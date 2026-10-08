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La empresa pública de vivienda del Gobierno andaluz, que ha construido 237 pisos públicos desde 2019, se gasta 18.125 euros en patrocinar un concurso de caballos

AVRA lo justifica para “fomentar los valores de la convivencia, la cultura y el deporte”. Adelante Andalucía va a llevar este contrato de patrocinio a la comisión de vivienda para dar expliciones

Cartel de la 'XVI Gran Semana Anglo-Arabe' celebrada en el parque del Alamillo con patrocinio de la AVRA
Cartel de la 'XVI Gran Semana Anglo-Arabe' celebrada en el parque del Alamillo con patrocinio de la AVRA
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Hay patrocinios y hay patrocinios. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que se dedica a la construcción de pisos públicos y al desarrollo de nuevos ámbitos urbanísticos, acaba de invertir 18.125 euros para patrocinar un concurso de caballos en el evento “Gran Semana Anglo-Árabe” que se celebró entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre en el Parque Metropolitano del Alamillo (Sevilla), un parque que ocupa 120 hectáreas de la zona norte de la Isla de la Cartuja, una franja de tierra comprendida entre los cauces antiguo y nuevo del río Guadalquivir que fue recuperada para la ciudad con motivo de la celebración de la Expo 92. AVRA depende de la Junta de Andalucía.

Puede parecer un patrocinio extraño, ya que AVRA reconoce en su página web que desde el año 2019 solo ha puesto en el mercado 237 pisos públicos, en pleno debate social sobre la crisis que sufre el mercado de la vivienda, uno de los principales motivos que ha llevado a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales para finales de noviembre. Para un portavoz de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio este patrocinio sí tiene lógica. ¿Por qué? “Además de las funciones encomendadas a AVRA, en materia de vivienda, rehabilitación y suelos, la Agencia tiene adscrita la conservación y gestión del Parque Metropolitano del Alamillo”, explica.

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“Con el objetivo de destinar este espacio urbano a fomentar los valores de la convivencia, la cultura y el deporte, la Agencia acoge en este parque metropolitano la celebración de la ‘Gran Semana del Caballo Anglo-Árabe’. El objeto de dicho contrato público es el patrocinio institucional de dicho evento, para promover los valores de la cultura y el deporte en el Parque Metropolitano del Alamillo”, señala. Luis Rodrigo, diputado de Adelante Andalucía y portavoz en materia de vivienda, está sorprendido por este patrocinio. “AVRA no suele hacer este tipo de cosas. Vamos a llevar este contrato a la comisión de vivienda. Esta agencia ha ido perdiendo sus competencias de manera progresiva. Y ahora solo gestiona el parque público que hay, apenas construye. Están desarmando poco a poco esta empresa pública porque el Ejecutivo autonómico apuesta por la colaboración público-privada”.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz

La propia agencia reconoce en su página web que su actividad promotora no ha sido muy abundante en los últimos años. Juanma Moreno Bonilla llegó a la presidencia de la Junta en enero de 2019. Desde entonces, desde AVRA “se ha entregado un total de 114 viviendas públicas, 16 en la barriada de La Chanca, Almería; 22 en Jerez, a través de la rehabilitación integral de la casa palacio Ramón de Cala; 16 en el Polígono Sur de Sevilla, resultantes de la rehabilitación integral del edificio sito en calle Nombre de la Rosa 2 de la barriada Martínez Montañés y 60 viviendas entregadas el pasado mes de octubre en Matadero Sur, Cádiz”. A todas estas hay que sumar tres promociones que actualmente están en fase de construcción y que supondrán la entrega de otras 123 viviendas públicas. Se trata de 18 alojamientos para jóvenes en Sevilla capital, 67 viviendas en el barrio Cerro del Moro, en Cádiz, y 38 en Utrera, Sevilla. Es decir, en total, 237 pisos públicos en siete años, una media de 34 por años.

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Colaboración público-privada

La Junta de Andalucía, no obstante, acaba de anunciar que movilizará suelo público con capacidad para construir 3.678 nuevas viviendas, distribuidas en 237 parcelas residenciales. De todos estos inmuebles, 2.964 serán protegidos y 714 libres de precio libre. Los suelos suman cerca de 375.000 metros cuadrados de edificabilidad y permitirán ampliar la oferta residencial en las ocho provincias andaluzas. La Agencia gestiona actualmente un parque compuesto por 70.446 viviendas, de las cuales 48.209 tienen régimen de alquiler, mientras que las 22.237 restantes lo son en compraventa con pago aplazado y acceso diferido a la propiedad.

La Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes (AECCAá), que nació en 1995 con la misión de fomentar la raza anglo-árabe en España, lleva ya años organizando este certamen. De hecho, en 2026 se ha celebrado la XVI edición. Llama la atención que en la nota de prensa emitida por la asociación, en la que se daba las gracias a todos los colaboradores y patrocinadores, no se mencionara a la AVRA.

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