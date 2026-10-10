Detienen a Rafael Amargo y a su pareja tras una pelea con una persona que entró en su casa de Carabanchel

Rafael Amargo detenido junto a su pareja. (Europa Press)

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El bailaor Rafael Amargo, de 51 años, y su pareja han sido detenidos a primeras horas de la mañana por la Policía Nacional tras verse involucrados en un violento altercado en su vivienda del distrito madrileño de Carabanchel. La intervención policial se desencadenó en torno a las 6:30 horas, después de que un hombre irrumpiera de forma brusca en el inmueble y se encarara con el artista, dando lugar a una trifulca que requirió la presencia urgente de los agentes.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional tras la primicia de El Mundo, sobre Amargo pesan acusaciones por un delito de atentado contra un agente de la autoridad y otro de lesiones, mientras que a su pareja se le imputa un delito de lesiones. El supuesto asaltante también ha sido arrestado en el lugar de los hechos.

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