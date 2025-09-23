España

Los años más duros de Rafael Amargo: el ‘plantón’ de Blanca Romero, sus problemas con la justicia y la cancelación de su última obra

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió en mayo de 2023 por falta de pruebas al bailaor por un delito de tráfico de drogas y supuesta pertenencia a organización criminal

El bailarín Rafael Amargo en una imagen de archivo. (EFE/ Luca Piergiovanni).

El mundo de la cultura permanece alerta tras conocerse el ingreso hospitalario de Rafael Amargo este domingo debido a complicaciones en el colon. Su esposa, Luciana Bongianino, aseguró a Telecinco que el bailaor atraviesa un estado “bastante crítico” y añadió: “Estamos muy preocupados, todavía sigue ingresado, ya lleva varios días...”. Bongianino también explicó en el programa Fiesta que Amargo debía someterse a nuevas pruebas antes de que los médicos pudieran avanzar en su tratamiento: “Todavía tienen que hacerle un par de pruebas más, porque hasta que no tenga el colon un poco más desinflamado no se puede. Esta tarde tal vez podamos tener alguna otra novedad”.

Este lunes, el artista de 50 años ha ofrecido sus primeras declaraciones desde el hospital, rememorando los años más duros de su vida profesional y personal, marcados por un largo proceso judicial que, según él, ha afectado de manera directa a su salud física y emocional. "Cuando salí absuelto nadie sacó ni un triste blog y nadie me dedicó un minuto en la tele. Han sido años los que me han seguido. Hasta a mi padre en la quimioterapia", ha explicado a Espejo Público.

La detención y el ingreso en prisión provisional

2020 fue un año crítico para Amargo. En diciembre, el bailaor fue detenido acusado de tráfico de drogas y supuesta pertenencia a organización criminal. La Fiscalía de Madrid solicitaba hasta nueve años de prisión por la venta de drogas en su antiguo piso de Malasaña. Mientras las noticias sobre su detención se entrecruzaban, el granadino se encontraba de gira por España con su obra Yerma, protagonizada por Blanca Romero. La actriz fue la primera en desembarcar del proyecto: “Me he enterado porque un periodista me lo ha dicho. (...) Producción la ha llamado y ella no ha contestado ni ha dejado un mensaje“, admitió Amargo a El Español, y, en cuestión de unos días, la vida como la conocía desapareció.

Amargo pasó cinco meses en prisión provisional en Soto del Real antes de ser puesto en libertad a la espera de juicio. Durante este tiempo, el artista denunció que la presión mediática y judicial le afectó profundamente: “Fue la Fiscalía la que se encargó de hacer ese daño”, ha declarado en la llamada a Espejo Público. Mientras defendía su inocencia y a la espera de juicio, el bailaor contó durante varias semanas con Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, y Álex Reyes, hijo de Ivonne Reyes, para su segunda apuesta para Yerma.

- El bailarín granadino Rafael Amargo, posando durante una entrevista con EFE en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matias Martin Campaya / Archivo

El juicio y la absolución

El juicio se celebró en abril de 2022, con Amargo, su exproductor Eduardo de Santos y Manuel Ángel Batista León como acusados. La Fiscalía pedía nueve años de cárcel para los dos primeros y seis para el tercero. Los abogados defensores sostuvieron que los acusados consumían drogas, pero no las vendían y solicitaron la absolución. Las principales pruebas de cargo se basaban en intervenciones telefónicas y testimonios de la Policía Nacional. Entre ellas, se incluían conversaciones en las que se mencionaban cantidades que excedían el consumo personal, como solicitudes de 500 pastillas o un kilo de metanfetamina.

El abogado de Amargo, Marcos García Montes, solicitó la absolución total y, en caso de condena, propuso la aplicación de una eximente completa por adicción y tratamiento ambulatorio. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en mayo de 2023 absolviendo a Amargo, a su productor y a su socio, ratificando que no había pruebas suficientes de que se hubiera cometido un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia.

La mujer de Rafael Amargo, Luciana Bongianino; el bailaor Rafael Amargo y su abogado Marcos García Montes. (EP)

Consecuencias profesionales

Tras su absolución, Amargo reapareció en Fiesta, denunciando los daños sufridos durante el proceso. Reveló que tuvo que trasladarse a Buenos Aires y vender parte de su patrimonio para poder subsistir: “Allí soy el Rafael Amargo que dejé porque no han visto lo que ha pasado aquí. Aquí no me quieren ni de colaborador, es un desastre”, confesó. Además, se mostró crítico con la falta de apoyo de algunos colegas y figuras cercanas: “Le adoro a Nacho Cano, es mi hermano, no me ha apoyado. No pasa nada, yo después le he dado su abrazo y le he ayudado”.

Ahora, el granadino apunta a los medios de comunicación, acusándolos de publicar noticias influenciadas por la Fiscalía: “Los medios obligaban a periodistas a publicar noticias escritas desde la Fiscalía. Me encuentro en el hospital malo”, ha lamentado a Espejo Público, responsabilizando a la presión mediática de su deterioro físico. Su esposa ha coincidido en la gravedad de la situación: “Nadie tiene consideración de ayudar desde que se ha demostrado que es inocente”.

Rafael Amargo (EUROPA PRESS).

A pesar de todo, Amargo aprovechó su tiempo en prisión para formarse: completó un máster en drogodependencia y otro en dirección de museos, además de escribir un libro. Sin embargo, admite que el desgaste judicial y mediático le ha afectado emocionalmente, contribuyendo a su actual estado de salud.

Noticias del día 22 de septiembre del 2025.

En paralelo a su recuperación judicial, Amargo también ha enfrentado dificultades en su carrera. Su obra más reciente, The Beautiful Dream of Life, programada para estrenarse el 5 de agosto de 2024 en el Teatro Marquina de Madrid, sufrió cancelaciones debido a “disputas internas” con el director del proyecto. Todas las funciones previstas quedaron suspendidas, incluyendo pases gratuitos a la prensa, generando un fuerte impacto en el equipo y en el propio bailaor.

