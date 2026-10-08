España

Dos estadounidenses donan 120.000 euros para mejorar un pueblo de Asturias de 130 habitantes: “Las raíces no se pierden con la distancia”

La alcaldesa de Coaña ha publicado un comunicado para agradecer el gesto y anunciar qué harán desde la administración con el dinero

Una imagen aérea de Trelles, una aldea asturiana (Ayuntamiento de Coaña)
Una imagen aérea de Trelles, una aldea asturiana (Ayuntamiento de Coaña)
Guardar

La solidaridad y el arraigo familiar han cruzado el océano Atlántico para transformar el día a día de una pequeña comunidad asturiana. La localidad de Trelles, una apacible parroquia de apenas 130 habitantes que pertenece al concejo de Coaña, ha sido la beneficiaria de una cuantiosa inyección económica que llega directamente desde Estados Unidos. Los protagonistas de esta singular muestra de altruismo son Joel Rodríguez y su esposa Michelle, un matrimonio residente en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. A pesar de la enorme distancia geográfica que separa tierras americanas de la geografía cantábrica, la pareja mantiene una vinculación permanente y un profundo afecto con este enclave rural.

El lazo sentimental que une a la familia con Trelles hunde sus raíces en la línea paterna de Joel, cuyos antepasados son originarios de este pueblo asturiano. Con el firme deseo de contribuir al bienestar de los vecinos y al desarrollo local, el matrimonio ha tomado la decisión de dar un “generoso donativo” destinado directamente a la administración municipal. Así lo ha comunicado la alcaldesa de Coaña, Rosana González Fernández, quien ha asegurado que los 122.401,65 euros serán un gran respaldo financiero para una aldea de estas dimensiones.

PUBLICIDAD

Qué se hará con ese dinero

Según ha explicado la alcaldesa, esta importante suma económica no se diluirá en gastos ordinarios, sino que servirá para cofinanciar dos proyectos de infraestructura clave en Trelles que se ejecutarán en las próximas fechas. En sus palabras, “el acondicionamiento del camino de Arnunde a la plaza del Campo de Ñel y las mejoras en el Parque de Trelles”, enumera.

Además, para garantizar la participación ciudadana y el control vecinal, los expedientes administrativos de ambas actuaciones han sido publicados y abiertos al público en las dependencias del Ayuntamiento. De este modo, nada más haber recibido la transferencia, el equipo de gobierno local ha asumido la tramitación y se ha hecho responsable de “implantar todos los procedimientos necesarios para garantizar la máxima transparencia, legalidad y buena ejecución de los mismos”. Rosana ha remarcado además que “considero una obligación dar las gracias en nombre de toda la Corporación Municipal”, así como “de todo el pueblo de Trelles”.

PUBLICIDAD

La playa de Poo en Asturias

“Supone amor por la tierra que los vio nacer”

Más allá de las cifras y los planes urbanísticos, este capital extranjero “supone mucho más que una aportación económica”, asegura la regidora. Y es que, según ha escrito Rosana en el comunicado, “supone el ejemplo de que las raíces no se pierden con la distancia”. Pero también “supone amor por la tierra que los vio nacer o de la que proceden sus familias”, afirma.

Asimismo, para la alcaldesa, este gesto significa un “compromiso con el presente y el futuro del pueblo” y simboliza la “enorme confianza depositada en este Ayuntamiento”. Por este motivo, asegura que desde la administración van a honrar este acto con “una gestión intachable, transparente y eficiente de cada euro recibido”.

La inyección de estos recursos privados permitirá modernizar los servicios e instalaciones públicas de Trelles sin alterar su identidad ni su encanto tradicional. “Gracias a gestos como este, Trelles podrá ver mejoradas sus infraestructuras y servicios, manteniendo su esencia y mejorando la calidad de vida de quienes allí residen”, concluye Rosana.

Temas Relacionados

FamiliaPueblos de EspañaPueblosAsturiasSucesos EspañaSucesosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Begoña se sincera con Andrés sobre sus sentimientos y Beatriz la empuja a que luche por él: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 9 de octubre

La serie de Atresmedia pone al límite a Begoña, que no puede controlar más sus sentimientos por Andrés y decide dejar de ocultarse

Begoña se sincera con Andrés sobre sus sentimientos y Beatriz la empuja a que luche por él: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 9 de octubre

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

La mitad de los que buscan habitaciones tienen más de 25 años y el alquiler que pagan se ha disparado un 86% en cinco años hasta alcanzar los 498 euros al mes de media

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

La ministra de Trabajo convoca a los expertos a menos de dos meses de los comicios para fijar la cuantía de 2027

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

La historia de ‘Soldadito español’, el pasodoble que surgió como homenaje al Ejército durante la segunda guerra de Marruecos y que Judeline versiona en ‘La bola negra’

Ideada bajo la dictadura de Primo de Rivera, la pieza nació como un número patriótico destinado a homenajear a los soldados españoles

La historia de ‘Soldadito español’, el pasodoble que surgió como homenaje al Ejército durante la segunda guerra de Marruecos y que Judeline versiona en ‘La bola negra’

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

La legislación española habilita dos caminos para frenar el alquiler vacacional irregular: la denuncia ante la administración turística y el acuerdo de la junta de vecinos

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones pero PP y Vox suman mayoría, con un 76% de españoles a favor de que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda

La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

ECONOMÍA

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

DEPORTES

El ahora o nunca de Fernando Alonso: Singapur se presenta como la mejor oportunidad para el español de dejar un año negro atrás

El ahora o nunca de Fernando Alonso: Singapur se presenta como la mejor oportunidad para el español de dejar un año negro atrás

La ‘pullita’ de Iker Casillas a Cristiano Ronaldo y su comparación con Messi: “Saquen sus propias conclusiones”

La reflexión de Carlos Alcaraz sobre las elecciones del 29N: “Es muy importante saber qué está pasando para tener perspectiva y decidir cuál va a ser el futuro de mi país”

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”