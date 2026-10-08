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Meghan Markle retoma su vida privada en Reino Unido con una cena en un hotel de lujo: así ha sido la velada junto a su amiga Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz

La duquesa de Sussex y la activista paquistaní llevan años unidas por una estrecha complicidad y una lucha por la educación femenina

Malala y Meghan Markle
Meghan Markle y su cena con Malala. (Montaje Infobae)
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Londres ha sido el escenario de un encuentro tan inesperado como fascinante entre dos de las figuras más reconocidas a nivel internacional. La duquesa de Sussex, Meghan Markle, de 45 años, disfrutó recientemente de una velada íntima y privada en el emblemático hotel Claridge’s, situado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. Sin embargo, lo que prometía ser una tranquila cena lejos de los focos terminó convirtiéndose en una bonita sorpresa para los clientes del establecimiento, cuando se percataron de quién se encontraba sentada en la mesa de al lado: nada más y nada menos que la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, de 29 años.

El momento de complicidad entre ambas amigas vio la luz gracias a la espontaneidad de las redes sociales. Un grupo de mujeres que cenaba esa misma noche en el prestigioso hotel británico no dudó en registrar la escena y publicar posteriormente un vídeo en TikTok que rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios.

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La reacción de las comensales que grabaron la escena no pudo ser más natural ni reflejar mejor la sorpresa de la velada. Un encuentro informal y totalmente relajado en el corazón de la capital británica que ha dejado claro que, pese a sus apretadas agendas y a la constante atención pública que las rodea, ambas siempre encuentran un espacio para ponerse al día y compartir confidencias.

Una cena privada y un vídeo viral en TikTok

Para esta cita tan especial en Mayfair, la duquesa de Sussex optó por la sobriedad y la comodidad, demostrando que para estar impecable no hace falta recargar el vestuario. Meghan lució un jersey de cuello alto de color blanco, de corte sencillo pero sumamente estiloso, perfecto para una velada otoñal en un entorno tan refinado como el comedor de Claridge’s. Sin estridencias y con una actitud totalmente relajada, disfrutó de la cena mientras compartía risas al fondo del salón con Malala Yousafzai.

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El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

El vídeo difundido en TikTok ha permitido a sus seguidores asomarse por un instante a un espacio privado que raramente queda expuesto. En el clip, la duquesa y la Premio Nobel de la Paz se muestran ajenas al bullicio del restaurante, concentradas en su charla y disfrutando plenamente de su mutua compañía. El marco del icónico hotel londinense sirvió como el escenario impecable para esta reunión entre dos mujeres unidas no solo por el afecto personal, sino también por la defensa de causas sociales de calado global.

Una sólida amistad entre Meghan y Malala

Aunque a muchos les pueda haber pillado por sorpresa ver a Meghan y Malala cenando juntas en el centro de Londres, lo cierto es que entre ambas existe una profunda amistad desde hace tiempo. La duquesa de Sussex y la joven activista se conocieron formalmente en octubre de 2020. En aquella ocasión, unieron sus voces para dar visibilidad al Día Internacional de la Niña a través de una fructífera conversación virtual en la que también participó el príncipe Harry, de 42 años. Aquella primera toma de contacto pública sirvió para poner sobre la mesa la enorme preocupación que compartían por los obstáculos de acceso a la educación que enfrentan las jóvenes.

Durante aquel encuentro digital en el que fraguaron sus lazos, se abordó con especial énfasis el impacto que la pandemia de COVID-19 tuvo en el ámbito escolar. Fue en ese momento cuando Meghan quiso subrayar la trascendencia de la alfabetización femenina declarando: “Durante la pandemia, millones de niñas en todo el mundo quedaron excluidas del acceso a la educación. Cuando las niñas tienen acceso a la educación, todos se benefician y todos pueden triunfar. Simplemente abre las puertas al éxito social al más alto nivel”.

Por su parte, el príncipe Harry también quiso sumarse al alegato en favor de la formación de la juventud, recordando con gratitud sus propios años académicos: “Estoy muy agradecido por la educación que he recibido. En su momento probablemente no la valoré tanto, pero ahora, mirando hacia atrás, me siento muy afortunado de haber tenido tan grandes oportunidades”. Aquel proyecto común en 2020 marcó el inicio de una complicidad que, como ha quedado demostrado con su reciente velada en el hotel Claridge’s, se mantiene intacta años después.

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