchas mujeres, a estas presiones se suman las expectativas sociales sobre cómo deben comportarse, cuidar de su entorno o responder ante los problemas. Y no siempre es fácil reconocer que algo va mal cuando por fuera todo parece estar en orden.

El agotamiento emocional no siempre se traduce en tristeza o llanto. A veces se manifiesta en pequeños cambios de actitud, en la falta de energía o en la dificultad para disfrutar de cosas que antes resultaban agradables. El psiquiatra Carlos Cenalmor ha explicado en uno de los últimos vídeos de su cuenta de TikTok (@dr.carloscenalmor) cuáles son algunas de las señales que pueden indicar que una mujer está emocionalmente agotada.

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Señales de agotamiento emocional

Una de las primeras señales que destaca es la dificultad para mantener la atención en las conversaciones. Aunque la mujer esté físicamente presente, puede quedarse mirando a la nada o parecer distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. El agotamiento hace que incluso las interacciones cotidianas requieran un esfuerzo que antes no suponían.

También puede aparecer una mayor irritabilidad ante situaciones pequeñas. Cuando una persona lleva demasiado tiempo sometida al estrés, su paciencia puede disminuir y reaccionar con brusquedad ante circunstancias que normalmente no le molestarían. En ocasiones, incluso puede sorprenderse de sus propias respuestas.

Otra señal habitual es responder “sí, solo estoy cansada” cuando alguien pregunta si se encuentra bien. Según explica el psiquiatra, muchas veces la propia persona no termina de entender qué le ocurre y prefiere restarle importancia para no preocupar a quienes tiene cerca. De este modo, el malestar queda oculto tras una explicación aparentemente sencilla.

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El agotamiento emocional también puede afectar a la confianza en una misma. Las decisiones que antes se tomaban con seguridad empiezan a generar dudas, aumenta la indecisión y aparece una mayor tendencia a juzgarse con dureza. A esto se suma la dificultad para reconocer las propias necesidades cuando se está acostumbrada a atender las de los demás.

En este sentido, Cenalmor señala otra conducta: estar siempre disponible para ayudar a otras personas, pero evitar pedir ayuda cuando una misma está desbordada. La mujer continúa ocupándose de sus responsabilidades e intenta llegar a todo, incluso cuando siente que ya no puede más, por temor a molestar o añadir preocupaciones a su entorno.

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La pérdida de ilusión y energía es otra de las señales que pueden aparecer. Las actividades que antes resultaban agradables dejan de despertar el mismo interés y la rutina empieza a vivirse como una sucesión de obligaciones que hay que cumplir, sin apenas ganas de disfrutarlas.

A veces, este malestar se acompaña de una tendencia a minimizar las emociones. Pensamientos como ”no es para tanto", “ya se me pasará” o “hay personas que están peor” sirven para restar importancia a lo que se siente y seguir adelante sin detenerse a identificar qué está ocurriendo. Sin embargo, ignorar el agotamiento no significa que este desaparezca.

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Por último, el psiquiatra advierte de las comparaciones constantes con los demás. Cuando la autoestima se resiente, resulta más difícil reconocer los propios logros y es habitual pensar que otras personas gestionan mejor sus responsabilidades o hacen las cosas de manera más acertada. Esta percepción puede alimentar la inseguridad y reforzar la sensación de no estar a la altura.