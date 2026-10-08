En directo | Muere Maricarmen, la anciana desahuciada por Urbagestión: última hora de la acampada de Sol, reacciones políticas y elecciones generales

La anciana, desahuciada por el fondo buitre Urbagestión, ha fallecido a los 87 años en el Gregorio Marañón, donde estaba ingresada desde el desalojo.

Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada de su hogar por Urbagestión, murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón, donde se encontraba ingresada desde que la Policía Nacional ejecutó la orden judicial e irrumpió por la fuerza en su domicilio para echarla, el 23 de septiembre. La lucha de esta mujer llevó su causa y ahora su fallecimiento a portadas en todo el mundo, habiendo encendido la chispa de la indignación contra la política de vivienda en España, con manifestaciones y acampadas en distintos lugares del país, principalmente en la Puerta del Sol; habiendo motivado dos decretos en el Congreso que han derivado nada menos que en elecciones generales.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que confirmó el deceso, se reafirma en que “el rentismo mata”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó con un breve comentario en la red social X, que no ha dejado de bullir: “Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”. Al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le urgía también pedir que no se politice este suceso: “Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto”. El más duro y conciso fue Gabriel Rufián, portavoz de ERC: “Qué hijos de puta”.