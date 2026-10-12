Ensalada de pasta con tomates desecados de Jordi Cruz, estrella Michelin: “Es una elaboración que está rica a temperatura ambiente y es difícil que se estropee”

Tomates secos. (Magnific)

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Con la llegada del otoño, las recetas fáciles de preparar siguen teniendo un hueco en la cocina, sobre todo cuando permiten resolver una comida sin pasar demasiado tiempo entre fogones. Las ensaladas de pasta son una opción versátil, ya que admiten combinaciones muy distintas de ingredientes y se pueden preparar con antelación para llevar en un táper al trabajo o disfrutar en casa.

El chef Jordi Cruz, reconocido con estrellas Michelin, propone una versión con tomates desecados que destaca por su sabor y por una ventaja práctica: se puede disfrutar a temperatura ambiente y es difícil que se estropee. Una alternativa para quienes buscan salir de las recetas de siempre con un plato sencillo y fácil de llevar.

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Cómo hacer la ensalada de pasta

El primer paso para preparar esta ensalada de pasta de Jordi Cruz es cocer 500 gramos de pasta durante el tiempo que indica el fabricante. El chef añade una hoja de laurel al agua y espera a que hierva para incorporar la sal.

A diferencia de lo que hace habitualmente con la pasta que va a mezclar con una salsa caliente, en esta receta respeta el tiempo de cocción completo, ya que no necesita terminar de cocinarla en la sartén.

Mientras tanto, prepara el resto de los ingredientes. Escurre los tomates desecados, pero reserva el aceite de confitarlos, porque será la base de la vinagreta. Después, córtalos en dados regulares y desmenuza el queso feta en un bol. Jordi Cruz elige esta variedad porque aporta un punto salado y mantiene bien su textura. A continuación, incorpora los tomates con el jugo que hayan soltado.

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#ensalada #tips #gastronomia ♬ sonido original - Jordi Cruz @jordicruzof Las ensaladas de pasta son uno de esos imprescindibles: fáciles de preparar, perfectas para llevar y deliciosas incluso a temperatura ambiente. Hoy hacemos una versión inspirada en la caprese, con tomates desecados, queso feta, albahaca y una vinagreta llena de sabor. Ingredientes: Para la ensalada: - 500 g de farfalle tricolor - Tomates desecados en aceite - Queso feta - Tomates cherry - Albahaca fresca Para la vinagreta: - 150 ml de aceite de confitar los tomates - 50 ml de vinagre de Módena - 6 g de sal - 1-2 g de za'atar - 50 g de parmesano - 8-10 hojas de albahaca Elaboración: 1. Cuece la pasta. Cocina los 500 g de farfalle en abundante agua con sal y unas hojas de laurel durante 14 minutos, siguiendo el tiempo indicado por el fabricante. 2. Prepara los tomates. Escurre los tomates desecados y reserva el aceite de confitarlos. Córtalos en dados regulares y reserva también los jugos que hayan soltado. 3. Prepara la vinagreta. Tritura el aceite de los tomates con el vinagre de Módena, la sal, el za'atar, el parmesano y las hojas de albahaca hasta obtener una vinagreta homogénea. 4. Mezcla la ensalada. Con la pasta todavía tibia, incorpora el queso feta desmigado, los tomates desecados, los tomates cherry y un poco de albahaca fresca en juliana. Añade la vinagreta y mezcla bien para que la pasta absorba todos los sabores. 5. Deja reposar. Guarda la ensalada tapada en la nevera durante toda la noche para que se enfríe y todos los ingredientes se integren. Una ensalada de pasta fresca, sabrosa y muy práctica, con el sabor del tomate, la cremosidad y salinidad del feta, el parmesano, la albahaca y una vinagreta que lo une todo. Perfecta para llevar a un picnic, a la playa o donde quieras. #cocina

Para elaborar el aliño, tritura 150 mililitros del aceite de los tomates con 50 mililitros de vinagre de Módena, unos seis gramos de sal, uno o dos gramos de za’atar (una mezcla de especias de Oriente Medio), 50 gramos de queso parmesano y ocho o diez hojas de albahaca. El resultado es una vinagreta cremosa que concentra buena parte del sabor de la receta.ç

Cuando la pasta esté cocida y haya perdido parte del calor, mézclala con el queso feta, los tomates y la vinagreta. Añade unos tomates pequeños cortados por la mitad y unas hojas de albahaca fresca en juliana. Remueve bien para que la pasta absorba el aliño y todos los ingredientes queden integrados.

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Por último, el chef recomienda dejar reposar la ensalada tapada en la nevera durante toda la noche. Así, la pasta tendrá tiempo de absorber los sabores y el plato estará frío y listo para servir al día siguiente.

El truco para que la pasta absorba todo el sabor

Uno de los secretos de esta receta está en el momento de mezclar la pasta con la vinagreta. Jordi Cruz recomienda hacerlo cuando todavía está tibia, ya que así absorbe mejor los sabores del aceite de los tomates, el vinagre de Módena, los quesos y la albahaca. Además, dejarla reposar en la nevera durante toda la noche permite que los ingredientes se integren y el aliño impregne bien la pasta. De esta forma, la ensalada gana sabor y está lista para servir al día siguiente.

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