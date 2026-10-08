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Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Concede un aumento de los diputados a la lista o alianza que alcance al menos el 42% de los votos. Asignará 70 escaños adicionales en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado

Primera ministra Giorgi Meloni (Reuters/Remo Casilli)
Primera ministra Giorgi Meloni (Reuters/Remo Casilli)
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Italia ha aprobado este jueves la reforma electoral promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni, que concede un aumento de los diputados a la lista o alianza que alcance al menos el 42% de los votos. La norma le asignará 70 escaños adicionales en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado a la coalición vencedora que supere ese umbral. Según el ejecutivo de Meloni, permitirá reforzar la estabilidad de los Ejecutivos. También establece un método de lista abiertas en el que los votantes elegirán tres nombres entre varias opciones.

El texto fija un límite de 220 diputados y 113 senadores extra para la fuerza que acceda al beneficio. Si ninguna lista o coalición obtiene el 42% de los sufragios, no habrá prima de mayoría y se repartirán los escaños de forma proporcional entre los partidos que superen la barrera mínima del 3%. Tras la votación, la dirigente italiana ha asegurado que el nuevo sistema ampliará el poder de los votantes. Según expresó en redes sociales, los ciudadanos podrán elegir el partido, la coalición, el programa, el candidato a primer ministro y a sus propios parlamentarios.

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La oposición cuestiona el mecanismo

Los partidos opositores han rechazado la reforma y han cuestionado, sobre todo, el sistema de prima de mayoría. Sus dirigentes sostienen que el mecanismo puede alterar la proporcionalidad de la representación parlamentaria y han planteado dudas sobre su constitucionalidad. Las voces críticas han bautizado la iniciativa como “Melonellum”, en alusión a Meloni, y acusaron al Gobierno de diseñar una ley electoral destinada a consolidar su poder. El oficialismo ha respondido que las reglas se aplicarán a cualquier coalición que alcance el porcentaje exigido, sin distinción de signo político.

La primera ministra también ha aprovechado la aprobación para reivindicar la unidad de su alianza. “Estamos unidos, cohesionados y decididos a cumplir los compromisos asumidos con los ciudadanos”, ha afirmado tras la sesión parlamentaria. La votación en la Cámara, donde el texto fue aprobado sin nuevas modificaciones (tras cambios realizados en el Senado), ha dejado la reforma en condiciones de entrar en vigor conforme a los procedimientos previstos por el ordenamiento italiano.

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Listas abiertas y elegir hasta tres candidatos

Además del sistema de prima de mayoría, la ley prevé la introducción de listas abiertas. Los votantes podrán señalar hasta tres candidatos dentro de una nómina de seis nombres que aparecerán en la papeleta electoral. Meloni ha defendido esta modificación como una forma de ampliar la participación ciudadana. La primera ministra afirmó que los electores recuperarán capacidad de decisión sobre la composición del Parlamento, ya que podrán intervenir de manera directa en la selección de los representantes de cada fuerza.

La reforma busca modificar un esquema que ha sido criticado por dar demasiado poder a los partidos. La jefa del Gobierno ha sostenido que la iniciativa “favorece la estabilidad y la coherencia parlamentaria de cualquier gobierno, independientemente de su orientación política”. También ha afirmado que quien gana una elección debe contar con condiciones para gobernar y que los legisladores deben rendir cuentas ante quienes los eligieron.

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