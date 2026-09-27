Expertos no ven sensato un choque con Marruecos pero tampoco caer en la condescendencia

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Alicia López

Madrid, 27 sep (EFE).- Expertos en política internacional no ven nada sensato entrar en un choque con Marruecos a cuenta de la crisis de Ceuta, pero tampoco caer en la condescendencia, y reprochan al Gobierno que la ciudad aún no haya recuperado la normalidad -casi dos meses después-, porque eso ha permitido a Rabat "tomarle la medida".

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Una opinión que expresan ante la posición que ha venido manteniendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante toda esta crisis, insistiendo siempre en la colaboración de Rabat desde el momento en que se produjo la entrada masiva de migrantes, el 30 y 31 de julio, y evitando señalar su responsabilidad aunque esta semana en Nueva York reconoció por primera vez que fallaron los controles en la parte marroquí.

Juan Luis Manfredi, catedrático de Estudios Internacionales e Investigación del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha, explica a EFE que es "complicado" dar una respuesta contundente a Marruecos porque la migración es "un instrumento de presión", como se ha visto otras veces, por ejemplo en Bielorrusia con Polonia o Turquía con la UE.

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No es partidario de la "confrontación abierta" porque no beneficia ni a España ni a Marruecos, pero sí apuesta por dar un paso adelante y mostrar contundencia, defendiendo el interés nacional de nuestro país en sus fronteras, en su desarrollo económico o sus objetivos deportivos, al referirse al tira y afloja entre ambos países para celebrar la final del Mundial de fútbol de 2030.

Por eso, dice que valora positivamente la anunciada visita del rey a Ceuta y Melilla -todavía sin fecha concreta- o la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada de migrantes, que traslada el mensaje de actuar "con firmeza" ante lo que son indicios "claros" de la participación de algunos estamentos de la sociedad marroquí.

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Desde el punto de vista diplomático, estos equilibrios que está haciendo Sánchez suelen ser un recurso "para ganar margen de maniobra", porque una acusación directa contra Marruecos "tendría un elevado coste político y estratégico", advierte, por su parte, Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano.

La cooperación marroquí "resulta esencial" en ámbitos como el control migratorio, la lucha contra el terrorismo, la gestión fronteriza o los intercambios económicos. "España y Marruecos mantienen una relación caracterizada por una combinación de interdependencia y desconfianza estructural", recalca.

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Considera que la mejor manera para evitar que la migración se convierta en moneda de cambio diplomática es reducir las dependencias estratégicas y apostar por relaciones de cooperación "más equilibradas y estables".

Según Bermejo, la experiencia de las dos últimas décadas demuestra que cuando un país depende en exceso de otro para controlar los flujos migratorios, "aumenta su vulnerabilidad frente a posibles episodios de instrumentalización de la migración".

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Otro de los especialistas consultados, Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense y experto en temas de África y Oriente Medio, afirma, en primer lugar, que "es imposible" que esa entrada de 80.000 personas pasara desapercibida en las fronteras.

Y subraya además que la crisis se ha gestionado mal porque se está extendiendo en el tiempo, dando lugar a mucha tensión interna. Y de todo ello -subraya- Marruecos "toma nota".

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Según Sapag, si la gestión de la emergencia hubiera sido "más diligente", la tensión política "se podría haber descomprimido" y ahora no estaríamos hablando tanto de Ceuta ni quizá se hubiera planteado el viaje de Felipe VI.

Un aspecto que pone también de relieve y que cree que España no parece entender bien es que el aliado natural de Marruecos no somos nosotros sino Estados Unidos y tampoco se termina de comprender que el control del Estrecho "tiene dos llaves: Gibraltar y Ceuta".

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Recuerda que el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha evidenciado la importancia que tiene el control de estas vías marítimas y el Estrecho de Gibraltar es "una de las más importantes del mundo".

Quien tenga la capacidad "de abrir y cerrarlas no necesita otro tipo de recursos"; "y eso también se nos ha escapado", apostilla. EFE