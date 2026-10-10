España

Una mujer da a luz a su hijo en un baño de un bar de Ciudad Lineal (Madrid) con las instrucciones por teléfono del Samur

La pareja de la mujer se ha encargado de recibir las indicaciones y ha ejercido de “matrona”, según han señalado desde Emergencias Madrid

La mujer, que no puso llegar al hospital antes del parto, pudo dar a luz gracias a las instrucciones que el Samur le fue indicando a su pareja. (Emergencias Madrid)
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En el baño de un bar del distrito madrileño de Ciudad Lineal, una mujer ha dado ha luz al no ser capaz de llegar al hospital antes de que se produjese el parto. El alumbramiento ha sido posible gracias a las instrucciones telefónicas que el Samur-Protección Civil le fui indicando al padre del recién nacido.

Los hechos, según ha explicado Emergencias Madrid a Europa Press, han ocurrido a la altura del número 25 de la calle Federico Gutiérrez, alrededor de las 11.10 horas. La pareja se estaba dirigiendo al hospital para proceder al parto; sin embargo, la urgencia de la situación la ha obligado a entrar al establecimiento, donde ha dado a luz en el baño.

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“Ha sido el padre el que ha atendido el parto con las instrucciones de nuestra central de comunicaciones de SAMUR Protección Civil”, ha explicado Natividad Ramos, jefa de guardia del Samur-Protección Civil, en un comunicado publicado en X por el servicio de emergencias de la capital. “El técnico le ha dicho cómo tenía que secar al niño, abrigarle, ponerle piel con piel con la madre”.

“El bebé ya estaba fuera”

Cuando el equipo de sanitarios ha llegado al establecimiento en el que se ha producido el parto, todo el proceso había terminado. “A nuestra llegada, el bebé ya estaba fuera con la madre, piel con piel”, ha señalado Ramos.

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Sanitarios del Samur-Protección Civil junto a una madre que ha dado a luz en el baño de un bar de Madrid. (Emergencias Madrid/Europa Press)
Sanitarios del Samur-Protección Civil junto a una madre que ha dado a luz en el baño de un bar de Madrid. (Emergencias Madrid/Europa Press)

Los facultativos se han encargado de estabilizar tanto a la madre como al recién nacido, aunque ambos se encontraban en buen estado de salud. “Nosotros nos hemos encontrado tanto con la madre como con el niño estables”, ha indicado la jefa de guardia del Samur-Protección Civil. De hecho, cuando han llegado, el bebé ya se encontraba “agarrado al pecho, amamantándole la madre”. Ambos han sido trasladados inmediatamente al Hospital Universitario de La Paz, donde permanecen “estables y sin complicaciones”.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil deben enfrentarse a este tipo de emergencias en ocasiones. Ya ocurrió en enero de este mismo año en el distrito madrileño de San Blas, cuando una mujer dio a luz en plena calle de madrugada. Ella y su pareja, al igual que en este caso reciente, se estaban dirigiendo al hospital tras romper aguas, pues se había puesto de parto antes de lo previsto.

Los facultativos se encargaron de atender a la madre y al hijo, que fueron trasladados al centro sanitario y se encontraban también en perfecto estado de salud. “La asistencia la ha realizado el propio papá del niño”, explicó una de las sanitarias del servicio municipal de asistencia sanitaria de urgencias y emergencias extrahospitalarias.

“Cuando nosotros hemos llegado, los dos se encontraban bien”, comentó. Sin embargo, debido al frío del invierno en la capital española, el recién nacido se encontraba “un poco hipotérmico, con un poquito de frío por las circunstancias y la temperatura”. “Lo que hemos hecho ha sido abrigarle, hacer piel con piel y rápidamente se ha recuperado, ha cogido pecho y han llegado los dos estupendamente bien al hospital, tanto la mamá como el peque”.

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