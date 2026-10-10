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Dónde es festivo el 12 de octubre: desde el Día de la Hispanidad de España hasta el Día de las Culturas de Costa Rica, estos son todos los países que recuerdan la llegada de Colón a América

Esta fecha es feriada en toda España y en muchos países de América Latina, aunque bajo denominaciones muy distintas

Desfile en el Día de la Hispanidad. (Eduardo Parra/Europa Press)
Desfile en el Día de la Hispanidad. (Eduardo Parra/Europa Press)
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El 12 de octubre es feriado en toda España y en la mayoría de los países de América Latina, aunque bajo denominaciones que varían según la revisión histórica que cada nación hizo de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. La jornada conmemora el desembarco de Colón en la isla de Guanahaní, en el actual archipiélago de las Bahamas, el 12 de octubre de 1492, hecho que marcó el primer contacto documentado entre Europa y América.

En España se trata de la Fiesta Nacional, y no se trabaja en las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, sin excepciones territoriales. La denominación oficial ha cambiado varias veces a lo largo del siglo XX. En 1958, bajo la dictadura de Francisco Franco, se sustituyó el nombre de Día de la Raza por Fiesta de la Hispanidad. En 1987, el Boletín Oficial del Estado (BOE) eliminó formalmente la denominación de Día de la Hispanidad, aunque esta última sigue utilizándose de manera habitual en el lenguaje popular. La fecha coincide además con la festividad religiosa de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza y de la Guardia Civil.

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En Estados Unidos, la celebración recibe el nombre de Columbus Day y es feriado federal desde 1971. A diferencia de España, no se conmemora siempre el 12 de octubre, sino el segundo lunes de octubre, según lo establece la proclamación presidencial anual. En Puerto Rico, territorio estadounidense, también es feriado legal. Pero la vigencia del feriado no es uniforme dentro del país: la mayoría de los estados no lo reconocen como día festivo oficial para sus empleados públicos, aunque sí lo mantienen como feriado legal para otros efectos. Dakota del Sur reemplazó la fecha por el Native American Day, y la ciudad de Los Ángeles sustituyó el Columbus Day por el Indigenous Peoples’ Day (Día de los Pueblos Indígenas).

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán Ceuta y Melilla los próximos 13 y 14 de octubre, según ha anunciado este jueves Zarzuela.

América Latina renombró la fecha

En la mayoría de los países latinoamericanos, el 12 de octubre sigue siendo feriado, pero con denominaciones que reflejan una revisión crítica del legado colonial español. Argentina cambió en 2010 la designación de Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha en la que no se trabaja y se realizan actividades culturales, desfiles y conciertos en distintas ciudades del país.

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Chile adoptó el nombre de Día del Descubrimiento de Dos Mundos y trasladó la celebración al lunes más próximo al 12 de octubre, de modo que en algunos años el feriado no coincide con la fecha exacta. Costa Rica, por su parte, estableció desde 1994 el Día de las Culturas, denominación que busca reconocer los aportes de los pueblos españoles, indígenas y afrocaribeños por igual. Ecuador llama a la jornada Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, mientras que Perú celebra desde 2009 el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, según una ley aprobada por el Congreso de ese país. Venezuela optó por el nombre de Día de la Resistencia Indígena, en tanto que Guatemala celebra el Día de la Resistencia Indígena con un enfoque similar.

Uruguay y Belice denominan a la fecha Día de las Américas o Pan American Day. México modificó el tradicional Día de la Raza por Día de la Nación Pluricultural, aunque la jornada dejó de ser feriado nacional obligatorio en el calendario laboral.

No todos los países mantienen el carácter de feriado pese a conmemorar la fecha. En Bolivia, el entonces presidente Evo Morales rebautizó la jornada como Día de la Descolonización en 2011, pero no se trata de un día no laborable. República Dominicana reconoce el Día de la Identidad y Diversidad Cultural, aunque para la población es una jornada laboral normal. En Nicaragua, el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular es feriado solo si no coincide con domingo. Cuba no incluye el 12 de octubre entre sus días festivos.

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