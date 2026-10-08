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Las palabras de Alexander Stubb a Felipe VI y la reina Letizia al finalizar su visita en Finlandia: “La relación personal, las risas que compartimos...”

Los monarcas finalizaron su viaje al país escandinavo con un discurso cercano y emotivo sobre la buena relación con el presidente de Finlandia

El rey Felipe VI y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, durante la ceremonia de bienvenida frente al Palacio Presidencial en Helsinki. (Lehtikuva/Markku Ulander vía REUTERS).
El rey Felipe VI y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, durante la ceremonia de bienvenida frente al Palacio Presidencial en Helsinki. (Lehtikuva/Markku Ulander vía REUTERS).
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La visita de Estado de Felipe VI y la reina Letizia a Finlandia ha terminado con una imagen muy alejada de la solemnidad habitual de este tipo de viajes. Tras dos jornadas marcadas por reuniones políticas, encuentros institucionales y compromisos diplomáticos, el presidente finlandés, Alexander Stubb, quiso poner en valor la relación personal que había mantenido con el rey durante su estancia en el país. Sus palabras, acompañadas de un abrazo entre ambos, sirvieron como despedida a un viaje en el que la defensa europea y el Ártico tuvieron un protagonismo especial.

“Los dos días que he podido pasar con Su Majestad han sido muy gratificantes”, aseguró Stubb, antes de destacar la relación personal que ambos habían construido durante esas horas. El presidente finlandés aludió a “la relación personal, el tiempo que compartimos, las risas que compartimos y las conversaciones serias que hemos mantenido” una combinación que resume el tono de una visita en la que tampoco faltaron momentos de distensión.

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Uno de los momentos más destacados de este miércoles se produjo en Rovaniemi, donde Felipe VI se desplazó junto a Stubb para conocer el Ala Aérea de Laponia y la Brigada Jaeger. La parada tuvo una especial relevancia porque incorporó por primera vez a una visita de Estado de los reyes una visita militar de estas características.

Los reyes Felipe y Letizia de España, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, durante la ceremonia de bienvenida frente al Palacio Presidencial en Helsinki (Lehtikuva/Markku Ulander vía REUTERS).
Los reyes Felipe y Letizia de España, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, durante la ceremonia de bienvenida frente al Palacio Presidencial en Helsinki (Lehtikuva/Markku Ulander vía REUTERS).

En el Círculo Polar Ártico, el monarca fue recibido por el coronel Marko Kivelä, comandante de la Brigada Jaeger, y el coronel Tuukka Elonheimo, responsable del Ala Aérea de Laponia. También estuvo presente Jacinto Chozas, consejero de Defensa de la Embajada de España en Finlandia. Los responsables militares explicaron a Felipe VI el funcionamiento de ambas unidades y le presentaron a algunos de los jóvenes que actualmente realizan el servicio militar en la base de Rovaniemi. La jornada incluyó además una exhibición conjunta.

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La elección de este escenario no fue casual. Finlandia considera el norte del país una zona estratégica para su defensa y para la seguridad de la OTAN. La Brigada Jaeger está preparada para operar en condiciones extremas de frío, nieve y grandes distancias, mientras que el Ala Aérea de Laponia se encarga de controlar y vigilar el espacio aéreo del norte del país.

Felipe VI se despide con un abrazo

Más allá de la agenda militar y geopolítica, el presidente finlandés quiso recordar también los momentos más distendidos compartidos con el rey. Con sentido del humor, Stubb incluyó en su despedida una referencia a “la buena comida, la mala comida que nos sirvieron y todo lo demás”, provocando las risas de los asistentes.

“Agradezco a todos los que participaron en la visita”, finalizó el político. Con ello, la escena terminó así con un abrazo entre ambos, una muestra de la cercanía que habían exhibido durante la visita y que Stubb quiso subrayar públicamente.

También durante la estancia en Helsinki habían protagonizado algunos momentos más relajados. Felipe VI sorprendió incluso al dirigirse en finés durante la cena de Estado, después de que Stubb hubiera intervenido en español. El gesto fue recibido con especial entusiasmo por la reina Letizia, que no pudo contener la sonrisa.

Los reyes Felipe y Letizia de España son recibidos por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial en Helsinki (Lehtikuva/Markku Ulander vía REUTERS).
Los reyes Felipe y Letizia de España son recibidos por el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, en el Palacio Presidencial en Helsinki (Lehtikuva/Markku Ulander vía REUTERS).

Por su parte, nuestro monarca también se despidió con unas palabras de agradecimiento. “Ha sido un placer estar hoy aquí, en Laponia y Rovaniemi”, comenzó diciendo. Y recordó también importancia a nivel geopolítica de la zona: “Tendiendo puentes entre las fronteras de Europa: seguridad y cooperación desde el Ártico hasta el Mediterráneo y la construcción de la capacidad de actuación internacional de Europa”.

Para terminar, y antes de admitir la cercanía y comididad de la que ha disfrutado el matrimonio durante el viaje, recordó a Alexander Stubb unas palabras que se podrían extrapolar a todo el continente: “Toda amenaza para el norte de Europa es una amenaza para el sur de Europa”. Una frase que recogen la afirmación que realizó el presidente del país escandinavo a la llegada de los monarcas: “La seguridad ahora en el sur de España es igual de importante que en cualquier otra frontera europea”.

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