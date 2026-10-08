Dos estadounidenses donan 120.000 euros para mejorar un pueblo de Asturias de 130 habitantes: “Las raíces no se pierden con la distancia”

Una imagen aérea de Trelles, una aldea asturiana (Ayuntamiento de Coaña)

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La solidaridad y el arraigo familiar han cruzado el océano Atlántico para transformar el día a día de una pequeña comunidad asturiana. La localidad de Trelles, una apacible parroquia de apenas 130 habitantes que pertenece al concejo de Coaña, ha sido la beneficiaria de una cuantiosa inyección económica que llega directamente desde Estados Unidos. Los protagonistas de esta singular muestra de altruismo son Joel Rodríguez y su esposa Michelle, un matrimonio residente en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. A pesar de la enorme distancia geográfica que separa tierras americanas de la geografía cantábrica, la pareja mantiene una vinculación permanente y un profundo afecto con este enclave rural.

El lazo sentimental que une a la familia con Trelles hunde sus raíces en la línea paterna de Joel, cuyos antepasados son originarios de este pueblo asturiano. Con el firme deseo de contribuir al bienestar de los vecinos y al desarrollo local, el matrimonio ha tomado la decisión de dar un “generoso donativo” destinado directamente a la administración municipal. Así lo ha comunicado la alcaldesa de Coaña, Rosana González Fernández, quien ha asegurado que los 122.401,65 euros serán un gran respaldo financiero para una aldea de estas dimensiones.

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Qué se hará con ese dinero

Según ha explicado la alcaldesa, esta importante suma económica no se diluirá en gastos ordinarios, sino que servirá para cofinanciar dos proyectos de infraestructura clave en Trelles que se ejecutarán en las próximas fechas. En sus palabras, “el acondicionamiento del camino de Arnunde a la plaza del Campo de Ñel y las mejoras en el Parque de Trelles”, enumera.

Además, para garantizar la participación ciudadana y el control vecinal, los expedientes administrativos de ambas actuaciones han sido publicados y abiertos al público en las dependencias del Ayuntamiento. De este modo, nada más haber recibido la transferencia, el equipo de gobierno local ha asumido la tramitación y se ha hecho responsable de “implantar todos los procedimientos necesarios para garantizar la máxima transparencia, legalidad y buena ejecución de los mismos”. Rosana ha remarcado además que “considero una obligación dar las gracias en nombre de toda la Corporación Municipal”, así como “de todo el pueblo de Trelles”.

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“Supone amor por la tierra que los vio nacer”

Más allá de las cifras y los planes urbanísticos, este capital extranjero “supone mucho más que una aportación económica”, asegura la regidora. Y es que, según ha escrito Rosana en el comunicado, “supone el ejemplo de que las raíces no se pierden con la distancia”. Pero también “supone amor por la tierra que los vio nacer o de la que proceden sus familias”, afirma.

Asimismo, para la alcaldesa, este gesto significa un “compromiso con el presente y el futuro del pueblo” y simboliza la “enorme confianza depositada en este Ayuntamiento”. Por este motivo, asegura que desde la administración van a honrar este acto con “una gestión intachable, transparente y eficiente de cada euro recibido”.

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La inyección de estos recursos privados permitirá modernizar los servicios e instalaciones públicas de Trelles sin alterar su identidad ni su encanto tradicional. “Gracias a gestos como este, Trelles podrá ver mejoradas sus infraestructuras y servicios, manteniendo su esencia y mejorando la calidad de vida de quienes allí residen”, concluye Rosana.