España

En directo | Muere Maricarmen, la anciana desahuciada por Urbagestión: última hora de la acampada de Sol, reacciones políticas y elecciones generales

Su fallecimiento aviva las protestas que están escribiendo páginas de la historia de este país, en un momento de alta tensión previo a una huelga general y comicios

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La anciana, desahuciada por el fondo buitre Urbagestión, ha fallecido a los 87 años en el Gregorio Marañón, donde estaba ingresada desde el desalojo.

Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada de su hogar por Urbagestión, murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón, donde se encontraba ingresada desde que la Policía Nacional ejecutó la orden judicial e irrumpió por la fuerza en su domicilio para echarla, el 23 de septiembre. La lucha de esta mujer llevó su causa y ahora su fallecimiento a portadas en todo el mundo, habiendo encendido la chispa de la indignación contra la política de vivienda en España, con manifestaciones y acampadas en distintos lugares del país, principalmente en la Puerta del Sol; habiendo motivado dos decretos en el Congreso que han derivado nada menos que en elecciones generales.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que confirmó el deceso, se reafirma en que “el rentismo mata”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó con un breve comentario en la red social X, que no ha dejado de bullir: “Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”. Al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le urgía también pedir que no se politice este suceso: “Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto”. El más duro y conciso fue Gabriel Rufián, portavoz de ERC: “Qué hijos de puta”.

05:42 hsHoy

El PP veta un minuto de silencio

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Según informa la Cadena SER, la izquierda en la Asamblea de Madrid ha convocado un minuto de silencio este jueves por Maricarmen, pero el PP, con mayoría absoluta, rechaza que este tenga lugar en el pleno. Aseguran desde el PP a esta emisora que no van a “contribuir a la utilización política -de este fallecimiento- para hacer una campaña interesada”.

05:30 hsHoy

Y tú, ¿cuánto salario destinas a la vivienda? Cuatro historias desde Sol ponen cifras a la crisis habitacional: “Con 900 euros al mes no puedo ni compartir piso”

La acampada mantiene su pulso pese al adelanto electoral. ‘Infobae’ habla con personas de distintos perfiles que se han sumado a la protesta para denunciar la precariedad laboral que condiciona sus vidas

Tiendas de campaña en la Puerta del Sol. (Alberto Ortega / Europa Press)
Tiendas de campaña en la Puerta del Sol. (Alberto Ortega / Europa Press)

Independientemente del perfil de las personas que permanecen acampadas en la Puerta del Sol en Madrid para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, la mayoría comparte un problema: destinan buena parte de su salario al pago del alquiler o de la hipoteca. Aunque el salario mínimo interprofesional (SMI) ha aumentado un 66% desde 2018 tras las sucesivas subidas aprobadas por el Gobierno, los sueldos no avanzan al mismo ritmo que el coste de vida, de forma que el poder adquisitivo de los salarios en España ha crecido solo el 5,1% en dos décadas frente al 19,4% de la OCDE. Los expertos recomiendan que el gasto en vivienda no supere el 30% de los ingresos, pero para muchos hogares ese objetivo resulta inalcanzable.

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05:27 hsHoy

Tras la muerte de Maricarmen, una mujer de 87 años lucha en Palma para evitar que un fondo la desahucie por retrasos en el pago: Margarita acaba de superar un cáncer

Dos empresarios españoles compraron en 2023 casi todos los pisos del edificio donde vive Margarita desde hace cinco décadas. El 10 de noviembre se celebra el juicio

Imagen de una manifestación por el derecho a la vivienda digna en Málaga. (Álex Zea / Europa Press)
Imagen de una manifestación por el derecho a la vivienda digna en Málaga. (Álex Zea / Europa Press)

Maricarmen Abascal, la mujer que hizo estallar la indignación frente a los desahucios en España y que finalmente no pudo regresar a su casa porque falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha puesto en el foco una realidad que atraviesan otras muchas personas mayores vulnerables con contratos de alquiler de renta antigua. Es el caso de Margarita, una mujer de 87 años residente en Palma de Mallorca a la que un fondo de inversión quiere desalojar de la casa donde lleva cinco décadas viviendo. Afronta un juicio el próximo 10 de noviembre “pese a haber saldado las cantidades reclamadas” por la empresa tras un retraso en el pago de la cuota, explica a Infobae su abogada, Aina Díaz, que confía en que la Justicia tenga en cuenta que su clienta pasó por un tratamiento oncológico en medio de todo este proceso.

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05:26 hsHoy

El calendario le juega una mala pasada a Pedro Sánchez, refugiado en la vivienda: los tres días que devolverán Ceuta al centro del debate

El líder del PSOE tendrá que soportar el chaparrón de críticas durante el desfile militar del Día de la Hispanidad, que sucederá con el runrún de la visita de los monarcas a Ceuta los dos días posteriores

Vivienda y Ceuta: el calendario electoral de Pedro Sánchez (Montaje Infobae España)
Vivienda y Ceuta: el calendario electoral de Pedro Sánchez (Montaje Infobae España)

Pedro Sánchez se la juega a una bala y fía todo a la vivienda para remontar en las urnas. El líder del Ejecutivo, sin embargo, sabe que las elecciones son una carrera de fondo, donde tendrá que afrontar muchos temas, todos ellos adversos. El primer desafío llegará la próxima semana: durante tres días, la crisis migratoria en Ceuta volverá a ocupar el papel central en el debate político.

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05:25 hsHoy

Feijóo reúne a la cúpula del PP en Génova

Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, sigue desde Génova la declaración en la que Pedro Sánchez convoca las elecciones. (PP)
Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, sigue desde Génova la declaración en la que Pedro Sánchez convoca las elecciones. (PP)

El presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este jueves en Génova a su cúpula y a sus barones para comenzar a definir la campaña electoral, marcada ahora por la muerte de Maricarmen y tras el rechazo de los populares en el Congreso a evitar desahucios como el de la anciana. Los conservadores quieren que el discurso vire hacia Ceuta y los casos judiciales que señalan al Gobierno.

05:19 hsHoy

Noche de silencio y homenaje a Maricarmen

La Puerta del Sol ha recordado a Maricarmen esta madrugada, con silencio, velas y carteles en su memoria, también en la puerta del domicilio del que fue desahuciada.

La acampada de Sol recuerda a Maricarmen, fallecida este miércoles. (EFE/Juanjo Martín)
La acampada de Sol recuerda a Maricarmen, fallecida este miércoles. (EFE/Juanjo Martín)
La acampada de Sol recuerda a Maricarmen, fallecida este miércoles. (EFE/Juanjo Martín)
La acampada de Sol recuerda a Maricarmen, fallecida este miércoles. (EFE/Juanjo Martín)
Decenas de personas muestran velas por Maricarmen frente al Congreso de los Diputados. (Fernando Sánchez/Europa Press)
Decenas de personas muestran velas por Maricarmen frente al Congreso de los Diputados. (Fernando Sánchez/Europa Press)
El escritor David Uclés a las puertas del domicilio de Maricarmen. (EFE/Chema Moya)
El escritor David Uclés a las puertas del domicilio de Maricarmen. (EFE/Chema Moya)
05:13 hsHoy

Maricarmen, el rostro de la lucha que prendió la mecha de la indignación por la vivienda y se va como arma electoral: “No he logrado defender mi casa, pero he luchado para que los demás luchen por la suya”

La mujer de 87 años ha fallecido esta tarde en el Hospital Gregorio Marañón, donde estaba ingresada desde el desahucio del pasado 23 de septiembre

Maricarmen, el rostro de la lucha que prendió la mecha de la indignación por la vivienda y se va como arma electoral (Montaje Infobae)
Maricarmen, el rostro de la lucha que prendió la mecha de la indignación por la vivienda y se va como arma electoral (Montaje Infobae)

El sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid acaba de comunicar una noticia que ha conmocionado al país: Maricarmen Abascal, la vecina de 87 años cuyo desahucio se había convertido en el símbolo de la crisis de vivienda en España, ha fallecido en el Hospital Gregorio Marañón. Llevaba ingresada allí desde aquel funesto 23 de septiembre, cuando al cuarto intento la desalojaron de su casa en camilla.

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