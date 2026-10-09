El Madrid gastronómico de Woody Allen: del asador gallego donde cenó con su mujer al restaurante marinero que aparecerá en su película

La ruta gastronómica de Woody Allen en Madrid (Montaje Infobae)

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Una ciudad “preciosa, elegante y lógica para el ambiente diplomático”. Es la descripción que Woody Allen ha dado de Madrid, telón de fondo de su nuevo proyecto cinematográfico. El director neoyorquino, que en noviembre cumplirá 91 años, ya ha comenzado a rodar en la capital la que sería su película número 51, una comedia contemporánea que incluirá la palabra ‘Madrid’ en su título y que cuenta con un patrocinio público de tres millones de euros, la mitad de la comunidad y la mitad del ayuntamiento.

Siendo Madrid una de las grandes capitales gastronómicas, la restauración tenía que convertirse en telón de fondo obligatorio en esta nueva obra cinematográfica. Woody Allen y su equipo ya han sido vistos rodando algunas de las escenas que aparecerán en su película, de la que aún no conocemos nombre, aunque sí trama y elenco, con restaurantes madrileños como telón de fondo.

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Pero, más allá del rodaje, el propio director ya ha podido dar buena cuenta de la situación actual de la gastronomía en la ciudad. Días antes de ponerse detrás de las cámaras para rodar su nueva película en la capital, el cineasta hizo una parada en Asador Gonzaba, un restaurante gallego situado en pleno barrio de Salamanca al que acudió acompañado de su mujer, Soon-Yi Previn.

Imagen de Woody Allen en la entrada del restaurante Asador Gonzaba, en Madrid (Instagram / @asadorgonzaba_madrid)

El propio establecimiento compartió en sus redes sociales una fotografía junto al director y un mensaje de agradecimiento: “Gracias por elegir nuestra casa, por tu cercanía y por compartir este bonito momento con nosotros. Ha sido toda una sorpresa y un verdadero honor recibirte”.

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El asador elegido por el neoyorquino fue fundado hace casi cinco décadas por el empresario José Hernández en la madrileña calle Hermosilla. Sus mesas suelen recibir con frecuencia a futbolistas, artistas, cantantes, toreros, presentadores de televisión, etc., como muestran las publicaciones del propio local en Instagram. Su carta gira alrededor de la carne gallega, procedente de ganadería propia, además de pescados y mariscos de las Rías Baixas. Todo ello se cocina a la brasa, frente al propio comensal en una parrilla a la vista que define la experiencia en este asador.

La carta también incluye algunos platos que se alejan del protagonismo de la carne y el marisco, como la tortilla de patatas estilo Betanzos, las croquetas de jamón ibérico y queso de oveja o las alcachofas al carbón. El asador Gonzaba cuenta con otras tres sucursales, todas ellas en Galicia, más concretamente en Carballo, A Coruña y Santiago de Compostela.

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Un restaurante ‘de cine’

La gastronomía madrileña llegará a colarse incluso en la gran pantalla. Así lo dan a entender las imágenes captadas por EFE Televisión, en las que se muestra al director neoyorquino rodeado de un numeroso equipo de rodaje en la terraza de un restaurante de la Plaza de Oriente junto al Teatro Real. El espacio que muestra este vídeo parece ser La Lonja, un restaurante de alta cocina marinera que se encuentra justo frente a la fachada de la Ópera, uno de los monumentos más característicos de la capital.

@infobaeespana 🎬 Arranca el rodaje en Madrid de la próxima película de Woody Allen junto al Teatro Real 👉 El cineasta estadounidense ha iniciado en la capital las grabaciones de su nuevo proyecto, una comedia de romance e intriga aún sin título ambientada entre Madrid y Aranjuez 🎥 EFE #WoodyAllen #Madrid #Cine #Película #España ♬ sonido original - Infobae España

La Lonja cuenta con un espacio de barra y taberna, con una oferta más informal, y otro de restaurante, centrado en propuestas de alta cocina. En ambos espacios se pueden probar pescados y mariscos seleccionados cuidadosamente, gracias a una propuesta centrada en la materia prima como gran protagonista. Es en su terraza donde se puede ver a la actriz sentada ante las cámaras. El restaurante, por su parte, no ha confirmado que sea allí donde se han grabado las imágenes.

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