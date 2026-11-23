Una hombre recoge aceitunas en Quiroga, Lugo. Carlos Castro / Europa Press.

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La producción mundial de aceite de oliva aumentará un 6,4% en la campaña 2026-2027, hasta alcanzar los 3,74 millones de toneladas, según las previsiones difundidas por el Consejo Oleícola Internacional (COI), que anticipa una recuperación de las existencias mundiales y una demanda que se mantendrá en niveles elevados. Sin embargo, el mayor volumen de cosecha no se traducirá en un repunte de los intercambios comerciales: tanto las importaciones como las exportaciones retrocederán durante la campaña.

“Prevemos que la producción alcance los 3,74 millones de toneladas, un 6,4 % más que en 2025/26, con la Unión Europea (UE) al frente de esta recuperación. Al mismo tiempo, el consumo se mantiene en niveles elevados, mientras el comercio internacional se modera”, ha afirmado el director ejecutivo adjunto del COI, Abderraouf Laajimi, en declaraciones recogidas por Efe.

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España concentra buena parte de la recuperación

La Unión Europea será el principal motor de este aumento de la oferta. Su producción rondará los 2,4 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente el 63,9% del total mundial. España volverá a ocupar el primer puesto entre los productores, con una cosecha prevista de 1,6 millones de toneladas.

Por detrás del mercado español se situarán Turquía, Túnez, Grecia e Italia, que completan el grupo de los principales productores. El COI advierte, no obstante, de que las cosechas siguen experimentando variaciones significativas entre campañas, un factor que condiciona el equilibrio entre la oferta, el consumo y las reservas disponibles.

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En cuanto a la demanda, el consumo mundial alcanzará unos 3,42 millones de toneladas, un 0,8% más que en 2025-2026. La evolución será desigual según los mercados: crecerá un 6,6% en la UE y un 3,6% en el resto de países miembros del COI, mientras que en los países que no pertenecen a la organización disminuirá un 8,3%.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez el mecanismo que obliga a retirar temporalmente del mercado el 12% del aceite de oliva de esta campaña. Serán unas 188.000 toneladas, que deberán permanecer almacenadas hasta el 30 de septiembre de 2027.

Menos compras y ventas en el mercado internacional

Dentro de la Unión Europea, España e Italia seguirán siendo los dos grandes mercados consumidores. El primero alcanzará las 510.000 toneladas, frente a las 497.100 previstas para el país transalpino. Ambas economías mantendrán así un peso destacado tanto en la producción como en la demanda comunitaria.

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El comercio exterior, en cambio, afrontará una campaña menos dinámica. Las importaciones mundiales caerán un 10,5%, hasta situarse en 1,152 millones de toneladas. Estados Unidos continuará siendo el principal comprador, con 406.400 toneladas previstas, equivalentes al 35,3% de todas las compras internacionales.

Junto al mercado estadounidense, Brasil, Canadá, Japón, China y Australia figurarán entre los principales destinos del aceite de oliva. Por su parte, las importaciones comunitarias procedentes de países extracomunitarios rondarán las 188.800 toneladas, de las que España e Italia concentrarán conjuntamente el 92%.

Las exportaciones caerán un 11,4%

La contracción también alcanzará a las ventas al exterior. El COI calcula que las exportaciones mundiales se reducirán un 11,4% en 2026-2027, hasta aproximadamente 1,194 millones de toneladas. Detrás de este descenso estará, sobre todo, la previsión de menores envíos de Túnez y de la Unión Europea.

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El retroceso se verá parcialmente compensado por el aumento de las exportaciones de Turquía y de otros países productores. Pese a la caída global, España e Italia conservarán una posición dominante en el comercio comunitario: juntas representarán el 85,8% de las exportaciones de la UE destinadas a mercados de fuera del bloque.